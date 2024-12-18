أتمتة عملية التأهيل

يُعدّ أتمتة التأهيل، كجزءٍ من أتمتة الموارد البشرية، مزيجًا من العمليات التنظيمية والتقنيات، بما في ذلك أتمتة العمليات الآلية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI)، الذي تدعم برنامج التأهيل الآلي. تختار المؤسسات أتمتة عملية تأهيل الموظفين الجدد لتحقيق الكفاءة وتقليل الأخطاء وإيجاد وتوظيف مرشحين أفضل. وهذا يعود بالفائدة على العديد من الأطراف المعنية، بما في ذلك أقسام الموارد البشرية والموظفين الجدد.

تستفيد جميع المؤسسات، وخاصة تلك التي لديها آلاف الموظفين، من تبسيط عملية تأهيل الموظفين وتقليل الوقت المستغرق في المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً. بعض تلك المهام المتكررة يمكن أن تحدث قبل اليوم الأول للموظف، والبعض الآخر يحدث عندما يبدأ العمل في الشركة. أصبحت الأتمتة أكثر قوة في السنوات الأخيرة بسبب إدخال الذكاء الاصطناعي (AI) إلى عمليات المواهب في مجال الموارد البشرية.

إن إلغاء عمليات التأهيل اليدوية يساعد أيضًا في عمليات التوظيف وإنهاء خدمات الموظفين، وهي عملية إدارة خروج الموظفين من الشركة بعد حصولهم على وظيفة جديدة، أو فصلهم، أو تسريحهم، أو تقاعدهم.

على سبيل المثال، يمكنها أن تستخلص معلومات من خطابات التغطية أو السير الذاتية للموظفين المحتملين وتطابقها مع معايير الوظيفة لمعرفة ما إذا كان المرشح مناسبًا. إذا وصل المرشح إلى جولة المقابلة، فيمكن للنظام الآلي ملء نموذج إحاطة للقائم بإجراء المقابلة. عند مغادرة الموظف، يمكن للنظام الآلي إرسال أي أوراق متبقية تحتاج إلى توقيع إلى الموظفين المغادرين، وتسجيل خروجهم من جميع المواد الحساسة بمجرد مغادرتهم. يمكنه أيضًا إرسال الوثائق وملصقات الشحن لأي معدات قد يحتاجون إلى إعادتها في حال عملهم عن بُعد.