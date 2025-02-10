تقليل تكاليف التعافي من برامج الفدية في مجال التعليم

ليس من المستغرب أن دراسة حديثة وجدت أيضًا أن الطلاب يتأثرون بهجمات الفدية على قطاع التعليم. وجدت دراسة من Action1 أن غالبية (%64) من العاملين في مجال التعليم يبلغون أن برامج الفدية تؤثر على جودة التعليم. ووجد الباحثون أن أسباب الهجمات متعددة، بما في ذلك أن %44 يخصصون فقط %10 من ميزانية تكنولوجيا المعلومات للأمن السيبراني، بينما الغالبية العظمى من المدارس (%78) لا توظف متخصصين في الأمن السيبراني.

في مقال نشرته الإذاعة الوطنية العامة NPR، قالت Noelle Ellerson Ng من جمعية مديري المدارس إن سبب استهداف قطاع التعليم هو أن المدارس غالبًا ما تكون هدفًا سهلاً. وأضافت أيضًا أن أنظمة المدارس، التي تجمع قدرًا كبيرًا من البيانات القيّمة من الطلاب والموظفين على حد سواء، غالبًا ما تكون أكبر جهة توظيف في المجتمع.

تقول Ng.: "وهذا يجعلها هدفًا شديد الجاذبية." "ثم أضف إلى ذلك أن البيانات شديدة الحساسية، وطويلة الأمد، وشخصية للغاية، مما يخلق درجة عالية من الهشاشة."