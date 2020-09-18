توفر البرمجيات كخدمة (SaaS) بديلاً مبتكرًا للتثبيت القياسي للبرامج في بيئة الأعمال (النموذج التقليدي)، حيث يجب عليك بناء الخادم وتثبيت التطبيق وتهيئته. بدلاً من ذلك، تقع التطبيقات على شبكة سحابية بعيدة يمكن الوصول إليها عبر الويب أو واجهة برمجة تطبيقات (API)، وتعمل كأنها مستأجرة. لديك أنت ومؤسستك الإذن باستخدامها لفترة من الوقت ودفع ثمن البرنامج الذي تستخدمه.

فيما يلي خمس من أهم مزايا استخدام البرمجيات كخدمة (SaaS):

1. تقليل الوقت اللازم للاستفادة

تختلف البرمجيات كخدمة (SaaS) عن النموذج التقليدي لأن البرنامج (التطبيق) مثبت ومهيأ بالفعل. يمكنك ببساطة توفير الخادم لنسخة ما في السحابة، وفي غضون ساعات قليلة، سيكون التطبيق جاهزًا للاستخدام. وهذا يقلل من الوقت المستغرق في التثبيت والتكوين ويمكن أن يقلل من المشكلات التي تعترض طريق نشر البرنامج.

2. خفض التكاليف

يمكن أن توفر البرمجيات كخدمة (SaaS) توفيرًا مفيدًا في التكاليف لأنها عادة ما تكون في بيئة مشتركة أو متعددة المستأجرين، حيث تكون تكاليف تراخيص الأجهزة والبرمجيات منخفضة مقارنة بالنموذج التقليدي.

وهناك ميزة أخرى تتمثل في أنه يمكنك توسيع قاعدة عملائك بسرعة حيث إن البرمجيات كخدمة (SaaS) تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام برنامج ما كانت لتستخدمه بسبب التكلفة العالية للترخيص.

يمكن خفض تكاليف الصيانة أيضًا؛ نظرًا لأن موفر البرمجيات كخدمة (SaaS) يمتلك البيئة، وتُقسَّم بين جميع العملاء الذين يستخدمون هذا الحل.

3. قابلية التوسع والتكامل

عادةً ما توجد حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) في بيئات السحابة القابلة للتوسع وتتكامل مع خدمات SaaS الأخرى. بالمقارنة مع النموذج التقليدي، لا يتعين عليك شراء خادم أو برنامج آخر. ما عليك سوى تمكين عرض SaaS جديد ومن حيث تخطيط سعة الخادم، فإن مزود SaaS يمتلك ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لديك المرونة التي تمكنك من توسيع نطاق استخدامك للبرمجيات كخدمة (SaaS) أو تقليصه بناءً على احتياجات محددة.

4. الإصدارات الجديدة (الترقيات)

باستخدام البرمجيات كخدمة (SaaS)، يعمل المزود على ترقية الحل ويصبح متاحًا لعملائه. وتُعد التكاليف والجهد المرتبط بالترقيات والإصدارات الجديدة أقل من النموذج التقليدي الذي يجبرك عادةً على شراء حزمة ترقية وتثبيتها (أو الدفع مقابل الخدمات المتخصصة لترقية البيئة).

5. سهولة الاستخدام وإجراء إثبات المفهوم

خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) سهلة الاستخدام لأنها تأتي بالفعل مع أفضل الممارسات والعينات المدمجة. يمكن للمستخدمين إجراء إثبات المفاهيم واختبار وظائف البرنامج أو ميزة الإصدار الجديد مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لديك أكثر من مثيل واحد بإصدارات مختلفة وإجراء ترحيل سلس. حتى بالنسبة إلى البيئات الكبيرة، يمكنك استخدام خدمات البرمجيات كخدمة لاختبار البرنامج قبل الشراء.

تعرف على المزيد

استفادت IBM® Cloud من مزايا البرمجيات كخدمة (SaaS) وبنت محفظة تضم أكثر من 100 تطبيق SaaS تعمل على حل احتياجات الأعمال الحساسة لعملائنا. استكشف تطبيقات IBM SaaS في قطاعَي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.