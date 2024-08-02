دخل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من 1 أغسطس. يُعد قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي أحد أوائل لوائح الذكاء الاصطناعي التي تم اعتمادها في أحد أكبر الأسواق في العالم. ما الذي سيتغير بالنسبة إلى الشركات؟
الاتحاد الأوروبي (EU) هو أول سوق رئيسي يحدد قواعد جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي.
"الهدف هو تحويل الاتحاد الأوروبي إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي جدير بالثقة، وفقًا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي.
يتبنى قانون الذكاء الاصطناعي نهجًا قائمًا على المخاطر، ما يعني أنه يصنف التطبيقات وفقًا لمخاطرها المحتملة على الحقوق الأساسية والسلامة. وتشمل بعض أكثر الأحكام أهمية ما يلي: حظر بعض ممارسات الذكاء الاصطناعي التي تُعد ذات مخاطر غير مقبولة، ووضع معايير لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر ونشرها، واتباع قواعد نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة (GPAI). أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تندرج ضمن إحدى فئات المخاطر في قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي لا ينطبق عليها متطلبات القانون (وغالبًا ما يُطلق عليها فئة "الحد الأدنى من المخاطر")، على الرغم من أن بعضها قد يحتاج إلى الالتزام بالشفافية والامتثال للقوانين الأخرى السارية.
يقول Bruno Massot، نائب الرئيس والمستشار القانوني المساعد ورئيس الشؤون القانونية في IBM أوروبا: "إنها شكل من أشكال البراغماتية التنظيمية يهدف إلى تكييف القيود بما يتناسب مع مستوى المخاطر."
بموجب هذه القواعد الجديدة، سيتم حظر بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تهدد حقوق المواطنين. ويشمل ذلك أنظمة التصنيف البيومتري المعتمدة على خصائص حساسة وجمع الصور الوجهية بشكل عشوائي من الإنترنت أو كاميرات المراقبة لبناء قواعد بيانات للتعرف على الوجوه والتعرف على المشاعر في المدارس وأماكن العمل، بالإضافة إلى تطبيقات الشرطة التنبئية.
تمت الموافقة على قانون الذكاء الاصطناعي من قِبل البرلمان الأوروبي في 22 أبريل، ومن قِبل دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في 21 مايو. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 12 يوليو، ودخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس، مع دخول أحكام مختلفة من القانون حيز التنفيذ على مراحل.
سيتبع قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي جدولاً زمنيًا سريعًا للغاية.
"تتطور الأمور بسرعة كبيرة، إلا أن هذا لم يكن مفاجئًا. إذ كانت المسودات معروفة منذ فترة طويلة. ويشير ماسّو إلى أنه من المهم أيضًا التحرك بسرعة نظرًا إلى تقدم التقنيات بسرعة كبيرة."
في الشهر السادس، يدخل حظر ممارسات الذكاء الاصطناعي المحظورة حيز التنفيذ. في الشهر التاسع، تدخل مدونات الممارسات حيز التنفيذ. في الشهر 12، تدخل قواعد الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، بما في ذلك الحوكمة، حيز التنفيذ. بعد 24 شهرًا، ستدخل القواعد الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر حيز التنفيذ. وأخيرًا، بعد 36 شهرًا من دخول القانون حيز التنفيذ، ستطبق القواعد الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُعد منتجات أو عناصر أمان للمنتجات الخاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي المحددة.
قد يؤدي عدم الامتثال للقانون إلى فرض غرامات باهظة تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من الإيرادات السنوية للشركة.
تشير Dasha Simons، المستشارة الإدارية في قسم الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة لدى IBM، إلى أنه "هناك شعور بالإلحاح. قد تبدو فترة سنتين أو ثلاث سنوات طويلة بالنسبة إلى بعض الأمور للتحضير لها. ولكن إذا كنت مؤسسة دولية أو متعددة الجنسيات تمتلك العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي حول العالم، فالفترة ليست طويلة إلى هذا الحد."
إذن، من أين تبدأ؟ تقول Simons إن الخطوة الأولى هي تحديد القواعد التي ستنطبق على عملك.
توضح Simons "يحدد قانون الذكاء الاصطناعي قواعد وتعريفات مختلفة للمطورين والمزودين والمستوردين. واعتمادًا على الدور الذي تؤديه كشركة، ستحتاج إلى الامتثال لمتطلبات مختلفة". «هل تشتري نماذج وتعيد تسميتها نوعًا ما ولا تغير النموذج نفسه؟ أم أنك تضبط فعليًا النموذج بشكل كبير؟ هذه حقًا الخطوة الأولى ".
تتمثل الخطوة الثانية في تحديد أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة داخل مؤسستك ومستويات المخاطر المرتبطة بكل منها.
تضيف Simons: "أن الأمر المهم هو تحديد النقاط التي ترغب في التركيز عليها أولًا." "الكثير من الشركات لا تعرف حتى نوع أنظمة الذكاء الاصطناعي ونماذجها التي تستخدمها في الإنتاج أو التطوير."
سيساعد إجراء هذا التقييم الشركات على تحديد أولوياتها من خلال تقييم الأنظمة المحظورة أولاً، ثم الأنظمة عالية المخاطر.
"سيساعد هذا على تحديد العمليات التي تحتاج إلى وضعها عند إطلاق أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتأكد من أنها متوافقة بالفعل مع قانون الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي، وليس كفكرة لاحقة."
تعتقد Simons أن اللوائح توضح ضرورة أن تكون الشركات إستراتيجية في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن تشارك الإدارة العليا بشكل كبير في هذا النقاش.
تقول Simons: "تحتاج إلى خبرة تقنية، وربما أيضًا إلى خبرة مسؤول الخصوصية الرئيسي الذي سبق له تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وتحتاج إلى أن تكون تلك المعرفة متاحة، لكن يجب أن تُحدد المسؤولية والتوجه على مستوى الإدارة العليا أيضًا."
يطمح الاتحاد الأوروبي إلى وضع معيار لتطوير الذكاء الاصطناعي والعمل كمخطط لبقية العالم. ولقد سنّ الاتحاد الأوروبي بالفعل قانونًا شاملاً لخصوصية البيانات وأمنها في عام 2018 مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
قال Dragoș Tudorache، عضو البرلمان والمفاوض الرئيسي لقانون الذكاء الاصطناعي، خلال مؤتمر صحفي: "إن قانون الذكاء الاصطناعي هو أول لائحة في العالم تضع مسارًا واضحًا لتطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ترتكز حول الإنسان.
في جميع أنحاء العالم، يتم اعتماد العديد من اللوائح التنظيمية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
يعتقد Massot أن "الاتساق أمر مهم لأنه سيكون معقدًا (بالنسبة إلى الشركات) تطوير أنظمة مختلفة بقيود متباينة."
يشير Hans-Petter Dalen، قائد أعمال IBM في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لمنصة watsonx والذكاء الاصطناعي المدمج، إلى أن أحد التغييرات المهمة سيكون حاجة المؤسسات والشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي إلى تثقيف مستخدميها أو موظفيها حول الذكاء الاصطناعي
"من المثير للاهتمام، في قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، هناك مقال عن الإلمام بالذكاء الاصطناعي. لذا كل شركة أو مؤسسة في السوق الأوروبية الموحدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي سيكون عليها متطلبات تثقيف مستخدميها وموظفيها إلى مستوى معين. ولا نعرف المستوى بعد، لكن من الجيد للغاية زيادة المستوى الأساسي لماهية الذكاء الاصطناعي"، كما يوضح Dalen.
يقول Dalen متسائلاً: "مثال على ذلك أنظمة الموارد البشرية التي تأتي اليوم مزودة بالفعل بقدرة على فحص السير الذاتية والتوصية بالمرشحين. فهذه حالة استخدام عالية الخطورة وتتضمن سبعة متطلبات أساسية يجب عليك الالتزام بها. هل أنت، كمشترٍ لهذا البرنامج، على دراية كافية بالذكاء الاصطناعي لفهم الأسئلة التي تحتاج إلى طرحها حول الخوارزميات؟"
لا تزال هناك العديد من الأمور المجهولة حول المعايير التقنية التي سيتطلبها قانون الذكاء الاصطناعي.
يشرح Dalen قائلاً: "ثمة سبعة متطلبات أساسية للامتثال لحالات الاستخدام عالية المخاطر، والتي صيغت بشكل واسع في القانون نفسه. وقد أدت تلك المتطلبات السبعة إلى عشرة طلبات للمعايير التقنية، والتي تعمل مؤسستان أوروبيتان للمعايير الآن على تطويرها." "ستمنحنا المعايير التقنية وضوحًا حول المتطلبات الفعلية للوائح التنظيمية، ونتوقع بوضوح أن يكون تنفيذ هذه المعايير التقنية هو أسرع وأرخص طريقة لتحقيق التوافق."