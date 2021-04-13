من خلال جعل العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) جزءًا لا يتجزأ من التدريب الأكاديمي لمرحلة الدراسة الثانوية، يمكننا ليس فقط تأمين مستقبل أطفالنا بشكل أفضل، بل أيضًا تحسين التنوع الفكري والمنظور ضمن هذه المجالات.
وقد أدركتُ شخصيًا لأول مرة مدى استمتاعي بتعليم الأطفال والمراهقين عن التكنولوجيا عندما أتيحت لي الفرصة للتدريس لأحد الصفوف الدراسية، حيث تدرس ابنة أخي في الصف الخامس، كيفية بناء صفحات الويب. كان حماس الأطفال ملموسًا؛ ورأيت الأفكار تتشكل في عقولهم عندما أدركوا أنهم قادرون على إنجاز ولو شيء قليل من البرمجة. بل إنهم طلبوا تكليفهم بواجبات منزلية، حرصًا منهم على معرفة ما يمكنهم فعله في الخطوة التالية.
نظرًا لأن شركة ADP كانت تبحث عن أنشطة تطوعية افتراضية في وقت سابق من خلال الأعوام الماضية بسبب قيود جائحة كوفيد-19، كانت شركة IBM تبحث عن مشاركين للانضمام إليها في برنامجها للمدارس الثانوية التقنية للالتحاق المبكر بالجامعة (P-TECH)، وهو نموذج تعليمي عالمي بدأته IBM في الولايات المتحدة الأمريكية، وتواصلت بالفعل معنا. وأعتقد أنها كانت مباراة مثالية حقًا.
يمتد نموذج P-TECH من شركة IBM للصفوف الدراسية من التاسع حتى الرابع عشر، ويمكّن الطلاب، خاصة أولئك الذين ينحدرون من فئات اجتماعية أقل حظًا، من الحصول على شهادة الدراسة الثانوية ودرجة الزمالة مجانًا في تخصص من مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) من خلال برنامج مدته ست سنوات. حيث يضمن هذا البرنامج أن الأطفال المهتمين بالتقنية تُتاح لهم الفرص ويكتسبون مجموعة المهارات التي يحتاجونها فعلًا للجاهزية المهنية.
إحدى المهارات الأساسية التي يتعلمها الطلاب هي حل المشكلات. لذا عندما طرحت شركة IBM فكرة مشاركة ADP وطلاب برنامج P-TECH التابع لأكاديمية Panther في جلسة التفكير التصميمي — وهي تدور بالكامل حول حل المشكلات — كان ذلك خيارًا مثاليًا. الهدف: تصميم تطبيق الأجهزة المحمولة جديد.
الأطفال في سن السابعة عشرة متناغمون بالفعل مع التكنولوجيا. فعندما بدأ الأطفال بجمع الأفكار وتشكيلها في تطبيق للهواتف المحمولة خلال جلسة التفكير التصميمي، ركزوا على مواضيع تثير اهتمامهم. وفي النهاية، ابتكروا تطبيقًا للتخطيط المالي، وهو أمر لم أفكر فيه حتى عندما كنت في مثل أعمارهم.
تُعدُّ أشكال التعاون كتلك التي بين شركة IBM وشركة ADP والتي تخدم الأطفال الأقل حظًا، مهمة جدًا. وأهم ما استخلصته من هذه التجربة هو، أولًا، الاستثمار في مستقبل الأطفال من خلال المشاركة في مثل هذه الجلسات. وهذا له تأثير كبير على المستقبل، ليس فقط مستقبل أطفالنا، بل كل فئات السكان الأوسع نطاقًا؛ لأننا جميعًا سنستفيد من أفكارهم والتطبيقات التي يقومون بإنشائها. والدرس الثاني الذي استفدته، أنه من خلال توفير هذه الفرص، سنكتسب تنوعًا في الأفكار من منظور فريد لهؤلاء الأطفال، مما يعني إيجاد تطبيقات وأدوات برمجية وتقنية أفضل.
إن كوني جزءًا من برنامج P-Tech ورؤية الفرص التي يحصل عليها الأطفال يساعدان على إشباع حبي وشغفيّ بالتدريس. وفي مرحلة ما من مسيرتي المهنية، أرغب في مساعدة مزيد من الأطفال للحصول على فرص تعليمية مناسبة، لتأمين طريق لهم للمضي قدمًا نحو كلية المستقبل ووظيفة لائقة في مجال التقنية في غضون ذلك، أنا فخور بالعمل لدى شركة مثل ADP التي تمنح موظفيها الوقت للتأثير على حياة الأطفال الأقل حظًا. وإنه لأمر مهم جدًا لأن مستقبلهم هو مستقبلنا.
