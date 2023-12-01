تحسين سلسلة التوريد: سيناريوهات الأعمال والبنية

لقد سلطت الجائحة الضوء على سلسلة التوريد، وأصبحت المؤسسات تدرك ضمان التوريد الديناميكي كقدرة حيوية لحوائجها. يسعى رؤساء سلسلة التوريد (CSCO) وغيرهم من التنفيذيين إلى تحسين سلسلة التوريد من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، وتحديث تقنيتهم، ومعالجة أهداف الاستدامة.
على مدى العقد القادم، سيحتاج رؤساء سلسلة التوريد (CSCO) إلى حل تحديات رئيسية في الصناعة: اضطرابات سلاسل التوريد بسبب الأحداث المناخية؛ صراعات إقليمية مثل أوكرانيا أو الشرق الأوسط؛ الرغبة في الراحة والتخصيص؛ الوعي بالتأثير البيئي للاستهلاك؛ تلبية توقعات التسليم؛ مخاوف من اضطرابات التجارة وتقلبات التكلفة. يمكن حل كل هذه التحديات من خلال سلاسل توريد أكثر ترابطاً ورشاقة واستدامة.
يمكن للمنظمات التي تتعامل بشكل استباقي مع هذه التحديات الصناعية أن ترى بعض النتائج النموذجية المتعلقة بالمخزون، بما في ذلك تحسن بنسبة 4-8% في المبيعات المفقودة بسبب انقطاعات المخزون، وزيادة دوران المخزون، وتحسين إدارة مخاطر المنتج، وقابلية التلف والعمر، بالإضافة إلى زيادة إدارة وقت التسليم (وهو مؤشر رئيسي على فائض المخزون) وتقليل الأيام المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك فائدة مالية، مثل توفير في تكلفة الحل بنسبة 10%، وتقليل تكاليف الاحتفاظ بالحلول، وتحسين هامش الربح الإجمالي لعائد الاستثمار. أخيراً، قد يشهدون أيضاً فوائد جهة العملاء، بما في ذلك انخفاض معدل الإرجاع، والقدرة على إدارة أحداث انقطاع سلسلة التوريد غير العادية بما في ذلك الطقس أو الكوارث الطبيعية، والتحسن العام في رضا العملاء.
لمساعدة المؤسسة على مواجهة هذه التحديات في الصناعات، طورت فرق IBM وRed Hat هذه الورقة البحثية والأصول الداعمة من خلال مبادرة Industry Affiliate Initiative من IBM Academy of Technology.
توفر هذه الورقة البحثية ملخصًا تنفيذيًا، وتحديات الأعمال، والحل الشامل، تليها سيناريوهات أعمال محددة. لكل سيناريو تجاري، سنناقش تحديات الأعمال، وقيمة العمل، ونتائج الأعمال، ثم نوفر خطوات عملية قابل للتنفيذ متعلقة بالأتمتة والتحديث يمكن للمؤسسات اتخاذها لدفع الابتكار والانتقال نحو سلسلة توريد رقمية. سيتم تطوير الخطوات القابلة للتنفيذ من خلال عدسة حالات الاستخدام حول كيفية تحويل عوامل الخطر الرئيسية إلى فرص.
سيناريوهات العمل المحددة التي تغطيها هذه الورقة البحثية هي مخاطر الطلب، وإدارة الفقد والهدر، وتوقيت المنتج، والطلب المثالي، والتسليم في الميل الأخير، وسلسلة التوريد المستدامة، وعائدات سلسلة التوريد، والجاهزية للكوارث. لكل سيناريو عمل، نقدم لك سيناريوهات العمل، ونظرة عامة على الحلول، والبنى.
بالشراكة مع Oracle و Accelalpha، نستكشف كيف تُمكّن نماذج تشغيل الذكاء الاصطناعي الفاعل القائمة السحابة لسلاسل التوريد الأتمتة وتعزيز الكفاءة وتسريع الابتكار.
اقرأ آراء الرؤساء التنفيذيين بشأن الاستدامة وكيفية دمجها في أعمالهم
مشاركة الموردين وتبسيط حسابات انبعاثات النطاق 3 – الفئة 1 لتلبية متطلبات إعداد التقارير وتحسين الأداء.
استخدم حلول سلسلة التوريد الخاصة ب IBM للتخفيف من الاضطرابات وبناء مبادرات مرنة ومستدامة.
يمكنك بناء سلاسل توريد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خدمات استشارات سلسلة التوريد الخاصة بشركة IBM.
بناء سلاسل توريد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمد إلى تهيئة عملك لمواكبة مستقبل العمل وتوفير قدر أكبر من الشفافية وتحسين تجارب الموظفين والعملاء.