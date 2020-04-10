مستقبل سلسلة الكتل

في مارس 2010، كانت قيمة البيتكوين أقل من سنت واحد. وبعد أقل من عقد من الزمان، بلغت قيمة كل عملة بيتكوين ما يقرب من 20,000 دولار أمريكي، وأصبح المستثمرون الأوائل يقودون سيارات لامبورغيني. وعلى الرغم من أن الإثارة المحيطة بالبيتكوين ستظل مرتبطة دائمًا بالسعر، إلا أن انتشارها سلط الضوء على سلسلة الكتل، وهي التقنية التي تؤمِّن العملات المشفرة، في عالم التكنولوجيا.
أصبحت مهارات سلسلة الكتل واحدة من أكثر المهارات طلبًا في العالم، حيث زاد الطلب بنسبة تقارب 2000 بالمئة من عام 2017 إلى عام 2020.
قال David Furlonger، نائب رئيس البحوث المتميز في Gartner: إن 60% من المديرين التنفيذين للمعلومات (CIO) في استطلاع أجندة المديرين التنفيذين للمعلومات في Gartner لعام 2019 قالوا إنهم يتوقعون مستوى معينًا من اعتماد تقنيات سلسلة الكتل خلال السنوات الثلاث القادمة." وسواء كنت من مؤيدي ارتفاع البيتكوين أو متوقعي انخفاضه، فلا يمكن إنكار أنه مع كل حالة استخدام جديدة، هناك حماس متزايد لما هو قادم في سلسلة الكتل.
وفقًا لكتاب Blockchain for Dummies، "سلسلة الكتل هو دفتر مشترك وغير قابل للتغيير يُسهِّل عملية تسجيل المعاملات وتتبع الأصول في شبكة الأعمال. يمكن أن يكون الأصل ملموسًا (منزل، سيارة، أرض ذات قيمة نقدية) أو غير ملموس (الملكية الفكرية، براءات الاختراع، حقوق النشر، العلامات التجارية). يمكن تتبع أي شيء ذي قيمة تقريبًا وتداوله على سلسلة الكتل، ما يقلل المخاطر ويخفض التكاليف لجميع الأطراف المعنية."
هناك عدة طرق لبناء شبكة سلسلة الكتل: يمكن أن تكون عامة، حيث يمكن لأي شخص الانضمام، أو خاصة، حيث تدير مؤسسة واحدة الشبكة، أو شبكة تتطلب إذنًا، حيث يحتاج المشاركون للحصول على دعوة أو إذن للانضمام، أو يبنيها ويديرها مجموعة من المؤسسات.
حددت شركة Forrester Research، وهي شركة متخصصة في أبحاث السوق، أربعة أسئلة ينبغي للمؤسسات والصناعات الإجابة عنها قبل التفكير في استخدام حل سلسلة الكتل:
إذا كانت الإجابة على كل هذه الأسئلة هي "نعم"، فقد يكون حل سلسلة الكتل خيارًا مناسبًا. كما توصي Forrester بأن تتبني الصناعات تفكيرًا طموحًا مع البدء بخطوات صغيرة. يحول عملاء IBM صناعاتهم بالفعل باستخدام تقنية IBM Blockchain ويمكنهم رؤية نتائج تجارية ملموسة.
نشرت صحيفة American Banker خمسة أسئلة لمعرفة إلى أين تتجه صناعة سلسلة الكتل. لكن الإجابة على هذه الأسئلة أبسط بكثير مما قد يتوقع البعض... فسلسلة الكتل جاهزة للاستخدام في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي اليوم!
ج: وضعت المؤسسات المالية نفسها في طليعة تقنية سلسلة الكتل. فيمكن أن تصل وفورات التكاليف وحدها، حسب بعض التوقعات، إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويًا. يمكن أن تنخفض أوقات التسوية من أيام إلى دقائق، وتقترب تقريبًا من T+0.
ج: كما قال Jerry Cuomo، نائب رئيس تقنية IBM Blockchain، للكونغرس خلال جلسة الاستماع بعنوان ما وراء البيتكوين: التطبيقات الناشئة لتقنية سلسلة الكتل": "الاستخدامات المحتملة لسلسلة الكتل تتعدى نطاق العملات المشفرة. شاركت IBM في أكثر من 400 مشروع سلسلة كتل في قطاعات سلسلة التوريد، والقطاع الحكومي، والرعاية الصحية، والنقل، والتأمين، والكيماويات، والبترول، وغير ذلك الكثير. وبفضل تلك التجارب، طورت IBM ثلاث ميزات رئيسية: نعتقد أن سلسلة الكتل هي تقنية تحويلية يمكن أن تغير كيفية تفاعل الشركات مع الحكومة جذريًا، ويجب أن تكون سلسلة الكتل منفتحة لتشجيع التبني على نطاق واسع والابتكار وقابلية التشغيل البيني، وسلسلة الكتل جاهز للاستخدام في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي اليوم". وقد لاقت هذه المداخلات والتوصيات التالية استحسانًا كبيرًا من جانب أحد المشاركين في تقديم العرض مع Jerry، وهو Frank Yiannas، والذي وقع عليه الاختيار ليصبح نائبًا مفوضًا، سياسة الغذاء والاستجابة في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
ج: "يمكن أن تكون آليّة تحديد الوصول مفيدة"، كما قالت Hester Peirce، المفوضة في هيئة الأوراق المالية والبورصات. "لكنك لا تريد أن تتولى الجهات التنظيمية في آلية تحديد الوصول بناء الحل. عادةً ما تريد من المطورين أن يكتشفوا الحل بأنفسهم. حيث إن وجود الجهات التنظيمية يؤثر في العملية الإبداعية."
ج: دفع هوس البيتكوين البعض إلى الاعتقاد بأن البنوك لم تعد ضرورية لتحويل الأموال عالميًا بطريقة آمنة. ولكن البنوك لا تتفق مع هذا الرأي. أظهرت الأبحاث، في تقرير مشترك بين IBM Blockchain وOMFIF، "مع وضع المستقبل البعيد في الحسبان، يرى العديد من المشاركين في الصناعة إمكانات كبيرة لتقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) تشمل زيادة الكفاءة وتقليل تكاليف التسوية في تسوية الأوراق المالية. ويمثل المشروع المشترك الأخير بين البنك المركزي الألماني وبورصة الأوراق المالية الألمانية، والذي طور نموذجًا أوليًا وظيفيًا لمنصة تسوية للأوراق المالية قائمة على تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) والتي تحقق تسوية مدفوعات العملات الرقمية والأوراق المالية، تقدمًا في هذا المجال".
ج: تذكر صحيفة American Banker: "إذا كانت سلسلة الكتل ستحل محل النظام المالي الحالي، فقد يواجه المطورون المسؤولية الائتمانية نفسها التي تواجهها البنوك. إن الشكل الذي سيتخذه هذا الالتزام هو موضوع نقاش مثير للجدل داخل القطاع. يقول البعض إن الأمر يتعلق بتحديد الأولويات بين "واجب الرعاية" و"واجب الولاء". تتعلق الأولى بعدم الإضرار، بينما تتعلق الثانية بخدمة مصلحة العميل".
بينما يعد النظر إلى المستقبل البعيد لسلسلة الكتل أمرًا مثيرًا للغاية، إلا أن الابتكارات الجديدة تدخل السوق باستمرار وتعد باستخدامات للتكنولوجيا أكبر وأكثر جرأة. مع استمرار شبكات سلسلة الكتل النشطة في إحداث تغييرات تحويلية حقيقية في عدد من الصناعات، توقع فريق IBM Blockchain الاتجاهات الخمسة التالية في المستقبل القريب:
في عام 2020، سنبدأ في رؤية نماذج حوكمة جديدة تمكّن الاتحادات الكبيرة والمتنوعة من التعامل مع عملية صناعة القرار وخطط منح التراخيص وحتى المدفوعات بطريقة أكثر كفاءة. ستساعد هذه النماذج على توحيد المعلومات من مصادر مختلفة وجمع مجموعات بيانات جديدة وأكثر قوة. يتوقع 68 بالمئة من كبار مسؤولي التكنولوجيا والمديرين التنفيذيين للمعلومات أن يصبح نموذج الحوكمة القابل للتوسع للتفاعلات عبر شبكات سلسلة الكتل المتعددة ميزة مهمة في بيئة سلسلة الكتل في مؤسساتهم في الفترة ما بين سنة وثلاث سنوات القادمة.
على الرغم من أن الوصول إلى الربط البيني على أقصى تقدير قد يستغرق سنوات — ويمكن أن يتخذ تعريف قابلية التشغيل البيني أشكالاً عديدة — فإننا نجد أن 83 بالمئة من المؤسسات اليوم تعتقد أن ضمان الحوكمة والمعايير، التي تسمح بالربط البيني وقابلية التشغيل البيني بين شبكات سلسلة الكتل المصرح بها وغير المصرح بها، هو عامل مهم للانضمام إلى شبكة سلسلة الكتل على مستوى الصناعات، مع اعتقاد أن أكثر من خمسها ضروري. على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في هذا المجال، إلا أنه في هذا العام ومع وصول المزيد من الشبكات الناشئة إلى مرحلة حساسة، فسنجد أن المزيد من أعضاء كل شبكة سيتوقعون (إن لم يطالبوا) بإرشادات بشأن التكامل بين البروتوكولات المختلفة.
سيساعدنا دمج التقنيات المجاورة مع سلسلة الكتل على القيام بأشياء لم نقم بها من قبل. سيعمل وجود المزيد من البيانات الجديرة بالثقة من سلسلة الكتل على إعلام الخوارزميات الأساسية وتقويتهما بصورة أفضل. سوف تساعد سلسلة الكتل على الحفاظ على أمان تلك البيانات وتدقيق كل خطوة في عملية صناعة القرار، ما يتيح رؤى أكثر وضوحًا تعتمد على ببيانات يثق بها المشاركون في الشبكة.
مع الحاجة إلى آليات حماية معززة للبيانات، ستستخدم حلول سلسلة الكتل هذا العام أدوات التحقق من الصحة بالإضافة إلى معرفات التشفير وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) اللاسلكية وأجهزة Oracle، وهي الآليات التي تربط الأصول الرقمية بالعالم المادي عن طريق حقن البيانات الخارجية في الشبكات. سيؤدي ذلك إلى تحسين الثقة والتخلص من الاعتماد على إدخال البيانات البشرية، والتي غالبًا ما تكون عرضة للخطأ والاحتيال.
مع بدء الدول في آسيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي في تجربة عملات البنوك المركزية الرقمية (CBDCs) في الوقت الفعلي، فلا شك أنها ستستمر في اكتساب الزخم في العام الجديد وستعيد تعريف الدفع بعدة طرق. أولاً، ستستمر عملات البنوك المركزية الرقمية (CBDCs) في التوسع على مستوى البيع بالجملة، مع بعض المحاولات الأولية على مستوى البيع بالتجزئة. علاوة على ذلك، نجد أنه سيكون هناك اهتمام متزايد بالترميز والرقمنة لأنواع أخرى من الأصول والأوراق المالية مثل سندات الدين المركزية لسندات الخزانة.
Hyperledger Fabric هو إطار عمل سلسلة الكتل المعيارية مفتوح المصدر لتطوير تطبيقات على مستوى المؤسسات ذات إستراتيجيات خاصة بالمجال.
تستخدم الحكومات والشركات والمؤسسات سلسلة الكتل لتمكين بنية تحتية آمنة وموثوقة للهوية الرقمية وبيانات الاعتماد.
تنفذ Home Depot تقنية IBM Blockchain لحل النزاعات بين البائعين وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
تستخدم IPwe تقنية IBM Blockchain والذكاء الاصطناعي لإنشاء سوق براءات اختراع عالمية شفافة، بمساعدة IBM من أجل زيادة الوضوح والمرونة.
يمكنك بناء سلاسل توريد مرنة وشفافة وموثوق بها باستخدام تقنية IBM Blockchain لتحويل عملياتك التجارية وتبسيط العمليات وتعزيز الثقة بفضل الحلول الرائدة في الصناعات.