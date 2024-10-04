تتعرض الشركات من جميع الأنواع لضغوط لتحقيق سلسلة من الأهداف التي تبدو متناقضة: زيادة الإيرادات وخفض التكاليف والتحرك بسرعة متزايدة لتلبية طلب المستهلكين. يتاح للمشترين مجموعة لا حصر لها من الخيارات، مما يمنحهم آلاف الفرص لاتخاذ قرار الشراء، في حين يتفاعل البائعون مع المزيد من الشراكات التكنولوجية الخارجية.

تسارعت وتيرة ممارسة الأعمال التجارية لتتم في الوقت الفعلي تقريبًا. يقول ثلثا المستهلكين اليوم إن سرعة استجابة الشركة لها نفس أهمية سعر العرض. بالنسبة للجيل Y، المعروف أيضُا باسم جيل الألفية، والجيل Z، تولد الاستجابات السريعة من العلامات التجارية شعورًا "بالاحترام"، والذي يتحول إلى ولاء العملاء (والمبيعات عبر الإنترنت) على المدى الطويل. وتؤثر هذه الديناميكيات على بيئة المعاملات بين الشركات أيضًا، حيث لا يتذكر جيل جديد من العملاء عالمًا غير متصل.

إن تبني هذه النماذج والتعامل مع مستقبل التجارة الإلكترونية، المعروفة اليوم على نطاق واسع باسم التجارة الرقمية، يتطلب من قادة الأعمال العمل مع مجموعة واسعة من التقنيات الجديدة. ينطر كبار المديرين التنفيذيين على نحو متزايد إلى الذكاء الاصطناعي كأداة تنافسية حاسمة. وعندما يتم دمجها مع التطورات الأخرى مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء (IOT) والمعاملات الخاملة والتجارة الصوتية، فإن الذكاء الاصطناعي يخلق طرقًا جديدة للتواصل مع المستهلكين.

نحن لا نرى في هذا التحول مجرد فرصة بل ضرورة حتمية للحفاظ على قدرتنا التنافسية في مشهد عالمي سريع التغير. لتحقيق النجاح، يجب على الشركات تسخير قوة التكنولوجيا لدفع نمو الإيرادات وتقليل التكاليف وتحسين معدلات التحويل وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء. كل ذلك مع تقديم أنفسهم كشركاء موثوق بهم وملائمين ومناسبين لعملائهم.

وهذا صحيح في جميع أنواع التطبيقات، وعبر هياكل الأعمال. تعد هذه الركائز هامة لأصحاب المعاملات التجارية بين الشركات (B2B) الذين ينشرون الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان أو تحسين تجربة التجارة عبر الأجهزة المحمولة، على سبيل المثال. وهي بنفس القدر من الأهمية عندما تستخدم منصة التجارة بين الشركات والعملاء (B2C) خوارزمية لتقديم تجارب مخصصة وتعزيز النمو.