غالبًا ما تحصل الوظائف التي تتطلب تصريحًا أمنيًا على رواتب أعلى مقارنةً بالوظائف التي لا تتطلب تصريحًا. ويرجع الفضل في ذلك إلى المجموعة المحدودة من المرشحين المؤهلين والمسؤوليات الإضافية المرتبطة بهذه الأدوار.

يختلف متوسط نطاقات الرواتب بشكل كبير بناءً على مستوى التخليص والصناعة وموقع العمل، ولكن فيما يلي بعض الاتجاهات العامة:

الوظائف التي لا تتطلب تصريح: عادةً ما ترى متوسط الرواتب القياسية في الصناعة.

عادةً ما ترى متوسط الرواتب القياسية في الصناعة. التصاريح السرية والسرية جدًا: يمكن توقع زيادة في الراتب تتراوح بين %5 و%15 مقارنةً بالوظائف التي لا تتطلب تصريح.

يمكن توقع زيادة في الراتب تتراوح بين %5 و%15 مقارنةً بالوظائف التي لا تتطلب تصريح. التصاريح السرية للغاية: غالبًا ما تستلزم الحصول على رواتب متميزة يمكن أن تكون أعلى بنسبة %15 -%25 من الأدوار المماثلة من دون تصريح.

وبطبيعة الحال، يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار سنوات الخبرة.

على سبيل المثال،يمكن لوظيفة مهندس برمجيات تتطلب تصريحًا سريًا للغاية أن يتقاضى شاغلها حوالي 128.000 دولار أمريكي سنويًا في سان أنطونيو، تكساس. ويمكن أن تصل رواتب الوظائف ذات المسؤولية الأعلى مثل مدير التدريب والتمرين السيبراني في شركة Booz Allen Hamilton أو مدير برنامج FORGE C2 في شركة Lockheed Martin إلى 212000 دولار أمريكي سنويًا و267000 دولار أمريكي سنويًا على التوالي.

وتعكس هذه الحوافز المالية التقدير للولاء والنزاهة الإضافيين المطلوبين للوظائف التي تتعامل مع معلومات حساسة.