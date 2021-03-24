ميزات الزراعة المستدامة وكيفية تحقيقها

هناك جهود مركزة لتحديث القطاع الزراعي، وتُعد الاستخبارات الجوية القائمة على البيانات المفتاح لتحقيق الاستدامة. لطالما كانت إدارة عمليات صناعة القرار في الزراعة معقدة بسبب وجود العديد من العوامل المقيّدة المختلفة التي لا تخضع لسيطرة المزارع. والطقس نفسه كان من أبرزها.

البيانات الكبيرة متوفرة، ونحن نستفيد منها لمساعدة الزراعة الحديثة على التطور بحيث تعتمد على الإدخال بدرجة أقل وعلى التحليل قائم على البيانات بدرجة أكبر. ندرك أنه من غير العملي الاعتماد على الحدس والتكنولوجيا التقليدية بينما يزداد عدد السكان عالميًا وتزداد الضغوط في قطاع الزراعة. نتيجة لذلك، نطور حلولاً للزراعة تستخدم جمع البيانات التلقائي، والتحليلات التنبئية، والرؤى المبنية على الذكاء الاصطناعي كأساس للزراعة المستدامة.

تسعى رؤية الزراعة المستدامة إلى إشراك الأفراد في مجموعة متنوعة من القدرات ضمن القطاع الزراعي. سنستكشف كيفية وصولنا إلى هذه النقطة وسبب كون الممارسات الزراعية الحديثة بمثابة الخطوات المنطقية التالية لازدهار العالم.