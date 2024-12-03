وصول الجهات الخارجية: المخاطر التي يتم تجاهلها لخطة حماية البيانات الخاصة بك

غالبًا ما يكون لحوادث اختراق الجهات الخارجية تداعيات كبيرة على الامتثال. وإحدى المخاوف الرئيسية هي البيانات الظلية — وهي بيانات لا تعرف المؤسسات بوجودها. في الواقع، فإن 35% من الاختراقات تشمل بيانات ظلية، ما يعقد جهود التتبع والحماية. ويزيد من صعوبة هذا التحدي انتشار البيانات عبر بيئات متعددة، وهي حالة موجودة في 4% من الاختراقات. نتيجة لذلك، فإن الاختراقات التي تشمل بيانات ظلية أكثر تكلفة بنسبة 16% وتستغرق وقتًا أطول للتعرف عليها واحتوائها.

لمواجهة هذه المخاطر، تتجه المزيد من المؤسسات إلى حلول إدارة وضع أمن البيانات (DSPM). من خلال توفير رؤية مستمرة للوصول إلى البيانات واستخدامها، تساعد إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) الشركات على الحفاظ على الامتثال للوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA)، ومعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS). تُمكِّن أدوات إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) المؤسسات من تحديد الانتهاكات المحتملة ومعالجتها بسرعة وكفاءة، لا سيما تلك الناشئة عن انتهاكات الجهات الخارجية، ما يساعد على حماية البيانات الحساسة والامتثال للالتزامات التنظيمية.

تحكم في وصول الجهات الخارجية إلى البيانات باستخدام Guardium DSPM من IBM. يقدم هذا الحل ميزات فريدة مصممة لمعالجة تعقيدات بيئات السحابة الحديثة: