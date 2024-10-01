في عام 2024، تحتل الاستدامة مركز الصدارة.
لم تعد الجهود المبذولة لتتبع وتقليل الانبعاثات و التأثير البيئي والمساهمات في تغير المناخ نادرة أو اختيارية؛ بل أصبحت هي القاعدة. ترى الشركات والحكومات والأفراد الآن الاستدامة كضرورة عالمية. تعمل التقنيات المتقدمة ومعايير الإبلاغ الأكثر صرامة والدعم الأقوى من الأطراف المعنية على بناء زخم للمبادرات الصديقة للبيئة والحوافز التي تشجعها. وهنا ما يجب مشاهدته:
لقد اشتد التركيز العالمي على تحقيق صافي انبعاثات صفرية- وهي النقطة التي يتم فيها موازنة انبعاثات غازات الدفيئة التي يسببها الإنسان بكمية مكافئة تمت إزالتها من الغلاف الجوي - في السنوات الأخيرة. التزمت العديد من البلدان بالوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 ، بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين. وتضع الشركات في مختلف القطاعات أهدافا صارمة للاستدامة ، وتستثمر في مصادر الطاقة المتجددة وتطور حلولا مبتكرة لتقليل بصمتها الكربونية. غالبا ما تكون هذه الجهود مدفوعة بتوقعات أصحاب المصلحة والمتطلبات التنظيمية والاعتراف بأن ممارسات الأعمال المستدامة يمكن أن تحسن النتيجة النهائية. ويمكنها أن تحقق مكاسب اقتصادية: تُظهر الأبحاث أن أسواق السلع والخدمات الخالية من الكربون قد تصل قيمتها إلى 10.3 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.1.
سعيا لتحقيق صافي صفري، ستركز المؤسسات جهودها في مجال الاستدامة على مسارين في عام 2024:
قد يكون هذا العام هو الأكبر لكن من حيث تقارير الاستدامة. في شهر يناير دخل توجيه الاتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات (CSRD) حيز التنفيذ، والذي يتطلب من الشركات في أوروبا وخارجها تقديم تقارير سنوية عن التأثير البيئي والاجتماعي لأنشطتها التجارية. وعلاوة على هذا التوجيه، لدى ولاية كاليفورنيا قواعد جديدة لإعداد التقارير ستدخل حيز التنفيذ خلال عام 2024، بينما مختلف دول العالم على وشك تنفيذ متطلبات الإفصاح غير المالي والتوثيق.
يطالب المستثمرون والمنظمون والأطراف المعنية بشكل متزايد الشركات بالإفصاح عن تعرضها للمخاطر المتعلقة بالمناخ، مثل الاعتماد على الوقود الأحفوري أو التعرض للأحداث المناخية. من خلال الإبلاغ الإلزامي والإفصاحات الطوعية على حد سواء، يمكن للشركات تحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وإدارتها، وتوفير معلومات قيّمة للمستثمرين والأطراف المعنية الآخرين لتحقيق قدر أكبر من الشفافية.
كما أصبح إعداد التقارير أمرًا بالغ الأهمية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. فمع قيام مزيد من الشركات بوضع أهداف واسعة النطاق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أصبح إيجاد طريقة لتتبع التقدم المحرز وتوثيقه بدقة أمرًا متزايد الأهمية. وتُعدّ الشفافية التي توفرها التقارير المنتظمة والشاملة إحدى طرق المساعدة في تجنب ظاهرة تقديم حلول زائفة لأزمة المناخ تصرف الانتباه عن العمل الملموس أو الادعاءات المضللة حول الاستدامة والتأثير البيئي. ومن خلال التوثيق المنظم، يمكن للمستهلكين والحكومات والأطراف المعنية الأخرى اتخاذ قرارات أفضل مبنية على معلومات جديرة بالثقة.
لكن الامتثال لمجموعة واسعة من قواعد الإبلاغ الإلزامية في جميع أنحاء العالم يمكن أن يكون مربكًا ومعقدًا. وفد وجد أحد الاستطلاعات أن 81% من الشركات تستحدث أدوارًا ومسؤوليات جديدة لاستيعاب العدد المتزايد من متطلبات الإفصاح، بينما ذكرت 99% من الشركات أنها من المرجح إلى حد ما أو إلى حد كبير أن تستثمر في مزيد من التقنيات والأدوات المتعلقة بإعداد التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.2 على سبيل المثال، يتجه البعض إلى حلول برمجية يمكنها التقاط بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارتها وإعداد تقارير بها بسهولة أكبر.
لا تهدر ولا تريد: يزدهر نموذج الاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى تقليل النفايات غير الضرورية والاستفادة القصوى من الموارد. بدلًا من رؤية الأشياء على أنها يمكن التخلص منها، فإنه يشجع على إعادة استخدام المنتجات وإعادة تدويرها. تتوقع الأبحاث أن التحول إلى الاقتصاد الدائري يمكن أن يولد فوائد اقتصادية بقيمة 4.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.3
تلعب الشركات دورا حاسما في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تصميم المنتجات لتكون أكثر متانة أو قابلة لإعادة الاستخدام أو قابلة لإعادة التدوير ، مما يقلل من استهلاك الموارد ويقلل من النفايات طوال دورة حياة المنتج. يتبنى تجار التجزئة ، لا سيما في صناعة الأزياء ، بشكل متزايد نماذج الأعمال الدائرية: توفر برامج التأجير وإعادة البيع فرصا للنمو ، بينما توفر خدمات الإصلاح بديلا للتخلص من مدافن النفايات. وتشارك شركات أخرى من خلال توفير سبل لإطالة عمر المنتج أو خطط إعادة التدوير أو التجديد.
يشكل فقدان التنوع البيولوجي، وهو أحد آثار تغير المناخ وتعطيل النظام البنائي، تهديدًا كبيرًا لمستقبل الأرض. يصنف تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فقدان التنوع البيولوجي ضمن أكبر خمسة تهديدات للبشرية في العقد المقبل، حيث يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل معتدل أو كبير على الطبيعة.4
اكتسبت الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية زخمًا في ديسمبر 2022، عندما وقعت الدول على إطار عالمي للتنوع البيولوجي في قمة الأمم المتحدة COP15. تقوم الحكومات والشركات والمنظمات غير الربحية على مستوى العالم بتنفيذ مبادرات مثل إنشاء مناطق محمية واستعادة النظم البنائية المتدهورة وتعزيز ممارسات الزراعة والغابات المستدامة.
إنهم يتجهون أيضًا إلى منظور جديد: "الطبيعة الإيجابية". على غرار ”محايد الكربون“ في سياق الانبعاثات، تشير كلمة ”الطبيعة الإيجابية“ إلى وقف وتجنب وعكس اتجاه التدمير البيئي. ويمكن قياس ذلك كمياً من خلال قياس مقاييس مثل الغطاء الشجري وسلامة الموائل وعدد الأنواع، ويسترشد بمبادئ التنمية المستدامة. الهدف هو أن تكون الطبيعة بحلول عام 2030 أكثر مما هي عليه اليوم—وهو ما يعني اتخاذ خطوات عملية في عام 2024.
مع ازدهار الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) ومجموعة من التقنيات المتقدمة الأخرى، يستعد عام 2024 ليكون عام الاستدامة القائمة على التكنولوجيا. بينما تنظر الشركات في تأثيرها المناخي في العام المقبل، يمكن أن تساعد عديد من الأدوات والقدرات على توجيه أهداف الاستدامة الرئيسية:
بينما نمضي قدمًا حتى عام 2024، ستشكل اتجاهات الاستدامة هذه الاستجابات العالمية للتحديات الملحة للعمل المناخي والأثر البيئي. ومن خلال فهم اتجاهات الاستدامة الرئيسية هذه، يمكن لمؤسستك أن تسير على نحو أفضل إلى مستقبل أكثر استدامة.
1 يخلق التحول الأخضر فرصة بقيمة 10.3 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي بحلول عام 2050، وفقا لتقرير جديد (الرابط موجود خارج ibm.com)، يناير 2023
2 تقرير إجراءات الاستدامة (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، ديلويت، ديسمبر 2022
3 يمكن للاقتصاد الدائري أن يطلق العنان للنمو الاقتصادي بقيمة 4.5 تريليون دولار (الرابط موجود خارج ibm.com) ، Accenture، سبتمبر 2015
4 تقرير المخاطر العالمية لعام 2020 (الرابط موجود خارج ibm.com) ، المنتدى الاقتصادي العالمي، يناير 2020
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