عندما تقتل برامج الفدية: الهجمات على المرافق الصحية

مع استمرار تصاعد هجمات برامج الفدية، غالبًا ما يتم قياس تأثيرها بفقدان البيانات والضغوط المالية. ولكن ماذا عن الخسائر في الأرواح البشرية؟ لا مكان يكون فيه تهديد برامج الفدية أكثر خطورة من قطاع الرعاية الصحية، حيث تكون حياة المرضى مهددة بشكل مباشر.
منذ عام 2015، شهدت المرافق الصحية زيادة مذهلة في هجمات برامج الفدية. والتأثيرات خطيرة: تحويل خدمات الطوارئ، وتأخير العلاجات الحرجة، وحتى حالات وفاة. في الوقت نفسه، تخلت بعض مجموعات برامج الفدية عن التعهد الذي أطلقته أثناء جائحة كوفيد-19 بعدم استهداف مزوِّدي الرعاية الصحية. ومن الواضح أن المستشفيات أصبحت الآن هدفًا مفتوحًا.
تتسبب هجمات برامج الفدية على قطاع الرعاية الصحية في أضرار حقيقية للمرضى، ما يؤثِّر في معدلات البقاء على قيد الحياة ويهدد الخدمات الحيوية الأخرى. وتحمل هجمات الفدية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية الأخرى آثارًا خطيرة على الصحة والسلامة العامة.
تعتمد المستشفيات بشكل كبير على الأنظمة الرقمية لإدارة رعاية المرضى. عندما يحدث هجوم فدية، تتوقف هذه الأنظمة عن العمل، وغالبًا ما تكون النتائج مأساوية. تسلِّط الأبحاث الضوء على المخاطر: كانت هناك زيادة قدرها 300% في هجمات برامج الفدية على الرعاية الصحية منذ عام 2015. أدَّى ذلك إلى ارتفاع حالات الطوارئ، بما في ذلك السكتات الدماغية والقلبية، في المستشفيات الممتلئة بالمرضى الذين تم تحويلهم من مرافق تعرضت للهجمات الإلكترونية.
أظهرت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن هجمات برامج الفدية على المستشفيات تسبِّب تأثيرًا متسلسلًا. وهذا يعني أن المستشفيات المجاورة تشهد ارتفاعًا في أعداد المرضى، ما يؤدي إلى قفزة بنسبة 81% في حالات السكتة القلبية. كما انخفضت معدلات النجاة لحالات السكتة القلبية.
أحد الأمثلة الحديثة هو هجوم برامج الفدية على Synnovis، مزوِّد خدمات علم الأمراض لهيئة الصحة الوطنية في لندن. تسبب الهجوم في مشكلات في تحاليل الدم ونقل الدم، ما أدى إلى تأخير العلاجات الحيوية للسرطان والإجراءات الاختيارية في عدة مستشفيات. يوضِّح هذا الاضطراب اتجاهًا شائعًا في حوادث برامج الفدية المرتبطة بالرعاية الصحية: فالتأخير في الفحوصات والإجراءات يمكن أن يصبح مهددًا للحياة، حيث تتأخر العلاجات الحساسة للوقت أو يتم تفويتها تمامًا.
في دراسة أخرى تم إجراؤها على قسمين للطوارئ في مدينتين متجاورتين لمؤسسة صحية تتعرض لهجوم، لاحظ الباحثون زيادة كبيرة في عدد المرضى، وطول أوقات الانتظار، وارتفاع معدلات المرضى الذين غادروا دون تلقي الرعاية. ووفقًا للدراسة، تؤكِّد هذه التأخيرات على ضرورة اعتماد نهج استجابة للكوارث لمواجهة مثل هذه الحوادث.
في بعض الحالات، تم توثيق العواقب المأساوية لهجمات الفدية على قطاع الرعاية الصحية في الإجراءات القانونية. في عام 2020، رفعت امرأة دعوى قضائية ضد مستشفى في ألاباما، حيث ادَّعت فيها بأن هجومًا ببرنامج الفدية ساهم في وفاة رضيعتها حديثة الولادة. كانت أنظمة الكمبيوتر في المستشفى متوقفة أثناء الولادة، مما منع الوصول إلى أدوات المراقبة الحيوية، وأدى ذلك بحسب الادعاء إلى مضاعفات ولادة خطيرة. وعلى الرغم من تسوية القضية، فإن ذلك يطرح تساؤلًا بشأن إذا ما كانت هناك أحداث مماثلة قد وقعت دون أن تصبح معروفة للعامة.
بينما يُعَد تعرض قطاع الرعاية الصحية لبرامج الفدية مأساويًا بشكل فريد، تواجه القطاعات الحيوية الأخرى أيضًا مخاطر متزايدة. عندما تعرّضت شركة Colonial Pipeline، إحدى كبرى شركات توزيع الوقود، لهجوم برامج الفدية في 2021، أدى ذلك إلى نقص الوقود في شرق الولايات المتحدة. وعلى الرغم من عدم تسجيل وفيات مباشرة، فإن الذعر الذي تلا الحادث قد يكون تسبَّب في وقوع حادث سيارة واحد على الأقل مميت بسبب تهافت الناس على تخزين الوقود.
في القطاعات الحيوية، هناك احتمال كبير لخسائر في الأرواح أو وقوع إصابات. قد تكون للهجمات على شبكات الكهرباء وإمدادات المياه وأنظمة النقل عواقب وخيمة. يحذر الباحثون من أن هجوم برامج الفدية على شبكة الطاقة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفيات وخدمات الطوارئ والفئات الضعيفة، ما يعرّض الأرواح للخطر. إذا كان قطاع الرعاية الصحية يمكن أن يكون درسًا، فإن تداعيات هجمات البنية التحتية الحيوية ليست مجرد فرضية، بل احتمال يلوح في الأفق.
تُعَد المرافق الصحية أهدافًا جذابة لهجمات برامج الفدية لأسباب عدة. أولًا، تمتلك هذه المرافق كمًا هائلًا من البيانات الحساسة للمرضى، بما في ذلك التاريخ الطبي والمعلومات الشخصية والتفاصيل المالية. وتُعَد تكلفة فترة التعطل في مجال الرعاية الصحية مرتفعة بشكل خاص. عندما تتعرض المراكز الصحية لشلل بسبب برامج الفدية، تكون حياة الناس على المحك، ما يجعل المستشفيات أكثر احتمالًا لدفع الفدية بسرعة. وفقًا لدراسات حديثة من الربع الثاني لعام 2024، تسجِّل حوادث برامج الفدية في قطاع الرعاية الصحية متوسط دفع قدره 4.4 ملايين دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تستخدم المرافق الصحية بنية تحتية معقدة وقديمة، تعتمد على مجموعة متنوعة من المورِّدين والأنظمة القديمة التي يصعب تأمينها. يزيد غياب الأمن الإلكتروني المركزي عبر الشبكات من نقاط الضعف، ما يُتيح لمجموعات برامج الفدية التسلل إلى الأنظمة وإحداث اضطرابات متتالية.
على الرغم من أن إقامة رابط سببي مباشر بين هجمات الفدية والوفيات قد يكون معقدًا، فإن البيانات الحديثة تقدِّم رؤى مقنعة. يُشير أحد التحليلات أن ما بين 42 و67 مريضًا من نظام Medicare توفوا نتيجة لهجمات برامج الفدية بين عامَي 2016 و2021. وهذه الأرقام لا تشمل بيانات شركات التأمين الخاصة. تُبرز الأبحاث أيضًا التأثيرات الصحية الأوسع، بما في ذلك تراجع جودة الرعاية وتأخر العلاجات. أثناء الحوادث الإلكترونية، غالبًا ما تلجأ المستشفيات إلى العمليات اليدوية التي تفتقر إلى ضوابط السلامة وكفاءة السجلات الصحية الإلكترونية، ما يزيد من خطر الأخطاء وتشخيص الحالات بشكل خاطئ أو متأخر.
ولا تقتصر المشكلة على حالات الوفاة فحسب. يمكن أن تؤدي التأخيرات الناتجة عن برامج الفدية إلى تفاقم المشكلات الصحية، ما يسبب مضاعفات طويلة الأمد وزيادة تكاليف الرعاية الصحية. قد يكون التشخيص المتأخر فارقًا بين الحياة والموت في حالات مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وتعفن الدم. وبالتالي، قد تؤدي هجمات برامج الفدية إلى وفيات زائدة، حتى لو كان الرابط غير مباشر.
للحد من تأثير هجمات الفدية في رعاية المرضى، بدأت بعض المستشفيات بتنفيذ بروتوكولات الاستجابة للفدية، مثل إجراءات "Code Dark" في مستشفى الأطفال الوطني. تم تصميم هذه البروتوكولات للحفاظ على استمرارية الرعاية عند تعطُّل الأنظمة، وتشمل تعليمات واضحة لتسجيل البيانات يدويًا، وبروتوكولات التواصل، وتصنيف المرضى حسب الأولوية. ومع ذلك، لا يمكن لهذه الإجراءات أن تفعل أكثر من حد معين. تتطلب المرونة الحقيقية اتخاذ تدابير استباقية مثل تدريب الموظفين، وتطبيق ضوابط أمنية متعددة الطبقات، وإجراء نسخ احتياطية متكررة للأنظمة لتقليل الانقطاع.
مع تزايد تعقيد هجمات الفدية، يرى كثيرون في صناعة الأمن الإلكتروني ضرورة إدخال تغييرات في السياسات لمواجهة هذا التهديد. من الاحتياجات الأساسية تحسين تبادل البيانات بين المرافق الصحية، وخبراء الأمن الإلكتروني، والجهات الحكومية لتتبُّع التوجهات والاستجابة بسرعة. كما تحتاج الحكومات إلى تصنيف الأمن الإلكتروني في قطاع الرعاية الصحية كمسألة تتعلق بالأمن القومي، مع تخصيص الموارد والدعم لمساعدة المرافق على تعزيز مرونتها أمام هجمات الفدية وغيرها من التهديدات الإلكترونية.
تشكِّل التهديدات التي يتعرض لها قطاع الرعاية الصحية تذكيرًا واضحًا بالمخاطر الأوسع التي تشكِّلها هجمات الفدية على المجتمع. بينما يُعَد مقدِّمو الرعاية الصحية عرضة بشكل فريد، فإن القطاعات الأخرى للبنية التحتية الحيوية تواجه مخاطر متزايدة. كما يتضح من حادثة Colonial Pipeline، يمكن أن تمتد تأثيرات هجمات الفدية عبر مناطق كاملة، مؤثِّرة في خدمات أساسية مثل الوقود والمياه والنقل.
بالنسبة إلى محترفي الأمن الإلكتروني، فإن تزايد هجمات الفدية على الخدمات الحيوية يستدعي اتِّباع نهج استباقي للدفاع. ويشمل ذلك الدعوة إلى معايير صناعية أكثر صرامة، وتشجيع استخدام أدوات أمن إلكتروني قوية، ودعم التعاون بين القطاعات للتحضير للهجمات والاستجابة لها. الهدف واضح: تقليل خطر أن تتسبب هجمات الفدية في خسائر بشرية، سواء بشكل مباشر أم من خلال تأخر الوصول إلى الخدمات الأساسية.