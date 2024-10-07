1. تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للمراقبة

تتطلب استراتيجية مراقبة الحاويات الشاملة تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية في البداية لضمان توافقها مع أهداف العمل. قد يكون للمؤسسات احتياجات مختلفة وأهداف مختلفة فيما يتعلق باستراتيجية الحاويات الخاصة بها ويجب عليها مواءمة ما تقيسه مع تلك الأهداف.

هناك ثلاثة مجالات رئيسية يجب التركيز عليها لمؤشرات الأداء الرئيسية الفردية:

مراقبة الأداء: يعد تتبع أداء الحاوية أمرًا مهمًا، سواء على مستوى المجموعة أو ضمن وقت تشغيل الحاوية. يجب أن تركز المؤسسات على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل أوقات الاستجابة وزمن انتقال الشبكة لضمان حصول المستخدمين النهائيين على تجارب إيجابية باستخدام تطبيقات المؤسسة وخدمات الويب.

يعد تتبع أداء الحاوية أمرًا مهمًا، سواء على مستوى المجموعة أو ضمن وقت تشغيل الحاوية. يجب أن تركز المؤسسات على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل أوقات الاستجابة وزمن انتقال الشبكة لضمان حصول المستخدمين النهائيين على تجارب إيجابية باستخدام تطبيقات المؤسسة وخدمات الويب. مراقبة استخدام الموارد : يمكن أن تتطلب الحاويات موارد كبيرة، لذلك من المهم مراقبة مقدار موارد الحوسبة التي تستخدمها كل حاوية من خلال تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية واستخدام مساحة القرص واستخدام الذاكرة. يؤدي القيام بذلك إلى تمكين المؤسسات من معالجة الحوادث المحتملة قبل أن تصبح مشاكل أكبر، مثل إضافة عقد إضافية قبل أن تستنفد الحاوية سعة وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة.

: يمكن أن تتطلب الحاويات موارد كبيرة، لذلك من المهم مراقبة مقدار موارد الحوسبة التي تستخدمها كل حاوية من خلال تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية واستخدام مساحة القرص واستخدام الذاكرة. يؤدي القيام بذلك إلى تمكين المؤسسات من معالجة الحوادث المحتملة قبل أن تصبح مشاكل أكبر، مثل إضافة عقد إضافية قبل أن تستنفد الحاوية سعة وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة. مراقبة الأمن والامتثال: يجب على المؤسسات إعطاء الأولوية للمراقبة الأمنية في بيئة الحاويات الخاصة بها، مع التركيز على محاولات الهجمات على مجالات مثل صور الحاويات والمصادقة. يمكن أن توفر مراقبة الحاويات عمليات مسح للثغرات الأمنية لصور الحاوية وبيئات وقت التشغيل، ونسب المصادقة متعددة العوامل (MFA) الخاصة بالمستخدم، ومحاولات انتهاك جدار الحماية وحالات الخلل في وقت التشغيل، والتي تساهم في مؤشرات الأداء الرئيسية مثل درجات تقييم الثغرات الأمنية ووقت الاستجابة للحوادث وحالة الامتثال.

2. تحديد التبعيات والتكاملات الضرورية

يجب أن تتكامل أدوات مراقبة الحاويات مع أدوات الحاويات مفتوحة المصدر مثل Prometheus وJMX وStatsD، حتى تتمكن المؤسسات من الحصول على رؤى حول بيئاتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن توفر أدوات مراقبة الحاويات إمكانية رؤية التبعيات مثل المضيف ونظام التشغيل وجهاز Java الظاهري (JVM) وعقد Cassandra و MySQL. تستخدم منصة IBM® Instana® Observability رسمًا بيانيًا ديناميكيًا لنمذجة تطبيقات المؤسسة لإنشاء فهم لجميع التبعيات المادية والمنطقية للمكونات.

3. إنشاء لوحات المعلومات وتخصيصها

تُعَد لوحات المعلومات عنصرًا حاسمًا في مراقبة البنية التحتية وتقييم سلامة الحاويات. ويحتاج الموظفون إلى معرفة ما يحدث في بيئة الحاويات الخاصة بهم حتى يتسنى لهم التدخل في حال حدوث مشكلة.

تُنشئ أدوات مراقبة الحاويات الحديثة لوحات معلومات حيث يمكن لفرق عمليات التطوير عرض بيانات الحاويات بشكل إجمالي وفي تصورات فردية تعرض بيانات محددة. يوفر Instana إمكانية الرؤية مع السياق من خلال الرسم البياني الديناميكي ودليل السياق. تساعد هذه الميزات المستخدمين على عرض العلاقات بين التطبيقات وتشخيص المشكلات وتحديد تأثيرها.

4. التكامل مع تنسيق الحاوية:

تستخدم العديد من المؤسسات تنسيق الحاويات، الذي يعمل على أتمتة توفير ونشر وإدارة التطبيقات المعبأة في حاويات، من خلال أدوات مفتوحة المصدر مثل Kubernetes. تستخدم بيئات Kubernetes المعبأة في حاويات الأتمتة لأداء مهام مثل النشر وموازنة التحميل والتوسع دون الحاجة إلى تدخل بشري. ومع ذلك، تظل المراقبة أمرًا بالغ الأهمية، بحيث يكون لدى المؤسسات رؤية لكل مجموعة Kubernetes. تنتج الحاويات كميات كبيرة من بيانات الأداء التي يمكن أن تساعد في تحسين عملية التنسيق، وتساعد المراقبة على ضمان عمل التنسيق كما ينبغي.

5. أتمتة عمليات سير العمل:

الأتمتة هي عنصر مهم في مراقبة الحاويات. يؤدي إعداد مهام سير عمل مؤتمتة محددة إلى تقليل الضغط على فرق عمليات التطوير، ويساعد على تعزيز صحة الحاوية وكفاءتها من خلال تقليل الخطأ البشري ويسمح للنظام بالتدخل بشكل أسرع مما يمكن للإنسان.

6. إصدار إشعارات بشأن حوادث الأداء:

هناك حاجة إلى قدرات الكشف عن الخلل لتمكين التشخيص السريع وحل حوادث الأداء داخل الحاويات. يجب أن يقوم حل مراقبة الحاويات بتسجيل الحوادث أثناء حدوثها، والتي يمكن لفرق عمليات التطوير ومهندسي موثوقية الموقع معالجتها بشكل فردي والمشاركة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تحديد ما إذا كانت جزءًا من مشكلة تتطلب تحليل السبب الجذري واستجابة أكثر شمولاً.