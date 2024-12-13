بشكل عام، يكون المديرون التنفيذيون في الإدارة العليا أكثر تفاؤلاً من نواب الرؤساء والمديرين عندما يتعلق الأمر بتعزيز المرونة المناخية. على المستوى العالمي، رأى 67٪ من كبار المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن جهودهم في مجال المرونة المناخية استباقية مقارنة بنسبة 56٪ فقط من صناع القرار في المستويات الوظيفية الأدنى. قد تأتي هذه الفجوة من عدم التوافق في المؤسسة بشأن أهداف الاستدامة. في بعض الحالات، قد لا تكون أهداف الاستدامة هذه مدمجة في الوظائف المختلفة داخل المؤسسة، ما يؤدي إلى حدوث فجوة يتعلق الأمر بصناعة القرار.

ينعكس هذا التباين، الذي يتضمن مواضيع تشمل المخاطر المالية ومخاطر البنية التحتية المادية ومخاطر سلسلة التوريد، على المستوى الإقليمي أيضًا. إحدى الدول ذات القيمة المثيرة للاهتمام هي أستراليا. عندما يتعلق الأمر بالاستعداد المتصور لمخاطر المناخ بين المستجيبين الأستراليين، أظهر التقرير أن نواب الرؤساء المسؤولين عن صناعة القرار يظهرون ثقة أكبر من نظرائهم في الإدارة العليا.

في البرازيل وألمانيا والهند، من المرجح أن تعتقد الإدارة العليا أن شركتهم مستعدة تمامًا لمخاطر المناخ المتعلقة بالتمويل مقارنة بنواب الرؤساء والمديرين. وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن يعتقد نواب الرؤساء والمديرون في أستراليا أكثر من قادة الإدارة العليا أن شركتهم مستعدة تمامًا لمواجهة المخاطر المناخية المتعلقة بسلسلة التوريد.

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل والإمارات واليابان، من المرجح أن يعتقد المديرون التنفيذيون في الإدارة العليا أكثر من نواب الرؤساء والمديرين أن شركتهم تركز على الفرص أكثر من التكلفة في استثمارات الاستدامة. بينما في أستراليا، العكس هو الصحيح؛ من المرجح أن يعتبر نواب الرؤساء والمديرون أن شركتهم تركز على الفرص أكثر من التكلفة مقارنة بالمديرين التنفيذيين في الإدارة العليا.

من المرجح أن يرى المديرون التنفيذيون في الإدارة العليا، في الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا، أن مؤسستهم تتصرف بصورة استباقية في جهودها لتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ مقارنة بصناع القرار من المستويات الأدنى.

من المرجح أن تعتقد الإدارة العليا في الولايات المتحدة واليابان وأستراليا أن مؤسستهم قد تقدم تقارير عن انبعاثات النطاق الثالث خلال الاثني عشر شهرًا القادمة مقارنة بصناع القرار من المستويات الأدنى.

الفجوات في التصور بين المديرين التنفيذين ونواب الرؤساء المسؤولين عن صناعة القرار ليست مجرد اختلاف في الرأي، بل تشير إلى وجود انفصال جوهري داخل المؤسسة. عندما لا يتفق القادة بصورة واضحة على الأولويات والتحديات ونقاط القوة، أو لا يطبقون ذلك بطريقة صحيحة في جميع أنحاء الشركة، قد يكون من الصعب اتخاذ قرارات حول مكان وحجم الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات—كما يصعب مواءمة إستراتيجية الأعمال مع مبادرات الاستدامة لتحقيق تأثير حقيقي.