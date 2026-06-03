تسارعت وتيرة المخاطر. كما أوضح Mark Hughes مؤخرًا، الشريك الإداري لخدمات الأمن الإلكتروني لدى IBM® Consulting، نشأ الأمن الإلكتروني في عصر مختلف، كانت التهديدات التي يقودها البشر وتتحرك بوتيرتهم هي التي ترسم ملامحه. واليوم، يواجه ذلك الأساس اختبارات لم يتوقعها من وضعوا اللبنات الأولى لأمن المؤسسات.

أمضت المؤسسات عقودًا في تطوير تقييمات أمنية تستهدف التهديدات التي يقودها البشر. استندت هذه الأطر إلى نموذج يمكن التنبؤ به لسلوك الخصوم، يقوم على كيفية تفكير البشر واختبارهم للأنظمة بحثًا عن الثغرات الأمنية واستغلالهم لها. لكن مهاجمي اليوم لم يعودوا من البشر وحدهم، ولم تعد القيود البشرية تحكم طريقة عملهم. لقد تغير مشهد التهديدات من جذوره، ولا بد أن تتغير معه أساليبنا في تقييم الجاهزية.

تختلف نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في طرائق تفكيرها وإدراكها وعملها. ومن ثم، تتحول الأساليب القديمة لتقييم الجاهزية إلى مصدر قائم بذاته للمخاطر؛ إذ تزيد أوجه عدم اليقين بدلًا من تقليل مستوى التعرض للمخاطر.

حان الوقت لتطوير نهجنا في حوكمة جاهزية المؤسسات وتقييمها.