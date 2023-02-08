العلامات
أهم 3 أسباب لاحتياج مؤسستك إلى الذكاء الاصطناعي المسؤول

رجل أعمال ينظر إلى روبوت صناعي في مصنع حديث

المسؤولية سلوك مكتسب. مع مرور الزمن، نتمكن من ربط الخيوط ببعضها البعض، وإدراك ضرورة تلبية توقعات المجتمع، والامتثال للأنظمة والتشريعات، واحترام حقوق الأفراد. ونرى الرابط بين المسؤولية والمساءلة والمكافآت اللاحقة. لذا، عندما نتصرف بمسؤولية، تكون المكافآت إيجابية؛ وعندما لا نفعل ذلك، يمكننا أن نواجه عواقب سلبية بما في ذلك الغرامات، وفقدان الثقة أو المكانة، وحتى الحد من القيود. إن التقيد بمعايير الذكاء الاصطناعي المسؤول يرتكز على أسس مشابهة.

تتوقع شركة Gartner (الرابط خارج ibm.com) أن يصل سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي إلى ما يقرب من 134.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

تحقيق الذكاء الاصطناعي المسؤول

مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي وبناء وتوسيع النماذج لمؤسستك، يجب اعتبار تحقيق الذكاء الاصطناعي المسؤول (RAI) موضوعا ذا صلة عالية. وهناك حاجة متزايدة لاتخاذ قرارات استباقية ومسؤولة وأخلاقية والامتثال للقوانين واللوائح الحالية.

إدارة المخاطر والسمعة

من الطبيعي ألا ترغب أي جهة في أن تظهر في الأخبار لارتكابها أخطاء. وفي الآونة الأخيرة، سلطت الصحافة الضوء على العديد من الحوادث المتعلقة بالتحيز أو الغموض أو عدم الإنصاف في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن ثم، تحتاج المجموعات إلى حماية خصوصية الأفراد وتعزيز الثقة. الإجراءات غير صحيحة أو متحيزة المبنية على بيانات أو افتراضات خاطئة قد تؤدي إلى دعاوى قضائية وعدم ثقة العملاء وأصحاب المصلحة والمساهمين والموظفين. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بسمعة المجموعة وخسارة المبيعات والإيرادات.

الالتزام بالمبادئ الأخلاقية

أهمية دفع القرارات الأخلاقية، عدم تفضيل مجموعة على أخرى، تتطلب بناء العدالة واكتشاف التحيز أثناء جمع البيانات وبناء ونشر ومراقبة النماذج. تتطلب القرارات العادلة أيضًا القدرة على التكيف مع التغييرات في الأنماط السلوكية والملامح التي قد تتطلب إعادة تدريب النموذج أو إعادة بنائه طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي.

الحماية والتوسع في ظل التشريعات الحكومية

تنظيمات الذكاء الاصطناعي تنمو وتتغير بسرعة كبيرة، وعدم الامتثال قد يؤدي إلى تدقيقات مكلفة، وغرامات، وتغطية إعلامية سلبية، فالمنظمات العالمية التي لها فروع في عدة دول تواجه تحديات في الالتزام بالقواعد واللوائح المحلية الخاصة بالدولة. بينما تواجه المجموعات في الأسواق المنظمة بشدة مثل الرعاية الصحية والصناعات والخدمات المالية تحديات إضافية في الامتثال للوائح خاصة بالصناعة.

"التكاليف المحتملة لعدم الامتثال هائلة وتتجاوز بكثير الغرامات البسيطة. بالنسبة للمبتدئين، تخسر المجموعات في المتوسط 5.87 مليون دولار أمريكي من الإيرادات بسبب حدث واحد من أحداث عدم الامتثال. ولكن هذا مجرد غيض من فيض - فالأثر المالي يتجاوز بكثير أرباحك النهائية". التكلفة الحقيقية لعدم الامتثال (الرابط موجود خارج ibm.com)

الذكاء الاصطناعي المسؤول يتطلب الحوكمة

تُعرِّف Gartner الحوكمة الذكاء الاصطناعي (الرابط موجود خارج ibm.com) بأنها "عملية إنشاء السياسات، وتعيين حقوق اتخاذ القرار، وضمان المساءلة التنظيمية عن المخاطر وقرارات الاستثمار لتطبيق واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".

على الرغم من النوايا الحسنة والتقنيات المتطورة، فإن تحقيق الذكاء الاصطناعي المسؤول قد يمثل تحديًا. يتطلب الذكاء الاصطناعي المسؤول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وبالنسبة للعديد من المجموعة يتطلب ذلك الكثير من العمل اليدوي الذي يتضاعف بسبب تغييرات في البيانات وإصدارات النماذج واستخدام التطبيق وأدوات ومنصات متعددة. يمكن أن تؤدي الأدوات والعمليات اليدوية إلى أخطاء بشرية مكلفة ونماذج تفتقر إلى الشفافية والفهرسة المناسبة والمراقبة. يمكن لهذه النماذج "الصندوق الأسود" أن تنتج نتائج تحليلية لا يمكن تفسيرها حتى من قبل عالم البيانات والطرف المعني.

تعد النتائج القابلة للتفسير حاسمة عند مواجهة أسئلة حول أداء النموذج من الإدارة والمتعاقدين والمساهمين. يحق للعملاء مساءلة الشركات وإلزامها بتفسير مبررات القرارات التحليلية، ويشمل ذلك حالات رفض الائتمان أو الرهن العقاري أو القبول المدرسي، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل تشخيص الرعاية الصحية أو العلاج. كما تُعد حقائق النماذج الموثقة والقابلة للتفسير ضرورية أيضًا عند الدفاع عن القرارات التحليلية مع المدققين أو الهيئات التنظيمية.

قريبًا: IBM watsonx.governance، يقود عمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف والقابل للتفسير

النهج المؤتمت لدى لدى IBM في مجال الحوكمة يساعدك على توجيه وإدارة ومراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي في المجموعة. ومن خلال استخدام الأتمتة، يساعد هذا الحل في تعزيز قدرتك على تلبية المتطلبات التنظيمية ومجابهة المشكلات الأخلاقية (دون تكاليف مفرطة تترتب على الانتقال من منصة علوم البيانات الحالية).

يمتد watsonx.governance على مدار دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها، حيث يقوم بمراقبة وإدارة أنشطة بناء النماذج، ونشرها، ومتابعتها، بالإضافة إلى تجميع الحقائق لضمان شفافية الذكاء الاصطناعي وقابليته للتفسير. تتضمن مكونات الحل ما يلي:

  • حوكمة دورة الحياة – مراقبة، وفهرسة، وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي من أماكن وجودها. أتمتة التقاط البيانات الوصفية للنموذج وزيادة الدقة التنبؤية لتحديد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والأماكن التي تحتاج فيها النماذج إلى إعادة صياغة.
  • إدارة المخاطر – أتمتة حقائق النماذج وسير العمل للامتثال لمعايير الأعمال. تحديد المخاطر وإدارتها ومراقبتها والإبلاغ عنها وعن الامتثال على نطاق واسع. استخدم لوحة المعلومات الديناميكية لتوفير النتائج القابلة للتخصيص للأطراف المعنية. تعزيز التعاون عبر أقاليم ومناطق جغرافية متعددة.
  • الامتثال التنظيمي – ترجمة اللوائح الخارجية الذكاء الاصطناعي إلى سياسات للتنفيذ الآلي. تعزيز الالتزام باللوائح التنظيمية للتدقيق والامتثال وتقديم تقارير مخصصة لطرف معني

هل تريد التحدث عن كيفية مساعدة IBM watsonx.governance لمجموعتك؟ احجز اجتماعًا اليوم.

 

