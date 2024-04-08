إستراتيجية Product Lifecycle Management للمؤسسات القائمة على البيانات

في عالم أصبحت فيه كل شركة الآن شركة تقنية، يجب على جميع الشركات أن تكون على دراية جيدة بكيفية إدارة منتجاتها الرقمية لتظل قادرة على المنافسة. بعبارة أخرى، يحتاجون إلى إستراتيجية قوية لإدارة دورة حياة المنتج الرقمي (PLM). تقدم إدارة PLM القيمة من خلال توحيد العمليات المتعلقة بالمنتج، بدءًا من توليد الأفكار إلى تطوير المنتج ثم طرحه في السوق وصولاً إلى التحسينات والصيانة. وهذا يضمن تجربة عملاء حديثة. الأساس الرئيسي لإستراتيجية PLM القوية هو بيانات المنتجات السليمة والمنظمة، لكن إدارة البيانات هي المجال الذي تواجه فيه المؤسسات أكثر الصعوبات. للاستفادة من التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي لابتكار المنتجات، من الضروري أن تمتلك المؤسسات أصولاً بيانية منظمة ومدارة جيدًا.

قدرت شركة Gartner أن 80% من المؤسسات تفشل في توسيع نطاق الأعمال الرقمية بسبب عمليات الإدارة القديمة. البيانات هي أحد الأصول، ولكن لكي تقدم قيمة، يجب تنظيمها وتوحيدها وإدارتها. يجب على الشركات الاستثمار في إدارة البيانات من البداية، لأن معالجة كميات هائلة من أصول البيانات المتباينة وغير المنظمة أمر صعب ويستغرق وقتًا طويلاً كما أنه مكلف من الناحية الحسابية. بالإضافة إلى توفير أمن البيانات، يجب أن تركز برامج الإدارة على تنظيم البيانات وتحديد حالات عدم الامتثال ومنع تسرب البيانات أو فقدانها.