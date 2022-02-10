يجب علينا التحقق من التحيّز العنصري في نماذج التعلم الآلي لدينا

بصفتي عالم بيانات في IBM Consulting، فقد حالفني الحظ بالعمل على العديد من المشاريع لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملاء IBM. خلال فترة عملي في شركة IBM، رأيت التكنولوجيا يتم تطبيقها على حالات استخدام مختلفة لم أكن لأعتبرها ممكنة في الأصل، ولهذا السبب كنت سعيدًا للغاية بتولي مسؤولية تطبيق الذكاء الاصطناعي لمعالجة واحدة من أكثر المشكلات المجتمعية خبثًا التي نواجهها اليوم، وهي الظلم العنصري.
مع بدء انتشار حركة "Black Lives Matter" في جميع أنحاء البلاد والعالم في عام 2020، تساءلت على الفور عمَّا إذا كان من الممكن تطبيق قدرتي على حل مشكلات العملاء على القضايا المجتمعية الكبرى. استنادًا إلى هذه الفكرة، قررت البحث عن فرص للمشاركة في الجهود من أجل المساواة العرقية ووجدت مجتمعًا داخليًا في IBM يعمل على مشاريع كان من المقرر إطلاقها من خلال Call for Code for Racial Justice.
كان هناك العديد من المشاريع التي يجري تطويرها داخل شركة IBM، لكنني وجدت نفسي منجذبًا إلى مشروع واحد على وجه الخصوص كان يبحث في التحيّز الضمني والصريح. كان هذا المشروع هو TakeTwo وكان من المقرر أن يصبح أحد المشاريع السبعة التي تم إصدارها كمشروع مفتوح المصدر منذ أكثر من عام بقليل. يستخدم مشروع TakeTwo فهم اللغة الطبيعية للمساعدة على اكتشاف وتعطيل التحيّز العنصري -سواء الظاهر أم الخفي- في المحتوى المكتوب. استخدام TakeTwo لاكتشاف العبارات والكلمات التي قد تُعَد متحيّزة يمكن أن يساعد منشئي المحتوى على التخفيف بشكل استباقي من التحيّز المحتمل أثناء الكتابة. فهو يمكِّن مُنشئ المحتوى من التحقق من المحتوى الذي أنشأه قبل نشره، وذلك حاليًا من خلال محرر نصوص عبر الإنترنت. فكِّر في هذا الأمر وكأنه برنامج Grammarly النحوي لاكتشاف اللغة التي يُحتمل أن تكون عنصرية. تم تصميم TakeTwo للاستفادة من أدلة المصطلحات الشاملة التي جمعتها مصادر موثوق بها مثل مبادرة التسمية الشاملة.
لم يسمح لي TakeTwo فقط بتطبيق خبرتي لتحسين المشروع، بل منحني أيضًا الفرصة للتفكير في بعض التحيّزات العرقية الضمنية التي قد أكون أمتلكها دون أن أكون مدركًا لها سابقًا. كان العمل على TakeTwo وسيلة رائعة للمساهمة في مهمة ذات أهمية للعالم، مع إتاحة الفرصة أيضًا للتأمل الذاتي.
انظر إلى إجراء الحل:
أثناء عملي على TakeTwo، أصبح واضحًا تمامًا أنه رغم أن الحل يهدف إلى اكتشاف التحيّز من خلال جمع وتقييم كميات هائلة من البيانات، من المهم إدراك أن البيانات نفسها قد تحمل تحيّزات ضمنية بطبيعتها. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات مفتوحة المصدر مثل Python وFastAPI وJavaScript وCouchDB، يمكن لحل TakeTwo الاستمرار في تقييم البيانات التي يتم استيعابها، واكتشاف التحيّز بشكل أفضل عندما يكون موجودًا فيها. على سبيل المثال، قد تكون كلمة أو عبارة مقبولة للاستخدام في الولايات المتحدة غير مقبولة في اليابان، لذا من الضروري أن نكون واعين لذلك قدر الإمكان وأن تعمل حلولنا وفقًا لذلك. كشخص شغوف بعلم البيانات، أعلم من تجربتي المباشرة أن جودة نموذجنا تعتمد مباشرةً على جودة البيانات التي نغذيه بها. وبناءً على ذلك، أحد الأمور التي تعلمتها من العمل على هذا المشروع هو أننا بحاجة إلى مجموعات بيانات أفضل تساعدنا على تدريب نماذج التعلم الآلي التي تدعم هذه الأنظمة. كانت مجموعات بيانات Kaggle نقطة انطلاق ممتازة بالنسبة لنا، لكن إذا أردنا توسيع المشروع لمواجهة العنصرية أينما وجدت، سنحتاج إلى بيانات أكثر تنوعًا.
وفي سياق متصل، فإن المهارات المطلوبة في مشاريع مثل هذه تتجاوز علم البيانات فقط. وبشكل خاص في هذا المشروع، كان من المهم الاستعانة بخبراء اللغويات الذين يمكنهم المساعدة على تحديد بعض الفروق الثقافية الموجودة في اللغة، والتي يحتاج نظام مثل TakeTwo إما إلى ترميزها وإما تجاهلها. ولا يمكننا الوصول إلى حل عملي إلا من خلال العمل في مختلف التخصصات.
القيمة التي يضيفها التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في تحسين حلول مثل TakeTwo ملهمة. من تعيين الموظفين إلى الحصول على موافقة لقرض مصرفي، يتغلغل التعلُّم الآلي والذكاء الاصطناعي في الطريقة التي نتفاعل بها مع بعضنا، ويمكن أن يساعد على تقليل التحيّز العرقي قدر الإمكان في اتِّخاذ قرارات الأعمال. بصفتنا متخصصين في التكنولوجيا، تقع على عاتقنا مسؤولية واضحة لإنتاج نماذج صادقة وغير متحيّزة وتؤدي بأعلى مستوى ممكن، لكي نتمكن من الوثوق بمخرجاتها.
يمكنك الاطِّلاع على كيفية عملنا في IBM على بناء ذكاء اصطناعي أفضل هنا. يواصل TakeTwo تحقيق تقدُّم في تطوير وتعزيز فعاليته، ويمكنك المساهمة في تحسين هذا المشروع مفتوح المصدر. اطَّلِع على TakeTwo وجميع مشاريع Call for Code for Racial Justice اليوم!
يُعَد هذا المنشور جزءًا من سلسلة خلال مبادرة Black History Month تتناول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والعدالة الاجتماعية.
