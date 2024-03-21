كيف بدأت: مفاوض بشأن برامج الفدية الضارة

تتزايد الأدوار المتخصصة في الأمن السيبراني، وهذا ليس مفاجئًا في ظل تطور مشهد التهديدات والتأثير المدمر لبرامج الفدية على العديد من الشركات.

من بين هذه الأدوار، أصبح مفاوضو برامج الفدية أكثر أهمية. ويعمل هؤلاء المفاوضون على الخطوط الأمامية للدفاع السيبراني، ويتواصلون مباشرة مع مجرمي الإنترنت للتخفيف من تأثير هجمات برامج الفدية على المجموعة.

ويمتلك مفاوضو برامج الفدية مزيجًا فريدًا من الخبرة التقنية والرؤى ومهارات التفاوض التي تسمح لهم بالإبحار في بيئة عالية المخاطر للتفاوض بشأن برامج الفدية. ويتضمن عملهم فهم تعقيدات هجمات برامج الفدية، وتقييم مدى خطورتها وتأثيرها المحتمل على المجموعة، والتفاوض على الشروط التي يمكن أن تقلل من الضرر وتستعيد البيانات المشفرة.

في هذه الأسئلة والأجوبة الحصرية والمفيدة، تحدثنا مع Andrew Carr، مدير برامج الدراسات العليا في الأمن السيبراني وأستاذ مساعد في الأمن السيبراني بجامعة يوتيكا.

أمضى Carr عدة سنوات في أدوار إشرافية في مجموعات رائدة، مع خبرة في التحليل الجنائي الرقمي، وتكتيكات عنصر التهديد، وطرق وإجراءات التهديد، ومفاوضات برامج الفدية، وتطبيق خصوصية البيانات فيما يتعلق بحوادث الاختراقات، والاعتبارات المالية في حالات الحوادث الإلكترونية، والتحقيقات في سرقة الملكية الفكرية، وتتبع العملات الرقمية.