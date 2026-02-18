لتحقيق نجاح المهمة وبناء الثقة مع المواطنين، ينبغي للجهات الحكومية النظر في مجموعة من الاستراتيجيات:



1. التعامل مع البيانات باعتبارها بنية تحتية استراتيجية: صمّم الأنظمة منذ البداية لتحقيق قابلية التشغيل البيني وجودة البيانات والحوكمة، عبر نهج مُوحَّد يحافظ على الخصوصية والسيادة. أنشئ "منتجات بيانات" بدلًا من "مجموعات البيانات"، وطبّق ملكية بيانات قائمة على المجالات، ووحّد البيانات الوصفية والتوصيفات، وفعّل فحوصات مؤتمتة لجودة البيانات، وابدأ ببناء واجهات برمجة تطبيقات قابلة للتشغيل البيني بين الجهات.



2. ابدأ بحالات استخدام عالية الأثر وموجهة للمواطنين، مثل الاستجابة للطوارئ، ومعالجة الاستحقاقات، وطلبات التصاريح، والدعم التعليمي، حيث يلمس المواطنون التحسن بشكل مباشر.



3. تضمين الحوكمة والشفافية حسب التصميم: تظل الأخلاقيات والامتثال أمرًا بالغ الأهمية. يمكنك بناء أُطُر حوكمة قوية تحدد متى يتطلب الذكاء الاصطناعي إشرافا بشريا، وكيف يتم شرح القرارات وتدقيقها، وكيف تحفظ خصوصية المواطنين، وكيف يتم مراقبة التحيز وتقليله.



ينبغي ترميز الحوكمة ضمن المسارات بما يشمل تسجيل القرارات، وواجهات برمجة تطبيقات لإمكانية التفسير على مستوى النموذج، وخدمات كشف التحيز، وضوابط الخصوصية. وحدّد بوضوح:

• أي القرارات يمكن أتمتتها

• أين تكون المراجعة إلزامية

• كيفية شرح النتائج للمواطنين



3. عزّز الابتكار المسؤول: وازن بين السرعة والثقة عبر وضع ضوابط حماية تمنع الانتهاكات الأخلاقية، وتحدّ من التحيز، وتقلل الثغرات الأمنية. وازن بين سرعة الإنجاز والثقة عبر تطبيق ما يلي:

• آليات تحديد وصول آمنة للذكاء الاصطناعي

• اختبارات الفرق الحمراء والاختبارات العدائية

• تكامل نهج الثقة الصفرية مع منصات الهوية

• المسح المستمر للثغرات



4. قياس مؤشرات الثقة: تتبّعوا رضا المواطنين، وسهولة الوصول إلى الخدمات، ومقاييس الشفافية، ودرجات الثقة، وتباين زمن المعالجة، ونتائج الإنصاف، وليس الكفاءة التشغيلية وحدها.



5. التعاون مع خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات ذات الخبرة: يتطلب تحول الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي خبرات متخصصة. فالشريك المناسب يجمع بين خبرة عميقة في المجال الحكومي، وعمق تقني في الذكاء الاصطناعي والحوكمة، وخبرة تنفيذية مستمدة من تحولات مماثلة، وقدرات إدارة التغيير، ومنظور موضوعي.

