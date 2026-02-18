مع تذبذب الثقة في المؤسسات العامة حول العالم وتزايد الضغوط على ميزانيات الحكومات الوطنية، يقف مسؤولو المعلومات (CIOs) في الحكومات عند مفترق طرق حاسم. ويتمثل التحدي في تحديد أفضل السبل لتوظيف التقنية الحديثة لتلبية توقعات المواطنين وتجاوزها. قد تكون رقمنة العمليات القائمة جزءًا من الإجابة، لكنها لا تكفي وحدها. أما الاستجابة الشاملة بحق فتتطلب إعادة تصور الخدمات العامة من الأساس عبر أدوات تفاعل المواطنين المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
أشارت الأبحاث الحديثة إلى مفارقة لافتة: فبينما يُبدي مواطن واحد فقط من كل ثلاثة مستوى ثقة مرتفعًا في حكومته المركزية، يُبدي أكثر من نصف المواطنين ثقة في خدمات المواطنين المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتشير هذه النتائج إلى أن الجمهور قد يكون مستعدًا لتفاعل تقوده حلول الذكاء الاصطناعي مع الحكومات الوطنية والمحلية، شريطة تنفيذ ذلك بشفافية وأمن واستجابة حقيقية. لدى مسؤولي المعلومات (CIOs) في الحكومات فرصة فريدة لإعادة بناء الثقة العامة عبر تحديث استراتيجي لنظام تكنولوجيا المعلومات. لكن هناك تحديات جوهرية تواجهها الحكومات لى صعيد النشر والعمليات والاعتماد، وتشمل:
· الثقة بالخصوصية
· أمن الثقة الصفرية من خلال حوكمة الذكاء الاصطناعي الآمنة بحكم التصميم
· الاستجابة المرنة للحوادث
· دعم مكتب المساعدة يكون أتمتة مدعومة بأشجار قرار سهلة وغير معقدة، إلى جانب دعم بشري عند الحاجة
· سهولة الاستخدام خاصة لكبار السن وذوي الإعاقات الجسدية
· بناء حلول ذكاء اصطناعي وتعلّم آلي من فئة المؤسسات على نطاق قابل للتحمل من حيث التكلفة وقابل للتكيّف
بالنسبة إلى مسؤولي المعلومات (CIOs) في الحكومات، فإن الأولوية الاستراتيجية واضحة: تحويل الخدمات العامة إلى تجارب مخصصة وشفافة وموثوقة تعزز ثقة المواطنين. يتكون هذا التحول من أربعة عناصر رئيسية:
تمكين الحكومات من تجاوز نهج "مقاس واحد يناسب الجميع". ويتحقق ذلك من خلال تفعيل بنية موحدة لنسيج البيانات تعمل على دمج وتوحيد البيانات المُنظَّمة والبيانات غير المُنظَّمة عبر مختلف الأنظمة، بما يتيح تخصيص الخدمات وفقًا لاحتياجات كل فرد. كما تتيح هذه البنية التنبؤ بالاحتياجات بشكل استباقي وتحسين تخصيص الموارد استنادًا إلى أنماط تعليقات المواطنين. وتمكّن الأفراد من اختيار أساليب التفاعل المناسبة لهم بناءً على خصائصهم الشخصية، مثل العمر والجنس والثقافة واللغة. ويتضمن ذلك القدرات التالية:
• رسوم بيانية معرفية لنمذجة العلاقات بين المواطنين والخدمات والفوائد والأحداث والنتائج
• نماذج التعلم الآلي المُدرَّبة على الاستخدام التاريخي للخدمة، والإشارات السلوكية، والمؤشرات الديموغرافية لتوقع احتياجات المواطنين قبل تقديم طلباتهم رسميًا
نشر أنظمة ذكاء اصطناعي توفر إمكانية وصول دائمة، وتتعامل مع الاستفسارات الروتينية بشكل مؤتمت، مع تصعيد الحالات المعقدة عند الحاجة، وفهم اللغة الطبيعية وسياقها، ودعم لغات متعددة. ويعمل الذكاء الاصطناعي الحواري بوصفه الواجهة الرقمية الأساسية بين المواطنين والحكومة، حيث يؤدي دور قناة للتفاعل وآلية ذكية لتوجيه الطلبات. يشمل ذلك:
• مسارات تحويل الكلام إلى نص وتحويل النص إلى كلام لدعم التفاعل الصوتي
• دعمًا متعدد اللغات مع توليد استجابات تراعي الخصائص الثقافية
تمكين تواصل ثنائي الاتجاه من خلال التحليل في الوقت الفعلي، واعتماد حلقات تحسين مستمرة تستفيد من التعليقات لتحسين الخدمات، إلى جانب توضيح أثر مدخلات المواطنين في صياغة السياسات، وتحديد المشكلات بشكل استباقي قبل تفاقمها. ويجب أن تدعم منصات التفاعل المدعومة بالذكاء الاصطناعي تواصلًا مستمرًا وثنائي الاتجاه، وتحويل تعليقات المواطنين إلى رؤى قابلة للتنفيذ عبر:
• مسارات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) التي تحلل الاستبيانات، ووسائل التواصل الاجتماعي، ونصوص المكالمات، والتفاعلات الرقمية، لاستخلاص المشاعر والقضايا الناشئة وفجوات الخدمة
• نماذج كشف الشذوذ التي تحدد المؤشرات المبكرة على عدم رضا المواطنين أو الإخفاقات النظامية
تنفيذ منصة أساسية للتفاعل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تكون بمثابة نظام بيانات آمن ومحكوم يحقق قابلية التشغيل البيني، مع الحفاظ على الخصوصية والثقة. يتطلب هذا النهج:
- هياكل البيانات موحدة تدعم التعاون بين الوكالات دون تجميع مجموعات البيانات الحساسة في موقع مركزي
- التحكم في الوصول المستند إلى السمات (ABAC) وإنفاذ سياسة دقيقة.
• التشفير أثناء النقل وأثناء التخزين، مع التكامل مع أطر الهوية السيادية
حاليا، لا تُستخدم سوى 7% من بيانات الحكومة استخدامًا نشطًا ضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، في حين قد تتراوح نسبة البيانات القابلة للاستفادة بين 50% و80% إذا جرى إعدادها بالشكل الصحيح—مما يمثل إمكانات كبيرة غير مستغلة.
تحول خدمات المواطنين: وفقًا لـ IBM Institute for Business Value (IBV)، تعمل 66% من الجهات الحكومية على تجربة أو نشر أتمتة خدمات المواطنين، وهو أعلى معدل اعتماد بين حالات الاستخدام المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال إعطاء الأولوية للتطبيقات الموجهة للمواطنين، بدءًا من معالجة الاستحقاقات وصولًا إلى الاستجابة للطوارئ، يحقق مسؤولو المعلومات (CIOs) تحسينات ملموسة تعيد بناء الثقة، وتؤسس في الوقت نفسه لاعتماد أوسع للذكاء الاصطناعي.
الأطر الأخلاقية والتنظيمية: يضع 55% من التنفيذيين أطر الحوكمة في مقدمة الأولويات لضمان عمل الذكاء الاصطناعي ضمن حدود أخلاقية، والامتثال للأنظمة، والحفاظ على شفافية الخوارزميات. ويتطلب نضج الذكاء الاصطناعي تضمين الحوكمة مباشرة في بنية النظام، لا التعامل معها كمتطلب امتثال يُضاف لاحقًا.
يشمل هذا النهج:
الحوكمة النموذجية
• تتبع كامل لدورة حياة البيانات من استيعاب البيانات حتى الاستدلال
• سجلات النماذج مع إدارة الإصدارات ومهام سير عمل الاعتماد والموافقة
• طبقات لإمكانية التفسير تدعم عمليات التدقيق والاستئناف
الرقابة البشرية
• تحديد عتبات واضحة لتفعيل التدخل البشري ضمن الحلقة
• مسارات تصعيد للقرارات منخفضة الثقة أو عالية التأثير
• مراجعة قائمة على الدور للقرارات المؤتمتة
ضوابط التحيز والعدالة
• مراقبة مستمرة للتحيز عبر الفئات المحمية
• الاختبار الافتراضي أثناء التحقق من صحة النموذج
• لوحة معلومات لمتابعة مخرجات العدالة المرتبطة بمقاييس تقديم الخدمات
البنية التحتية وحوكمة البيانات: بناء أسس تقنية مثل جودة البيانات، وقابلية التشغيل البيني، وسعة الحوسبة، والأمن، بما يمكّن الذكاء الاصطناعي من التوسع بصورة مسؤولة.
لتحقيق نجاح المهمة وبناء الثقة مع المواطنين، ينبغي للجهات الحكومية النظر في مجموعة من الاستراتيجيات:
1. التعامل مع البيانات باعتبارها بنية تحتية استراتيجية: صمّم الأنظمة منذ البداية لتحقيق قابلية التشغيل البيني وجودة البيانات والحوكمة، عبر نهج مُوحَّد يحافظ على الخصوصية والسيادة. أنشئ "منتجات بيانات" بدلًا من "مجموعات البيانات"، وطبّق ملكية بيانات قائمة على المجالات، ووحّد البيانات الوصفية والتوصيفات، وفعّل فحوصات مؤتمتة لجودة البيانات، وابدأ ببناء واجهات برمجة تطبيقات قابلة للتشغيل البيني بين الجهات.
2. ابدأ بحالات استخدام عالية الأثر وموجهة للمواطنين، مثل الاستجابة للطوارئ، ومعالجة الاستحقاقات، وطلبات التصاريح، والدعم التعليمي، حيث يلمس المواطنون التحسن بشكل مباشر.
3. تضمين الحوكمة والشفافية حسب التصميم: تظل الأخلاقيات والامتثال أمرًا بالغ الأهمية. يمكنك بناء أُطُر حوكمة قوية تحدد متى يتطلب الذكاء الاصطناعي إشرافا بشريا، وكيف يتم شرح القرارات وتدقيقها، وكيف تحفظ خصوصية المواطنين، وكيف يتم مراقبة التحيز وتقليله.
ينبغي ترميز الحوكمة ضمن المسارات بما يشمل تسجيل القرارات، وواجهات برمجة تطبيقات لإمكانية التفسير على مستوى النموذج، وخدمات كشف التحيز، وضوابط الخصوصية. وحدّد بوضوح:
• أي القرارات يمكن أتمتتها
• أين تكون المراجعة إلزامية
• كيفية شرح النتائج للمواطنين
3. عزّز الابتكار المسؤول: وازن بين السرعة والثقة عبر وضع ضوابط حماية تمنع الانتهاكات الأخلاقية، وتحدّ من التحيز، وتقلل الثغرات الأمنية. وازن بين سرعة الإنجاز والثقة عبر تطبيق ما يلي:
• آليات تحديد وصول آمنة للذكاء الاصطناعي
• اختبارات الفرق الحمراء والاختبارات العدائية
• تكامل نهج الثقة الصفرية مع منصات الهوية
• المسح المستمر للثغرات
4. قياس مؤشرات الثقة: تتبّعوا رضا المواطنين، وسهولة الوصول إلى الخدمات، ومقاييس الشفافية، ودرجات الثقة، وتباين زمن المعالجة، ونتائج الإنصاف، وليس الكفاءة التشغيلية وحدها.
5. التعاون مع خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات ذات الخبرة: يتطلب تحول الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي خبرات متخصصة. فالشريك المناسب يجمع بين خبرة عميقة في المجال الحكومي، وعمق تقني في الذكاء الاصطناعي والحوكمة، وخبرة تنفيذية مستمدة من تحولات مماثلة، وقدرات إدارة التغيير، ومنظور موضوعي.
فجوة الثقة التي تواجه الحكومة حقيقة واقعة. ومن خلال تبنّي أدوات مشاركة المواطنين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، القائمة على التخصيص، والواجهات الحوارية، وحلقات تعليقات حقيقية، ومنصات البيانات المفتوحة، يستطيع مسؤولي المعلومات (CIOs) تحويل وكالاتهم إلى مؤسسات أكثر ذكاءً وسرعةً وقدرةً على الاستجابة.
لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كنت تريد التحديث من عدمه، بل مدى جرأتك على قيادة هذا التغيير. المواطنون مستعدون. والتقنية مثبتة. والضرورة الاستراتيجية واضحة.
ستكون الوكالات الأكثر نجاحًا هي التي تنظر إلى التقنية لا بوصفها غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق رسالة الخدمة العامة: حماية المواطنين وخدمتهم وتمكينهم.
بفضل الخبرة العميقة في القطاع العام والحلول المثبتة، تساعدك IBM على بناء أساس يتكيف مع متطلبات المستقبل ويخفف التعقيد. IBM هي الشركة التقنية الوحيدة التي تقدم منصة متكاملة من الحلول وخدمات الاستشارات. وتجمع IBM خبرة شاملة مع عملاء القطاع العام، وأحدث ما توصلت إليه البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنيات البنية التحتية والممارسات الأخلاقية لتحقيق ذلك.
ابنِ مؤسسة أكثر ذكاءً وسرعة وقابلية للتكيف، بما يجعل الخدمات العامة أكثر قربًا ووضوحًا وموثوقية لدى المواطنين، مع الحفاظ على وضع أمني قوي.
وحّد البيانات المُنظَّمة والبيانات غير المُنظَّمة عبر البيئات، وطبّق الحوكمة، واستفد من مسرّعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبرة عميقة في الصناعات لبناء منصات آمنة وقابلة للتوسع تتيح المرونة والامتثال وميزة في اتخاذ القرار. وتتيح هذه الأساليب تسريع إنجاز الحالات، وتقديم خدمات مخصصة، وتوفير عمليات أكثر وضوحًا للمواطنين.
تعرف أكثر على حلول IBM وخدمات الاستشارات للحكومات حول العالم.