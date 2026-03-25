تحسين إدارة العقود في مجال المشتريات باستخدام الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أهميته، إلا أن توسيع نطاق إدارة العقود قد يمثل تحدياً كبيراً. لا تزال العديد من المؤسسات تعتمد على المعالجة اليدوية للمستندات، والموافقات عبر البريد الإلكتروني، والجداول الحسابية لتتبع الاتفاقيات. هذه العمليات المجزأة والمستهلكة للوقت تجعل من الصعب تبسيط إدارة العقود، مما قد يؤدي إلى تأخيرات، وعدم اتساق في المصطلحات، وتفويت المراحل الرئيسية. تزيد هذه التحديات من مخاطر النزاعات مع الموردين وفقدان القيمة من الاتفاقيات المتفاوض عليها.

يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة فرق المشتريات في معالجة هذه المشكلات، وغالباً ما يكون ذلك كجزء من منصات إدارة دورة حياة العقود (CLM)، وبرامج إدارة العقود، وغيرها من أدوات إدارة العقود المتقدمة. يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تحليل وثائق العقود، واستخراج البنود الأساسية، وتنظيم مستودعات العقود الضخمة وتحويلها إلى مستودع مركزي من البيانات المهيكلة والقابلة للبحث. تُمكِّن هذه القدرات المتخصصين في المشتريات من تحديد مكان المعلومات الهامة بسرعة، ومراقبة أداء العقود بفعالية، بالإضافة إلى رصد المخاطر أو الفرص المحتملة التي قد يتم التغاضي عنها لولا ذلك.

أوضح خبير المشتريات Daniel Barnes قيمة استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العقود خلال حلقة حديثة من برنامج AI in Action من IBM، قائلاً: "قد يمثل الحصول على بيانات جيدة حقاً تحدياً... (لقد استخدمتُ) الذكاء الاصطناعي لاستخراج أكبر قدر ممكن من البيانات من الوثائق — وبشكل أساسي من العقود؛ لأنني أرى أن العقود (الجيدة) تحتوي بالفعل على جميع المعلومات التي تحتاجها. بيانات حول المورد، والعلاقة، والجوانب التجارية، واتفاقيات مستوى الخدمة، ومؤشرات الأداء الرئيسية. كل ما تحتاجه تقريباً يمكنك العثور عليه في العقد."1

من خلال تحسين الرؤية وتقليل عبء العمل اليدوي، يتيح الذكاء الاصطناعي لفرق العمل التركيز بشكل أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وأداء الموردين. فهو لا يحل محل التقدير البشري، بل يعزز قدرة المختصين في مجال المشتريات على الإشراف على اتفاقيات الموردين برؤية أعمق وسيطرة أكبر.