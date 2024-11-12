كيفية تعزيز الاستدامة وقيمة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي

بالنسبة لقادة الأعمال، فإن المهمة التي تنتظرهم هي كيفية زيادة قيمة الأعمال للذكاء الاصطناعي -تقديم النتائج التي يحتاجها العملاء بشكل أفضل وأسرع وبجودة أعلى- مع تقليل تكاليفه وتأثيراته البيئية.

تُظهر بيانات جديدة من تقرير IBM العالمي حالة الاستعداد للاستدامة 2024 أن المؤسسات تدرك الفرصة الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، لتعزيز الاستدامة على المستويين المؤسسي والبيئي. من المستجيبين:

يؤمن 9 من كل 10 بإمكانات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في نتائج الاستدامة.

يرى 61% أن الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاستدامة من منظور الفرصة والنمو، وليس من منظور التخفيف من التكلفة.

%88 يخططون لزيادة الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاستدامة.

وفي الوقت نفسه، يظهر التقرير أن هناك مجالًا وحاجة للنمو. إذ لا يستخدم أكثر من نصف المؤسسات (56%) حتى الآن الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة بفعالية، ويقول 48% إن الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاستدامة ينبغي أن تكون "مرة واحدة" بدلًا من أن تكون جزءًا من الميزانية التشغيلية المنتظمة. ومع ذلك، فإن 50% فقط من القادة الذين شملهم الاستطلاع يشعرون بأنهم مستعدون للتعامل مع مخاطر المناخ المتزايدة التدمير.