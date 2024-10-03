الاتجاهات: الأجهزة تتلقى تحديثات الذكاء الاصطناعي في 2024

قبل بضع سنوات، كان الذكاء الاصطناعي يعتمد في كثير من الأحيان على أجهزة لم تكن مصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي. وأحد الأمثلة على ذلك هو معالجات الرسوميات. تُعد وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia (GPUs) ضرورية في الذكاء الاصطناعي لأنها تتعامل مع المعالجة المتوازية بكفاءة، وهو أمر ضروري للتعلم الآلي والتعلم العميق. ويتيح تصميمها إجراء حسابات متزامنة، مما يجعلها أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والاستدلال.

هناك نوع أساسي آخر من الأجهزة وهو مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية (FPGA) من Intel وشركات أخرى. وإن مصفوفة FPGA عبارة عن دائرة متكاملة (IC) يمكن إعادة برمجتها عدة مرات. وهذه المرونة تجعلها مثالية لمهام الذكاء الاصطناعي. وتعمل مصفوفات FPGA على تسريع مهام التعلم العميق والتعلم الآلي. فهي توفر خيارات تخصيص للأجهزة تحاكي سلوك وحدات معالجة الرسومات أو وحدات ASIC.

يمكن دمج مصفوفة FPGA مع أطر عمل الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل TensorFlow وPyTorch باستخدام مجموعة أدوات مثل Intel FPGA AI Suite ومجموعة أداة OpenVINO.

وتُستخدم مصفوفات FPGA في صناعة السيارات والرعاية الصحية وغيرها من الصناعات. وإنها مفيدة في سيناريوهات الحوسبة الطرفية حيث يجب نشر قدرات الذكاء الاصطناعي بالقرب من مصدر البيانات لاتخاذ قرارات أسرع وتقليل التأخير.

وهناك نوع آخر وهو الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC). ومن الأمثلة على ذلك وحدات معالجة Tensor (TPU) من Google. تُعد وحدات TPU وحدات ASIC مخصصة طورتها جوجل لتسريع أحمال تشغيل التعلم الآلي. وقد تم تحسينها لتناسب TensorFlow وتُستخدم على نطاق واسع في مراكز بيانات Google.