كيفية تحديث بنية التكامل لتكون جاهزة للذكاء الاصطناعي

تبدأ التنبيهات قبل أن تنتهي حتى من احتساء قهوتك الأولى: فشل في استدعاء واجهة برمجة التطبيقات هنا، وتأخر في مزامنة البيانات هناك، وتوقف سير العمل لأن النظامين لا يزالان غير متوافقين. بحلول الظهر، ستجد نفسك تتعامل مع الاستثناءات، وتصلح عمليات التكامل الهشة، وتشرح—مرة أخرى—سبب عدم قدرة مبادرات الذكاء الاصطناعي على التوسع عند الاعتماد على أنظمة مجزأة.
بالنسبة إلى العديد من قادة تكنولوجيا المعلومات، هذا التحدي هو واقعهم اليومي—وهذا بالضبط هو السبب في أن تحديث البنية التحتية للتكامل أصبح أساس الجاهزية للذكاء الاصطناعي.
بعد صباح مثل هذا، ليس من الغريب أن يشعر قادة تكنولوجيا المعلومات بالإرهاق الشديد. وتؤكد البيانات ذلك: فالأنظمة المجزأة هي الآن العائق الأكبر أمام مرونة المؤسسات، حيث تم وصف فجوات التكامل والعمليات اليدوية بأنها معوقات أساسية أمام النمو في عام 2025.
لا يؤدي هذا التجزؤ إلى إبطاء فرق العمل—بل يعطل مبادرات الذكاء الاصطناعي، ويؤدي إلى مخاطر تشغيلية ويجبر فرق تكنولوجيا المعلومات على تكريس وقت أطول لمعالجة الأزمات بدلاً من التحديث. وهنا يأتي دور خطوات التحديث الرئيسية:
إن فعالية قدرات الذكاء الاصطناعي تعتمد على فعالية قدرات الأنظمة التي تدعمه، وهذه الأنظمة تواجه ضغوطًا كبيرة حاليًا. أصبح تحديث البنية التحتية للتكامل الأساس الحقيقي للجاهزية للذكاء الاصطناعي: فهو يزيل العوائق التي تمنع البيانات ومهام سير العمل والمعلومات من التحرك بالسرعة التي تتطلبها الشركة.
تمثل الخطوات الثلاث التالية أكثر الخطوات تأثيرًا التي يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات اتخاذها لكسر هذه الحلقة وإعداد بيئاتهم للذكاء الاصطناعي القابل للتوسع.
تجعل أساليب التكامل المجزأة والبرامج النصية المخصصة من الصعب توسيع نطاق مهام سير العمل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. توفر منصة التكامل الموحدة لفرق تكنولوجيا المعلومات طريقة متسقة لمركزة الاتصال بالنظام، واستبدال البنى المخصصة الهشة بمكونات قابلة لإعادة الاستخدام، وفرض الحوكمة على كافة واجهات برمجة تطبيقات والأحداث ومهام سير عمل. ويتجلى هذا التركيز في الأولويات التالية:
يحقق تحديث التكامل مكاسب ملموسة لفرق تكنولوجيا المعلومات والأعمال. تعمل البنية الأكثر فعالية على تقليل الاستثناءات، وتقليص العمل اليدوي، وتحسين موثوقية النظام، ما يسمح للفرق بالانتقال من حل الأزمات المستمرة إلى دفع عجلة الابتكار. بفضل تدفقات البيانات الأوضح وواجهات برمجة التطبيقات المحكومة، تتحرك مبادرات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وتتوسع بسهولة أكبر وتقدم قيمة ملموسة عبر العمليات.
يعزز أحدث تقرير من Forrester Wave™ حول: منصات التكامل كخدمة (iPaaS) للربع الثالث من عام 2025 هذا التحول، موضحًا كيف تتفوق المنصات الموحدة والمجهّزة للبيئات الهجينة على مجموعات التقنيات المجزأة باستمرار من حيث الموثوقية وقابلية التوسع والوقت المناسب للقيمة. يعمل أساس التكامل الحديث على تمكين المؤسسة من التحرك والتكيف بسرعة أكبر والمنافسة بذكاء أكبر.
يوضح قرير من Forrester Wave™ حول: منصات التكامل كخدمة (iPaaS) للربع الثالث من عام 2025، البنى التحتية والقدرات والأنماط التي تساعد المؤسسات على تقليل التجزئة، وتعزيز تدفقات البيانات، وبناء أساس جاهز للذكاء الاصطناعي. اقرأ التقرير لفهم كيفية تحديث المؤسسات الرائدة لبنية التكامل التحتية، ومعرفة الخطوة التالية في خارطة طريقك.
