مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي وبناء وتوسيع النماذج لمؤسستك، يجب اعتبار تحقيق الذكاء الاصطناعي المسؤول (RAI) موضوعا ذا صلة عالية. وهناك حاجة متزايدة لاتخاذ قرارات استباقية ومسؤولة وأخلاقية والامتثال للقوانين واللوائح الحالية.

إدارة المخاطر والسمعة

من الطبيعي ألا ترغب أي جهة في أن تظهر في الأخبار لارتكابها أخطاء. وفي الآونة الأخيرة، سلطت الصحافة الضوء على العديد من الحوادث المتعلقة بالتحيز أو الغموض أو عدم الإنصاف في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن ثم، تحتاج المجموعات إلى حماية خصوصية الأفراد وتعزيز الثقة. الإجراءات غير صحيحة أو متحيزة المبنية على بيانات أو افتراضات خاطئة قد تؤدي إلى دعاوى قضائية وعدم ثقة العملاء وأصحاب المصلحة والمساهمين والموظفين. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بسمعة المجموعة وخسارة المبيعات والإيرادات.

الالتزام بالمبادئ الأخلاقية

أهمية دفع القرارات الأخلاقية، عدم تفضيل مجموعة على أخرى، تتطلب بناء العدالة واكتشاف التحيز أثناء جمع البيانات وبناء ونشر ومراقبة النماذج. تتطلب القرارات العادلة أيضًا القدرة على التكيف مع التغييرات في الأنماط السلوكية والملامح التي قد تتطلب إعادة تدريب النموذج أو إعادة بنائه طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي.

الحماية والتوسع في ظل التشريعات الحكومية

تنظيمات الذكاء الاصطناعي تنمو وتتغير بسرعة كبيرة، وعدم الامتثال قد يؤدي إلى تدقيقات مكلفة، وغرامات، وتغطية إعلامية سلبية، فالمنظمات العالمية التي لها فروع في عدة دول تواجه تحديات في الالتزام بالقواعد واللوائح المحلية الخاصة بالدولة. بينما تواجه المجموعات في الأسواق المنظمة بشدة مثل الرعاية الصحية والصناعات والخدمات المالية تحديات إضافية في الامتثال للوائح خاصة بالصناعة.

"التكاليف المحتملة لعدم الامتثال هائلة وتتجاوز بكثير الغرامات البسيطة. بالنسبة للمبتدئين، تخسر المجموعات في المتوسط 5.87 مليون دولار أمريكي من الإيرادات بسبب حدث واحد من أحداث عدم الامتثال. ولكن هذا مجرد غيض من فيض - فالأثر المالي يتجاوز بكثير أرباحك النهائية". التكلفة الحقيقية لعدم الامتثال (الرابط موجود خارج ibm.com)