وفقًا لخبراء الأمن السيبراني، فإن أخصائي الاستجابة للحوادث هو أحد أكثر الأدوار حساسية لتقليل تأثيرات الاختراقات. وتؤكد تقارير IBM من عامي 2020 و2022 أن القدرة على اكتشاف الاختراقات بسرعة واحتوائها وتخفيفها يمكن أن تقلل التكاليف بشكل جذري، وهذا ما يزال صحيحًا حتى اليوم.

في حين أن فريق الأمن الشامل الذي يتمتع بمهارات متنوعة يظل السيناريو المثالي لمعظم المجموعات، إلا أنه يظل بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.

تزداد أهمية خبرة أمن السحابة مع انتقال المزيد من المجموعات إلى البيانات في السحابة.

تندر أيضًا مهارات البرمجة القوية الخاصة بالتطوير الآمن والأتمتة. يمكن أن تحسن الكفاءة في أدوات إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) وتقنيات صيد التهديدات بشكل كبير من أوقات الكشف والاستجابة.

وفي حين أن البراعة التقنية أمر بالغ الأهمية، فإن المهارات الشخصية مهمة أيضًا بشكل مدهش. والمهارة الشخصية الأولى، بالطبع، هي التواصل. ويحتاج خبراء الأمن السيبراني إلى القدرة على شرح المفاهيم الأمنية السيبرانية المعقدة والعمليات والتهديدات للأشخاص التقنيين غير الأمنيين وغير التقنيين في المجموعة.

في سيناريوهات الاستجابة للحوادث، يمكن أن يؤدي الحفاظ على الهدوء تحت الضغط واتخاذ القرارات السليمة بسرعة إلى إحداث فرق بين احتواء الحادث واختراق أمن البيانات الكامل. كما أن مهارات حل المشكلات ضرورية أيضًا عندما تواجه الفرق تهديدات غير مألوفة، مما يتطلب تفكيرًا إبداعيًا لتطوير استراتيجيات احتواء مخصصة.