لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا للجلوس مع Miha Kralj، الشريك العالمي الأول في IBM—قسم ممارسات Microsoft، لمناقشة التطور السريع للحوسبة. غطت محادثتنا مجموعة من الموضوعات بما في ذلك التخزين والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وعمليات تكامل الأنظمة ونمو التقنية السحابية. في الجزء الأول ناقشنا الأدوار المتغيرة لمطوري البرمجيات ومحترفي البنية التحتية. هنا، في الجزء الثاني، نناقش التطور الهائل لتخزين البيانات.
Matthew Finio: قبل أن ننتقل إلى ما إذا كان التخزين اللانهائي رائع أم مروع، هل يمكنك أن تشرح لنا كيف وصلنا إلى هنا؟
Miha Kralj: نعم. لقد تطورت الطريقة التي نفكر بها فيما يتعلق بالتخزين مع مرور الوقت. في الماضي، كانت متدرجة، طبقة تلو الأخرى. كل طبقة لها غرض مختلف وتكلفة مختلفة واعتبارات مختلفة. كان لدينا وحدة تخزين فائقة السرعة قريبة جدًا من وحدة المعالجة المركزية ويسهل الوصول إليها، ولكنها لم تكن متوفرة إلا بكميات صغيرة لأنها كانت باهظة الثمن. وبعد ذلك كان لديك مساحة تخزين قريبة على محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. بعد ذلك، كان لديك محركات الأقراص التقليدية الأبطأ، وهكذا دواليك، وصولًا إلى الأرشفة البطيئة جدًا.
وبعد ذلك انتقلنا إلى أساليب أكثر حداثة وسهولة في الوصول إليها. فكر في الأقراص المضغوطة وأقراص DVD. كل البيانات التي كنا نحرقها بسعادة على تلك الأقراص الفضية قبل عقد من الزمن؟ لم يعد أي من ذلك متاحًا بعد الآن. لا شيء من ذلك قابل للقراءة. لقد حدث تعفن رقمي، واختفت البيانات.
ولكن الآن، مع التخزين المناسب، وخاصةً التخزين القائم على السحابة، لدينا افتراض أن التخزين لا نهائي ورخيص للغاية وسنتمكن من الوصول إلى بياناتنا إلى الأبد. اليوم، نادرًا ما يتم النظر في ما هو مكلف وما هو سريع وما هو بطيء وما هو رخيص. يشبه التخزين نقطة نهاية الخدمة، وهو مكان ترمي فيه بياناتك وتتوقع بنسبة 100% أن تكون متينة، أليس كذلك؟ لن تختفي أبداً.
لقد انتقلنا من عصر الندرة—حيث كان علينا أن نحسب مقدار التخزين الذي يتطلبه رمز ما أو البيانات المطلوبة—إلى عصر الوفرة، حيث لا نحتاج أبدًا إلى التفكير فيما يجب تخزينه أو حذفه. لم يعد أحد مقتصداً بعد الآن.
MF: إذن، سعة تخزين غير محدودة ورخيصة ومتينة. هذا جيد، أليس كذلك؟
MK: حسنًا، هناك وجهان للمعادلة. سأتحدث بشكل أساسي عن الجزء الجيد. لديك الآن مساحة تخزين غير محدودة ولا تحتاج إلى حذف أي شيء مرة أخرى. وأنا لا أتحدث فقط عن السجلات الرسمية مثل سند الملكية أو بوليصة التأمين منذ 50 عامًا. أعني أنه يمكن تخزين كل تفاعل فردي مع العملاء وتسجيله بشكل دائم.
لقد أوجد وهم التخزين اللانهائي بأكمله مقاربة مختلفة جدًا للتعامل مع البيانات، لأنها أصبحت الآن متينة حقًا. ماذا يمكنك أن تفعل بكل هذه البيانات؟ الآن، باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك استخراج أي شيء وكل شيء من مؤسستك بأكملها.
جميع الصناعات—التمويل والرعاية الصحية والتعليم وكل شيء—تحصل الآن على أدوات أقوى 100 مرة أو 1000 مرة من أي أدوات كانت تستخدمها في الماضي، وهذا أمر رائع.
على سبيل المثال، في الماضي، كان الكشف عن الغش دائمًا عملية بطيئة وشاقة نسبيًا. تم استخدامه فقط لأشياء مثل المعاملات المالية الكبيرة. الآن لدينا القدرة والمساحة لإجراء كشف الغش بكامل دقته على كل عملية تمرير بطاقة في محطة وقود، أو عندما يشتري شخص ما علكة أو أي شيء من هذا القبيل.
وفجأة، توقفت كل الصناعات عن التفكير في مدى تكلفة تلك العملية أو بطئها. إنهم لا يتساءلون، هل يجب أن أقوم بشيء مكلف حيال ذلك؟ هل يجب أن أقوم بالتحكم الكامل في دقة التصفية والحوكمة؟ يمكننا جميعًا أن نفعل كل شيء في أي شيء الآن.
MF: قلت إن هناك وجهان للمعادلة. ما هو الجانب السلبي؟
MK: حسنًا، على سبيل المثال، أحد الجوانب السلبية هو أنه عندما تقوم بفهرسة جميع بيانات الشركة، ولا تعرف ما لديك فيها، ولا تلتقطها، ولا تقوم بتصفيتها في المخرجات، فجأة ستنكشف كمية هائلة من البيانات التي لا ينبغي أن تكون مكشوفة.
والآن، مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، تخيل أن لديك ذكاءً اصطناعيًا مدربًا على جميع بيانات شركتك، والتي لا يعرف البشر بعضًا منها. وفجأة أصبح هناك إمكانية للوصول إليها، على سبيل المثال، جدول بيانات منسي يحتوي على الرواتب، تمكّن محرك بحث ومفهرس ذكاء اصطناعي توليدي داخل المؤسسة من العثور عليه. ربما يرى الناس مقدار ما يجنيه زملاؤهم، أو يمكنهم فجأة الوصول إلى ملفات الموارد البشرية الحساسة، أشياء من هذا القبيل.
لكن الجانب السلبي الآخر الأكثر أهمية هو الأمن السيبراني. الثغرات الأمنية للبيانات. لأننا بالتأكيد نحصل الآن على أدوات دفاعية متطورة للغاية ، لكننا نتلقى هجمات فائقة التطور أيضًا. ما يحدث مع الهجمات السيبرانية والأمن السيبراني، والدفاع، والردع، وكل ذلك مختلف تمامًا عما كان عليه قبل 5 أو 10 سنوات فقط. معظم الناس لا يدركون مدى عدوانية وسرعة الهجوم على الكمبيوتر.
وخير مثال على ذلك هو إذا أخذت نظام تشغيل تقليدي قديم، لنقل Windows 7، وقمت بتثبيته على اتصال إنترنت أولي. يمكنك أن تعد بالثواني متى سيتم اكتشاف ذلك الكمبيوتر المفتوح والمعرض، الموجود على خط إنترنت ما، واختراقه، وتحويله إلى بوت، وإدراجه في آلة هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS). كل ذلك سيحدث في غضون دقائق قليلة، بغض النظر عن مكان وجودك.
كيف ندافع عن أنفسنا عندما يتم الآن إعادة كتابة القواعد والأدوار الأمنية التقليدية التي كانت مطبقة قبل 5 أو 10 سنوات بالكامل وإعادة تعريفها؟ الحرب الإلكترونية التي تحدث في الخارج شريرة. لم يعد بإمكان الشركات حماية نفسها حقًا داخل أسوارها الخاصة.
MF: هل من حل؟ ماذا ينبغي على المؤسسات فعله ببياناتها؟
MK: ربما ليس حلاً، ولكنه اقتراح. إن حماية مركز البيانات الخاص أو السحابة الخاصة أصعب بكثير من الثقة في دفاع الأمن السيبراني لمزود السحابة العامة. إذا أردت أن تكون بأمان، فمن الأفضل لك أن تعمل في سحابة عامة، لأن لديهم مزودي الخدمات السحابية الكبار على عكس ما يمكنك شراؤه وبنائه ثم حمايته في بيئتك الخاصة. السحابة العامة هي الآن الخيار الافتراضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأمن السيبراني ولكن لا تزال هناك أسباب أخرى تنطبق. إنها أكثر فعالية من حيث التكلفة. إنها تتيح لك بناء أنواع أنظمة ذات ذروة عالية. تمنحك كل تلك المرونة. تجعل من السهل بشكل مثير للدهشة دمج أو الاستحواذ على شركة أخرى. ومع ذلك، فإن الأمن السيبراني هو السبب الأول. الحماية في السحابة أفضل بكثير من الحماية المحلية.
MF: ينبغي على الشركات أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. قبل أن نختتم ، هل هناك أي فائدة أخرى للتخزين اللانهائي لم نتطرق إليها؟
MK: بالتأكيد. حسنًا، ربما لا تكون فائدة للجميع، ولكن لبعض الأشخاص.
تصميم أنظمة أعمال جديدة، ومنافسة الأعمال، كل ذلك أصبح الآن أكثر انفتاحاً. الأنظمة الحديثة أصبحت أكثر قدرة بكثير لدرجة أن الشركات فجأة لا تعرف كيف تبتكر بشكل كامل، وكيف تستغل جميع الإمكانيات التي تضعها هذه الأنظمة الحديثة – أنظمة الذكاء الاصطناعي، أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكلاء الذكاء الاصطناعي – أمامها.
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