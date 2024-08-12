الترحيل السلس إلى السحابة وتحديثها: التغلب على التحديات الشائعة باستخدام أصول الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج التجارية المبتكرة

مع استمرار المؤسسات في اعتماد الخدمات المرتكزة على السحابة، تزداد الحاجة الملحة لترحيل وتحديث البنية التحتية والتطبيقات والبيانات إلى السحابة للحفاظ على قدرتها التنافسية. النهج التقليدي للترحيل والتحديث غالباً ما ينطوي على عمليات يدوية، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير الوقت المناسب للقيمة وزيادة المخاطر.
يمكن أن تكون عمليات الترحيل وتحديث السحابة عمليات معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً وتنطوي على تحديات فريدة من نوعها، وفي الوقت نفسه هناك العديد من الفوائد التي تعود على أصول الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعدين والنماذج التجارية المبتكرة. كما يمكن أن يساعد Cloud Migration and Modernization Factory من IBM Consulting المؤسسات في التغلب على تحديات الترحيل والتحديث الشائعة وتحقيق تجربة ترحيل وتحديث أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
وبالاستفادة من نفس التقنيات التي تقود التغيير في السوق، يمكن لشركة IBM Consulting تقديم القيمة بالسرعة التي تحتاجها شركات الغد في يومنا الحالي. ويبدأ هذا التحول بعلاقة جديدة بين الاستشاريين والرمز البرمجي - علاقة يمكن أن تساعد في تقديم الحلول والقيمة بشكل أسرع وأكثر تكراراً وفعالية من حيث التكلفة.
تعمل أصول ومساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي على إحداث ثورة في مجال الترحيل والتحديث السحابي، مما يوفر طريقة أكثر كفاءة وأتمتة وفعالية من حيث التكلفة للتغلب على تحديات الترحيل الشائعة. تستفيد هذه الأدوات من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات اليدوية، مما يقلل من الحاجة إلى التدخل البشري ويقلل من مخاطر الأخطاء وإعادة العمل.
مساعدو IBM Consulting هم مكتبة من مساعدي الذكاء الاصطناعي القائمين على الأدوار، ويتم تدريبهم على بيانات IBM الخاصة لدعم أدوار ومهام المشاريع الاستشارية الرئيسية. من خلال واجهة قائمة على المحادثة، قمنا بإتاحة طريقة استخدام المستشارين للمساعدين، مما خلق تجربة يمكن لموظفينا خلالها العثور على مساعدين وإنشائهم وتطويرهم باستمرار لتلبية احتياجات عملائنا بشكل أسرع.
يسمح مساعدوا IBM Consulting لمستشارينا باختيار النماذج القادرة على حل تحدي عملك بأفضل شكل. هذه النماذج مزودة بموجِّهات وصيغ إخراج مصممة مسبقاً حتى يتمكن فريقنا من الحصول على مخرجات مخصصة لاستفساراتهم، مثل إنشاء شخصية المستخدم المفصلة أو رمز برمجي للغة ووظيفة محددة. والنتيجة هي أنك تحصل على عمل أكثر قيمة، في وقت أسرع.
نماذجنا التجارية المبتكرة، مثل خدمات الترحيل السحابي، تقدم طريقة مرنة وفعالة من حيث التكلفة لترحيل وتحديث التطبيقات والبيانات إلى السحابة. نماذج التسعير لدينا مصممة لمساعدة المؤسسات على تقليل التكاليف وزيادة عائد الاستثمار، مع تعزيز تجربة سلسة وناجحة.
باعتبارها مزوداً رائداً لخدمات التحول إلى السحابة الهجينة، تتمتع IBM بخبرة واسعة في مساعدة المؤسسات على التغلب على تحديات الترحيل والتحديث الشائعة. طور خبراؤنا أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج تجارية مبتكرة لضمان الترحيل إلى السحابة والتحديث بنجاح.
يتيح Cloud Migration and Modernization Factory من IBM Consulting للعملاء إمكانية تحقيق قيمة الأعمال بشكل أسرع من خلال الاستفادة من أنماط الترحيل المجهّزة مسبقًا وأساليب الترحيل المؤتمتة. وهذا يعني أن المؤسسة يمكنها تحقيق نشر أسرع وترقية، مما يتيح الوصول إلى السوق بشكل أسرع وتحقيق فائدة أسرع.
بفضل خدمة Cloud Migration and Modernization من IBM Consulting، يمكن للعملاء تحقيق ما يلي:
يمكن أن تكون عملية الترحيل والتحديث السحابية معقدة ، ولكن بفضل قوة أصول الذكاء الاصطناعي التوليدي ومساعديه والنماذج التجارية المبتكرة، يمكن للمؤسسات التغلب على تحديات الترحيل الشائعة وتحقيق تجربة ترحيل أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. من خلال أتمتة العمليات اليدوية، وتقليل الحاجة إلى التدخل البشري، وتقليل مخاطر الأخطاء وإعادة العمل، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تساعد المؤسسات على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وزيادة عائد الاستثمار.
تعرف على المزيد عن كيفية مساعدة Cloud Migration and Modernization Factory من IBM Consulting في تحقيق هذه الفوائد.
