عندما تقتل برامج الفدية: الهجمات على المرافق الصحية

تعتمد المستشفيات بشكل كبير على الأنظمة الرقمية لإدارة رعاية المرضى. عندما يحدث هجوم فدية، تتوقف هذه الأنظمة عن العمل، وغالبًا ما تكون النتائج مأساوية. تسلِّط الأبحاث الضوء على المخاطر: كانت هناك زيادة قدرها 300% في هجمات برامج الفدية على الرعاية الصحية منذ عام 2015. أدَّى ذلك إلى ارتفاع حالات الطوارئ، بما في ذلك السكتات الدماغية والقلبية، في المستشفيات الممتلئة بالمرضى الذين تم تحويلهم من مرافق تعرضت للهجمات الإلكترونية.

أظهرت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن هجمات برامج الفدية على المستشفيات تسبِّب تأثيرًا متسلسلًا. وهذا يعني أن المستشفيات المجاورة تشهد ارتفاعًا في أعداد المرضى، ما يؤدي إلى قفزة بنسبة 81% في حالات السكتة القلبية. كما انخفضت معدلات النجاة لحالات السكتة القلبية.

أحد الأمثلة الحديثة هو هجوم برامج الفدية على Synnovis، مزوِّد خدمات علم الأمراض لهيئة الصحة الوطنية في لندن. تسبب الهجوم في مشكلات في تحاليل الدم ونقل الدم، ما أدى إلى تأخير العلاجات الحيوية للسرطان والإجراءات الاختيارية في عدة مستشفيات. يوضِّح هذا الاضطراب اتجاهًا شائعًا في حوادث برامج الفدية المرتبطة بالرعاية الصحية: فالتأخير في الفحوصات والإجراءات يمكن أن يصبح مهددًا للحياة، حيث تتأخر العلاجات الحساسة للوقت أو يتم تفويتها تمامًا.

في دراسة أخرى تم إجراؤها على قسمين للطوارئ في مدينتين متجاورتين لمؤسسة صحية تتعرض لهجوم، لاحظ الباحثون زيادة كبيرة في عدد المرضى، وطول أوقات الانتظار، وارتفاع معدلات المرضى الذين غادروا دون تلقي الرعاية. ووفقًا للدراسة، تؤكِّد هذه التأخيرات على ضرورة اعتماد نهج استجابة للكوارث لمواجهة مثل هذه الحوادث.

في بعض الحالات، تم توثيق العواقب المأساوية لهجمات الفدية على قطاع الرعاية الصحية في الإجراءات القانونية. في عام 2020، رفعت امرأة دعوى قضائية ضد مستشفى في ألاباما، حيث ادَّعت فيها بأن هجومًا ببرنامج الفدية ساهم في وفاة رضيعتها حديثة الولادة. كانت أنظمة الكمبيوتر في المستشفى متوقفة أثناء الولادة، مما منع الوصول إلى أدوات المراقبة الحيوية، وأدى ذلك بحسب الادعاء إلى مضاعفات ولادة خطيرة. وعلى الرغم من تسوية القضية، فإن ذلك يطرح تساؤلًا بشأن إذا ما كانت هناك أحداث مماثلة قد وقعت دون أن تصبح معروفة للعامة.