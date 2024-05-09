الهندسة الاجتماعية في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي: توقّعات لعام 2024

الاختراقات في النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) تُغذّي سباق تسلّح بين فرق الأمن السيبراني ومحتالي الهندسة الاجتماعية. إليك كيف يُتوقَّع أن تتطوّر الصورة في عام 2024.

بالنسبة للشركات، يشكّل الذكاء الاصطناعي التوليدي في آن واحد فرصةً كبيرة ومصدرًا لمخاطر جدّية. ومع تسابق المؤسسات إلى تبنّي هذه التقنية، فإنها تضيف إلى نفسها طبقة جديدة بالكامل من المخاطر السيبرانية. ولا يَزيد الخوفُ المستمر من تفويت الفرص الوضعَ إلا تعقيدًا. ومع ذلك، لا يقتصر استهداف المجرمين الإلكترونيين على نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها." ففي زمن أصبح فيه التزييف هو القاعدة الجديدة، يستخدم هؤلاء الذكاء الاصطناعي لشنّ هجمات هندسة اجتماعية مقنعة إلى حد مقلق، أو لتوليد معلومات مضلّلة على نطاق واسع.

بينما لا شك في الإمكانات التي يتمتّع بها الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم العمليات الإبداعية والتحليلية، تبقى المخاطر أقل وضوحًا. ففي النهاية، رسائل التصيّد الاحتيالي التي تُنشأ باستخدام هذه التقنية تكون أكثر إقناعًا من تلك المليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية. وتتزايد صعوبة التمييز بين صور الملفات الشخصية المُنشأة بأدوات توليف الصور وبين الصور الحقيقية. لقد بلغنا اليوم مرحلة يمكن فيها حتى لمقاطع الفيديو المزيفة بالتزييف العميق (deepfake) أن تخدعنا بسهولة.

مسلّحين بهذه التقنيات، يستطيع مجرمو الإنترنت ابتكار هويات رقمية شديدة الإقناع وتوسيع نطاق وصولهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، بل وحتى عبر المكالمات الصوتية أو المرئية المباشرة. ورغم أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في هجمات الهندسة الاجتماعية لا يزال في مراحله الأولى، فلا يكاد يساور أحداً الشك في أنه سيُعيد تشكيل مشهد الجرائم الإلكترونية برمّته خلال السنوات المقبلة. وانطلاقاً من ذلك، إليك بعضاً من أبرز توقعاتنا لجرائم إلكترونية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في عام 2024: