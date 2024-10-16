أفضل الطرق لتقديم خدمة عملاء جيدة

في سوق تنافسية للغاية على جذب انتباه المستهلك، يمكن أن تكون خدمة العملاء طريقة رائعة للشركات لتمييز نفسها عن المنافسين.

فالشركات التي تركز حقًا على العملاء، بمعنى أنها تستمع إلى عملائها، تحقق نموًا أكبر بمقدار 1,6 مرة، وفقًا إلى Gartner1 (الرابط موجود خارج موقع IBM.com). وإذا نظرنا إلى الأمر من منظور آخر، فقد أظهرت الدراسات أن خدمة العملاء السيئة2 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) هي السبب الأكبر وراء مغادرة العملاء للشركة.

إن تلبية احتياجات العملاء ذات قيمة هائلة للأرباح النهائية للشركة، حيث إنها تزيد من ولاء العملاء والحفاظ عليهم. من ناحية أخرى، تخلق خدمة العملاء السيئة تحديات كبيرة. يتطلب الأمر ثلاثة عملاء جدد لاستبدال قيمة عميل حالي مفقود، وفقًا إلى McKinsey3 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). يمكن أن تكون خدمة العملاء جزءًا لا يتجزأ من رضا العملاء، مما قد يؤدي إلى الاحتفاظ بالعملاء. يمكن أن يشجع أيضا هؤلاء العملاء المخلصين على المشاركة الشفهية، مما يؤدي إلى الإحالات.

تقديم تجربة خدمة عملاء ممتازة يتطلب استراتيجية مدروسة، واستثمار في الموارد والتدريب، والنهج الصحيح في أساليب حل المشكلات. يجب أن تتضمن أي استراتيجية حديثة لتجربة العملاء أيضًا استراتيجية لخدمة العملاء والتي تستخدم بيانات العملاء لتلبية توقعات العملاء.