يتسبب تغيّر المناخ في ظواهر جوية متطرفة حول العالم تعرّض حياة الناس للخطر وتُربك الأعمال التي يعتمدون عليها. ففي أفريقيا، على سبيل المثال، قد يتسبب الجفاف المتكرر والفيضانات والأعاصير الناجمة عن تغيّر المناخ في تلف المحاصيل وانعدام الأمن الغذائي. وبينما تضع الشركات خططًا للحد من مخاطر تغيّر المناخ مثل الظواهر الجوية المتطرفة، فإن لديها فرصة للابتكار عبر نماذج أعمال جديدة وإظهار الريادة من خلال تبنّي ممارسات أكثر استدامة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
ببساطة، تُشير مخاطر المناخ إلى احتمال أن تؤدي آثار تغيّر المناخ إلى تعطيل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
شهدت الولايات المتحدة في عام 2023 وقوع 25 كارثة مناخية، تجاوزت خسائر كل منها مليار دولار أمريكي. وتضمّنت هذه الأحداث فيضانات وعواصف شديدة وحالة جفاف.
مثل هذه الأحداث المدمّرة قد تكون مؤقتة، أو قد تؤدي إلى أضرار طويلة الأمد بالبنية التحتية أو المباني. قد تحدث انقطاعات في الكهرباء على مستوى الشبكة، وقد تتعرض سلاسل التوريد لاضطرابات. قد تنشأ تكاليف إصلاح كبيرة، ما ينعكس بشكل خاص على شركات التأمين.
إلى جانب مخاطر الطقس الشديد، قد توجد مخاطر مناخية مزمنة، مثل ارتفاع مستويات البحار وارتفاع درجات الحرارة المستمر. قد تجعل هذه المخاطر من الصعب أو المستحيل على المؤسسات العمل في المواقع المتأثرة.
يؤدي تغيّر المناخ إلى تعرّض المؤسسات في مختلف القطاعات لمخاطر تشغيلية ومالية. سواء أكان ذلك من خلال تلف الأصول والبنية التحتية أم التأثير في العمليات أم النزوح أم التأخيرات اللوجستية، فإن مخاطر المناخ تهدد كل الأعمال تقريبًا.
يُعَد التعامل مع هذه المشكلات صعبًا ومكلِّفًا. عندما يحدث حدث جوي شديد، قد تضطر الشركة إلى تغيير بنيتها التحتية وعملياتها فجأة، سواء لفترة قصيرة أم بشكل دائم. من المرجح أن تكون هناك نفقات مباشرة، إلى جانب فرص ضائعة وأعمال مفقودة. للتحضير الأمثل، تحتاج المؤسسات إلى وضع استراتيجية لمخاطر المناخ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركات ضغوطًا من عملائها وموظفيها والمساهمين لتصبح أكثر استدامة. بات الناس يرون الاستدامة عنصرًا أساسيًا في مبادرات المسؤولية المؤسسية والاجتماعية. يجب على المؤسسات تقليل تأثيرها في كوكب الأرض من خلال خفض استهلاك الطاقة والنفايات. كما تحتاج إلى ضمان قدرتها على الاستمرار في العمل رغم مخاطر المناخ. في بعض قطاعات الأعمال، مثل الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والرعاية الصحية، يمكن أن يكون لانقطاع الأعمال تأثير سلبي كبير في الحياة اليومية.
تساعد اللوائح التنظيمية المساهمين والموظفين وشركاء الأعمال على فهم تأثير الشركة في البيئة:
يجب على القادة تقييم أنواع المخاطر المناخية التي ينبغي لمؤسساتهم الاستعداد لها وتحديد المواقع الأكثر عرضةً لتأثيرات تغيّر المناخ. ويجب عليهم أيضًا تقييم مدى خطورة الأثر المالي لهذه المخاطر المناخية على مؤسساتهم.
بعيدًا عن الاعتبارات التشغيلية والمالية، هناك أيضًا التزام أخلاقي. يجب على الشركات التي لديها القدرة على المساهمة في مواجهة أزمة المناخ أن تفعل ذلك.
مع تحوُّل المؤسسات نحو اقتصاد منخفض الكربون، قد تتمكن من خفض التكاليف من خلال تقليل استخدام الطاقة والمواد والمياه. قد تساعد المنتجات والخدمات الجديدة منخفضة الانبعاثات الشركة أيضًا على تعزيز المنافسة من خلال جذب المزيد من المشترين المهتمين بالبيئة. من خلال تعزيز مرونتها أمام مخاطر المناخ (مثل إدخال التكرار في سلاسل التوريد)، يمكن للمؤسسات أن تصبح أكثر قدرة على الصمود أمام المخاطر الأخرى أيضًا.
يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) أن يؤدي دورًا مهمًا في العديد من الحلول لمعالجة مخاطر المناخ. في الهند، على سبيل المثال، تقع ولايتَا أوتار براديش وبيهار في منطقة تشهد صيفًا وشتاءً قاسيين. يجب على حكومات الولايات طلب الكهرباء لمواطنيها مسبقًا، وكانت تعتمد في الماضي على التنبؤ بالطلب يدويًا باستخدام جداول البيانات. يرتبط التنبؤ باستهلاك الطاقة ارتباطًا وثيقًا بأنماط الطقس. لذلك، تعاونت الولايتان مع Mercados EMI، وهي شركة استشارية متخصصة في قطاع الطاقة، لبناء نظام لتوقع الطلب يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم بيانات أنماط الطقس وبيانات الطلب على الكهرباء.
في الولايات المتحدة، حددت إدارة الزراعة في تكساس تغيّر المناخ كتهديد محتمل لإمدادات الغذاء في الولاية. وشهدت الولاية عام 2022 أحد أكثر الأعوام جفافًا في تاريخها المسجل. لم يكن المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة يعرفون كمية المياه التي يجب استخدامها لكل محصول. طوَّرت كلٌّ من IBM وTexas A&M AgriLife أداة تستخدم أجهزة استشعار التربة منخفضة التكلفة وبيانات التنبؤ بالطقس من IBM® Environmental Intelligence إلى جانب معلومات محددة لكل محصول. يساعد هذا الحل المزارعين على تجنُّب الإفراط أو القصور في الري.
في كوستاريكا والإكوادور وكولومبيا وتشيلي والأرجنتين، يجرِّب أكثر من 1,300 مزارع تطبيقًا هاتفيًا يقدِّم لهم تدريبًا حول استخدام بيانات الطقس والبيانات الزراعية وحسابات البصمة الكربونية للتكيف مع تغيّر المناخ.
توضِّح هذه الأمثلة أن المؤسسات يمكنها استخدام بيانات المناخ والذكاء الاصطناعي لتحسين قراراتها وتعزيز مرونتها أمام مخاطر المناخ.
مع ما يشكِّله تغيّر المناخ من تهديد كبير للعديد من الشركات وزيادة الضغوط التنظيمية للحد من هذه المخاطر، فقد حان الوقت للمؤسسات لوضع استراتيجية للتكيف مع مخاطر المناخ.للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة صفحة رؤى مخاطر المناخ.
تعرَّف على المزيد حول الاستفادة من بيانات المناخ.
تعرَّف على كيفية التخفيف من المخاطر والاضطرابات بشكل استباقي من خلال اتباع نهج قائم على البيانات للتكيف مع المناخ.
احصل على رؤى ومعارف بشأن ما تبحث عنه المؤسسات التي تركِّز على الاستدامة في منصات البرمجيات الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، بما في ذلك جمع البيانات، وتقارير انبعاثات الغازات الدفيئة، والمزيد.
اكتشف كل ما تحتاج إلى معرفته حول توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD)، بما في ذلك الامتثال ومتطلبات إعداد التقارير والتواريخ الرئيسية والمزيد.
زوّد المطورين وعلماء البيانات ببيانات بيئية ورؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين كفاءة الأعمال
حقِّق أهدافك البيئية من خلال التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والشراكات الاستراتيجية مع حلول الاستدامة من IBM.
استخدم خدمات استشارات الاستدامة من IBM لتحويل طموحاتك في الاستدامة إلى أفعال ملموسة والتحول إلى مؤسسة أكثر مسؤولية وربحية.
زوّد المطورين وعلماء البيانات ببيانات بيئية ورؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين كفاءة الأعمال