إعادة بناء وتمكين القوى العاملة لديك باستخدام العمل الرقمي

لم تعد أدوات الأتمتة مخصصة لعلماء البيانات فقط. أصبح بإمكان العاملين الآن اعتماد الأتمتة المتقدمة في جميع أنحاء المؤسسة. يكمن مستقبل هذا العمل في الاعتماد على الموظف الرقمي —العمالة القائمة على البرمجيات التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الموظفين البشريين.

أصبح الناس يبحثون عن وظائف تتوافق مع قيمهم، لكن نقص العمالة يؤدي إلى استمرار إرهاق العمال، ما يؤدي إلى قضاء وقت طويل في مهام منخفضة القيمة مثل الجدولة، والتنقل في الأنظمة، وتنظيم جداول البيانات. يمكن للموظف الرقمي تقديم هذا الدعم والعناية بالمهام البسيطة والمتكررة والقابلة للبرمجة في مجالات التسويق والمبيعات والتمويل والموارد البشرية.

يسمح هذا الوقت المكتسب للأشخاص بالتركيز أكثر على المسؤوليات عالية القيمة مثل علاقات خدمة العملاء، والعصف الذهني المعقد والتعاون الإستراتيجي.

