بالنسبة إلى تجار التجزئة، تنبع راحة البال من التغلب على تعقيدات إدارة المخزون. ينبغي لك تحقيق التوازن الصحيح بين تقليل الهدر إلى أدنى حد ممكن ومطابقة المخزون مع الطلب والحفاظ على الرفوف ممتلئة من دون الإفراط في التخزين.

على سبيل المثال، يجب على تجار البيع بالتجزئة للمواد الغذائية إدارة قنوات متعددة، بما في ذلك المتاجر وعمليات تلبية الطلبات عبر الإنترنت والأسواق وعمليات تلبية الطلبات اللوجستية من خلال جهات خارجية. وتساعدهم هذه الإدارة على تجنب تنافس المتسوقين العابرين مع مقدمي خدمات التسليم عبر الإنترنت على المخزون المحدود نفسه، ما قد يؤدي إلى نفاد المخزون وخلو الرفوف.

ومع ذلك، فإن 45% من المتسوقين عبر الإنترنت يجدون أن اختياراتهم غير متوفرة في المخازن، ما يكلف البقالين ما يقرب من 8% من الإيرادات. علاوة على ذلك، أفاد 52% من التنفيذيين المشمولين بالاستطلاع أن الطعام الطازج مُعرَض بشكل خاص للتلف وتأخر التسليم، ما يؤدي إلى خسارة سنوية تبلغ 18.2 مليار دولار أمريكي.

يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على توفير رؤى أوضح حول الثغرات في المخزون وتوجيه إستراتيجيات أكثر ذكاءً للحد من الهدر، لا سيما من خلال استخدام مخزون أمان ذكي لإدارة مستويات المخزون باستخدام إشارات الطلب في الوقت الفعلي.

يحتاج تجار البيع بالتجزئة إلى أنظمة تدير تعقيدات سلسلة التوريد وتوفر رؤية للمخزون في الوقت الفعلي وتبسط عملية تجديد المخزون. باستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتخطيط التعاوني، يمكنك ضمان إدارة المخزون في الوقت المناسب وبكفاءة. وستنام بشكل أفضل في الليل عندما تعلم أنك تحافظ على تزويد الرفوف بالبضائع للعملاء مع تقليل الهدر إلى الحد الأدنى.