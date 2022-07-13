العلامات
إعادة بناء وتمكين القوى العاملة لديك باستخدام العمل الرقمي

مع وجود المزيد من الموظفين الماهرين في سوق العمل، كيف يمكنك جذب أفضل المواهب وتوظيفها؟

ماذا لو كانت الاستقالة العظمى هي في الحقيقة الترقية العظمى — فرصة لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم من خلال الاستفادة من مهاراتهم بصورة أفضل؟ يتيح لك العمل الرقمي تحقيق ذلك من خلال القيام بالأعمال الشاقة نيابة عن موظفيك.

إن الشراكة مع العمل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي تحرر موظفيك من المهام غير المريحة ومنخفضة القيمة حتى يتمكنوا من أداء وظائفهم الفعلية. فبدلاً من استبدال الموظفين، يتيح لهم التحكم والإشراف على العمل. وبدلاً من تضخيم التكاليف، فإنه يمكنك من استخدام ميزانيتك بكفاءة أكبر. وإليك كيف يعمل ذلك.

 

تعزيز العنصر البشري من خلال موظف رقمي

لم تعد أدوات الأتمتة مخصصة لعلماء البيانات فقط. أصبح بإمكان العاملين الآن اعتماد الأتمتة المتقدمة في جميع أنحاء المؤسسة. يكمن مستقبل هذا العمل في الاعتماد على  الموظف الرقمي —العمالة القائمة على البرمجيات التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الموظفين البشريين.

أصبح الناس يبحثون عن وظائف تتوافق مع قيمهم، لكن نقص العمالة يؤدي إلى استمرار إرهاق العمال، ما يؤدي إلى قضاء وقت طويل في مهام منخفضة القيمة مثل الجدولة، والتنقل في الأنظمة، وتنظيم جداول البيانات. يمكن للموظف الرقمي تقديم هذا الدعم والعناية بالمهام البسيطة والمتكررة والقابلة للبرمجة في مجالات التسويق والمبيعات والتمويل والموارد البشرية.

يسمح هذا الوقت المكتسب للأشخاص بالتركيز أكثر على المسؤوليات عالية القيمة مثل علاقات خدمة العملاء، والعصف الذهني المعقد والتعاون الإستراتيجي.

تعرف على المزيد عن العمالة الرقمية من خلال قراءة "مقارنة بين العمالة الرقمية وروبوتات المحادثة والروبوتات: ما أوجه الاختلاف؟"

ما العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والموظف الرقمي؟

يضمن الذكاء الاصطناعي (AI) تنفيذ المهمة على النحو المطلوب من خلال تمكين الموظف الرقمي من اكتشاف المهارات المناسبة بثقة.

يستفيد الموظفون الرقميون من قدرات الذكاء الاصطناعي مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) و التعلم الآلي (ML) للتفاعل والتواصل وتنظيم المهارات سريعًا واستخدام تلك المهارات في سياقها من خلال الحفاظ على ذاكرة عاملة للتفاعلات السابقة.

يمكن للعاملين في مجال المعرفة بعد ذلك توجيه العمل وتدريب الآخرين وتفويضه المهام للموظفين الرقميين. يمكن أن تشمل هذه التفويضات أتمتة المهام البسيطة وتسريعها وكذلك المساعدة في اتخاذ القرارات الأكثر تعقيدًا.

زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد مع IBM watsonx Orchestrate

يدعم IBM watsonx Orchestrate، الحائز على جائزة الابتكار في CES لعام 2022، الأعمال الفريدة للمحترفين في قطاع الأعمال من خلال الأدوات التي يستخدمونها بالفعل بمجرد طلبها. يأتي watsonx Orchestrate بمهارات مدمجة سابقًا للبدء بسرعة.

