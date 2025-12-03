لطالما شكّلت الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) شبكة الأمان للمؤسسات. فهي تضمن الالتزام بالسياسات، وتوثيق المخاطر، وتسليم تقارير الامتثال في مواعيدها. لكن ذلك لم يعد كافيًا في عالم قائم على الذكاء الاصطناعي.
ومع التبني السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الأقسام، يشهد مشهد المخاطر تحولًا متسارعًا. ما كان في السابق عملية يمكن التنبؤ بها وتقوم على السياسات، أصبح اليوم تحديًا ديناميكيًا في الوقت الفعلي يتطلب سرعة أكبر، ورؤية أوضح، واستشرافًا استراتيجيًا أعمق.
يتناول هذا التحليل كيف أن الذكاء الاصطناعي لا يغيّر فقط ما تقوم به فرق الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، بل يعيد تشكيل طريقة عملها على نحو جذري.
لنبدأ بما هو واضح: لقد تجاوزت وتيرة التغيير قدرة الأطر الثابتة على مواكبتها.
بيئة المخاطر اليوم معقدة. وتحوّل الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) القائمة على الذكاء الاصطناعي الأنظمة القديمة إلى عمليات أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر قدرة على التنبؤ بالمخاطر والامتثال.
1. أصبحت الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) تعمل في الوقت الفعلي
يتيح الذكاء الاصطناعي المراقبة المستمرة للمخاطر والضوابط، وينقل الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) من عمليات التدقيق الدورية إلى إشراف دائم، بما في ذلك:
فبدلًا من مراجعة انتهاكات ضوابط الوصول كل ربع سنة، يرصد الذكاء الاصطناعي الحالات الشاذة، مثل تصاعد الامتيازات أو نشاط تسجيل الدخول غير المعتاد، في الوقت الفعلي.
2. الذكاء الاصطناعي يتيح إدارة تنبؤية للمخاطر
يمكن لنماذج التعلم الآلي تحديد المؤشرات المبكرة للمخاطر الناشئة، حتى قبل حدوث مشكلة امتثال. وتوفر هذه النماذج مزيدًا من الحماية من خلال الأساليب التالية:
ويحوّل هذا التحول إدارة المخاطر من نهج قائم على رد الفعل إلى نهج استباقي. فعلى سبيل المثال، تستطيع النماذج التنبؤية اكتشاف ارتفاع غير معتاد في نشاط الحسابات ذات الامتيازات، بما قد يشير إلى تهديد داخلي محتمل قبل أن يتفاقم.
3. الأتمتة تعمل على التخلص من أعمال الامتثال اليدوية
لم يعد من الضروري جمع الأدلة لعمليات التدقيق أو تحديث سجلات السياسات يدويًا.
وأصبحت الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة الآن على ما يلي:
والنتيجة هي توفير كبير في الوقت، وتقليص الأخطاء البشرية، التي لا تزال من أبرز مخاطر الامتثال اليوم. فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي فحص آلاف وثائق السياسات لتحديد البنود غير المتوافقة قبل إجراء تدقيق خارجي.
ومع تولي الذكاء الاصطناعي مزيدًا من الأعمال اليدوية، يصبح لزامًا على المتخصصين في الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) تطوير أدوارهم. وفيما يلي ما تتطلبه المرحلة المقبلة:
ومع أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولًا في الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، فإنه يفرض أيضًا تحديات حوكمة جديدة بالكامل.
ومن بين الأسئلة التي باتت فرق الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) مطالبة بالإجابة عنها الآن:
ولمواجهة هذه التحديات، يتعين على المؤسسات تطوير أطر حوكمة خاصة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب ممارسات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) التقليدية. ويشمل هذا النهج ما يلي:
فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة مؤسسية أخرى، بل هو عامل مضاعف للقدرات. لكنه قد يتحول سريعًا إلى مصدر للمخاطر إذا غابت الحوكمة المناسبة.
أما فرق الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) التي تتبنى الذكاء الاصطناعي، باعتباره مصدرًا للمخاطر وأداة في الوقت نفسه، فتكون أكثر قدرة على التحرك بسرعة أكبر، والعمل بذكاء أعلى، وتمكين الابتكار بدلًا من إبطائه.
ومستقبل الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) لا يتمثل في فرض الضبط لذاته، بل في أن تصبح شريكًا استراتيجيًا في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة على مستوى المؤسسة.
يُمكنك إنشاء أعمال أكثر مرونةً باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الذكية وسلسلة التوريد.
حوّل عملياتك التجارية مع IBM باستخدام البيانات الغنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الفعالة لدمج عمليات التحسين.
IBM Cloud Pak for Business Automation عبارة عن مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة لإدارة العمليات والأتمتة.