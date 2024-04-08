إستراتيجية Product Lifecycle Management للمؤسسات القائمة على البيانات

في عالم أصبحت فيه كل شركة الآن شركة تقنية، يجب على جميع الشركات أن تكون على دراية جيدة بكيفية إدارة منتجاتها الرقمية لتظل قادرة على المنافسة. بعبارة أخرى، يحتاجون إلى إستراتيجية قوية لإدارة دورة حياة المنتج الرقمي (PLM). تقدم إدارة PLM القيمة من خلال توحيد العمليات المتعلقة بالمنتج، بدءًا من توليد الأفكار إلى تطوير المنتج ثم طرحه في السوق وصولاً إلى التحسينات والصيانة. وهذا يضمن تجربة عملاء حديثة. الأساس الرئيسي لإستراتيجية PLM القوية هو بيانات المنتجات السليمة والمنظمة، لكن إدارة البيانات هي المجال الذي تواجه فيه المؤسسات أكثر الصعوبات. للاستفادة من التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي لابتكار المنتجات، من الضروري أن تمتلك المؤسسات أصولاً بيانية منظمة ومدارة جيدًا.
قدرت شركة Gartner أن 80% من المؤسسات تفشل في توسيع نطاق الأعمال الرقمية بسبب عمليات الإدارة القديمة. البيانات هي أحد الأصول، ولكن لكي تقدم قيمة، يجب تنظيمها وتوحيدها وإدارتها. يجب على الشركات الاستثمار في إدارة البيانات من البداية، لأن معالجة كميات هائلة من أصول البيانات المتباينة وغير المنظمة أمر صعب ويستغرق وقتًا طويلاً كما أنه مكلف من الناحية الحسابية. بالإضافة إلى توفير أمن البيانات، يجب أن تركز برامج الإدارة على تنظيم البيانات وتحديد حالات عدم الامتثال ومنع تسرب البيانات أو فقدانها.
تأمل في هذا المثال الوهمي: أنشأت شركة تبيع السيارات ذات الثلاث عجلات نموذج بيانات فائق الإمكانات حيث يمكن الوصول إلى أي جزء من البيانات بسهولة ويكون تنسيقها مفهومًا على مستوى الشركة. حققت هذه الشركة نجاحًا كبيرًا لدرجة أنها استحوذت على شركة أخرى تصنع السيارات ذات الثلاث عجلات. يختلف نموذج بيانات الشركة الجديد تمامًا عن الشركة الأصلية. تتجاهل الشركات عادةً هذه المشكلة وتسمح للنموذجين بالعمل بصورة منفصلة. في النهاية، ستكون المؤسسة قد نسجت شبكة من البيانات غير المتوافقة التي تتطلب معالجة يدوية.
والآن، تخيل شركة يمتلك فيها فريق إدارة الطلبات بيانات الطلبات ويمتلك فريق المبيعات بيانات المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، هناك فريق لاحق يمتلك بيانات المعاملات الخاصة بالمنتج. عندما تدير كل وحدة أعمال أو فريق منتج بياناته الخاصة، قد تتداخل بيانات المنتج مع بيانات الوحدة الأخرى مما يسبب عدة مشاكل، مثل التكرار، المعالجة اليدوية، التسعير غير المتسق، تخزين البيانات غير الضروري وعدم القدرة على استخدام رؤى البيانات. ويصبح من الصعب بشكل متزايد الحصول على المعلومات في الوقت المناسب، ولا بد أن تحدث حالات من عدم الدقة. تعيق وحدات الأعمال المنعزلة قدرة القيادة على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات. في مؤسسة تدار بشكل جيد، يقوم كل فريق بربط بياناته عبر الأنظمة لتمكين إدارة موحدة للمنتجات واستراتيجية أعمال مستندة إلى البيانات.
لكي تزدهر المؤسسات في مشهد اليوم المعتمد على البيانات، يجب على المؤسسات تنفيذ عمليات إدارة دورة حياة المنتج (PLM) بشكل استباقي، وتبني نهج موحد للبيانات، وتقوية هياكل إدارة البيانات لديها. هذه المبادرات الاستراتيجية لا تخفف من المخاطر فحسب، بل تعمل أيضًا كمحفزات لإطلاق الإمكانات الكاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. من خلال إعطاء الأولوية لهذه الحلول، يمكن للمؤسسات تجهيز نفسها لاستغلال البيانات كوقود للابتكار وتحقيق ميزة تنافسية. في جوهرها، تظهر عمليات إدارة دورة حياة المنتج (PLM)، وهي نهج بيانات موحد، إدارة قوية للبيانات كحجر الأساس لاستراتيجية تتطلع إلى المستقبل، تمكن المؤسسات من التنقل في تعقيدات العالم المستند إلى الذكاء الاصطناعي بثقة ونجاح.
