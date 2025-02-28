يعد قياس التقدم أمرًا ضروريًا للشركات التي تعتمد على الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) كإطار عمل لتحديد الأهداف. تتضمن منهجية OKR تتبع الأهداف والنتائج الرئيسية وتسجيلها وتحسينها لإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع دائم على آخر المستجدات وعلى الهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
المؤسسات التي تستخدم نظام OKRs لمبادرات على مستوى الشركة أو على مستوى الأقسام غالبًا ما تتبع أفضل الممارسات للمساعدة في قياس النجاح. تتضمن أفضل الممارسات عادةً ما يلي:
يُنظر أحيانا إلى الأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية على أنها مفاهيم متنافسة. ومع ذلك، غالبًا ما تستخدم المؤسسات كليهما لاستكمال بعضها البعض كجزء من عملية OKR لتحقيق أهداف الشركة.
تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في قياس نجاح الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) من خلال توفير بيانات كمّية يمكنها تتبع التقدم نحو أهداف قابلة للقياس. يمكنها العمل كعمود فقري للنتائج الرئيسية من خلال ضمان أنها تعتمد على البيانات وقابلة للقياس ومحددة زمنياً.
العديد من المنظمات تربط مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بمقاييس الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) لإنشاء نظام موثوق لتتبع وتقييم الأداء يوازن بين التطلعات طويلة الأمد والإنجازات القابلة للقياس والمحددة زمنياً.
بينما تعد كل من الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أدوات قيمة لإدارة الأداء، إلا أنهما تخدمان أغراضًا متميزة.
يركز إطار عمل OKR على تحديد الأهداف الطموحة والنتائج الرئيسية القابلة للقياس (KRs) لتحقيق تلك الأهداف. ومن ناحية أخرى، مؤشرات الأداء الرئيسية هي مقاييس أداء محددة تُستخدم لتقييم مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها.
على الرغم من أن مؤشرات الأداء الرئيسية تُستخدم أحيانا لتتبع الأهداف والنتائج الرئيسية، إلا أنه لا ينبغي الخلط بينها وبين الأهداف والنتائج الرئيسية نفسها.
تعد إضافة أهداف SMART طريقة أخرى تستخدمها المجموعة لقياس تقدم الأهداف والنتائج الرئيسية بشكل فعال. "SMART" هو اختصار للمصطلحات "محدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق، ذو صلة، ومحدد زمنياً."
هذا النهج يوفر طريقة واضحة ومنظمة لوضع معالم واقعية، ومراقبة التقدم، وتحسين الجهود لتحقيق أهداف العمل.
على سبيل المثال، قد تتبع شركة تطوير برمجيات تهدف إلى تحسين رضا العملاء أهدافًا ونتائج رئيسية مثل هذه:
الهدف: تحسين مستوى رضا العملاء بنسبة 15% خلال الربع القادم.
النتائج الرئيسية:
أو قد يقوم قسم التسويق الذي يسعى إلى بناء الوعي وتوليد المزيد من العملاء المحتملين بتنفيذ الأهداف والنتائج الرئيسية هذه:
الهدف: زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتوليد العملاء المحتملين.
النتائج الرئيسية:
يوضح كلا المثالين من الأهداف والنتائج الرئيسية استخدام أهداف SMART لإنشاء OKRs محددة جيدًا وقابلة للقياس. تكون كل نتيجة محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا. إنها تزود الأطراف المعنية بخريطة طريق واضحة لتحقيق الهدف التنظيمي.
يعد تسجيل الأهداف والنتائج الرئيسية جزءًا حيويًا من عملية القياس. يساعد التسجيل المؤسسات على تقييم النجاح، وتحسين عملية صنع القرار، وتحديد مجالات التحسين. تتضمن بعض الطرق الشائعة لتسجيل الأهداف والنتائج الرئيسية ما يلي:
تقوم هذه الطريقة بتعيين نسبة مئوية لكل نتيجة رئيسية تعكس مستوى الإكمال. على سبيل المثال، إذا كانت النتيجة الرئيسية مكتملة بنسبة 50%، فسيتم تخصيص درجة 50% لها. طريقة تسجيل النقاط هذه واضحة وسهلة الفهم، مما يتيح للفرق قياس تقدمهم بسرعة.
تستخدم هذه الطريقة نظامًا مرمزًا بالألوان للإشارة إلى حالة النتائج الرئيسية. عادة، يتم استخدام ثلاثة ألوان: الأخضر والأصفر والأحمر.
يشير اللون الأخضر إلى أن النتيجة على المسار الصحيح أو مكتملة. يشير اللون الأصفر إلى وجود خطر أو تتطلب الاهتمام. يشير اللون الأحمر إلى أن الأمر خارج المسار الصحيح أو لا يسير كما هو مخطط له. يحدد هذا التمثيل المرئي المجالات التي تحتاج إلى اهتمام حتى تتمكن الفرق من تحديد الأولويات وفقاً لذلك.
تقوم هذه الطريقة بتعيين قيمة عددية، عادة بين 0 و 1، لكل نتيجة رئيسية بناء على مستوى الاكتمال.
على سبيل المثال، إذا اكتملت النتيجة الرئيسية في منتصف الطريق، فسيتم منحها درجة 0.5. توفر طريقة التقييم هذه تمثيلًا أكثر دقة للتقدم المحرز، مما يسهل على الفرق تحديد مستوى الإنجاز الدقيق لكل نتيجة.
يمكن أن تساعد طرق التسجيل مثل هذه المؤسسات على تحسين إدارة مشاريع الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR)، وتحديد الجداول الزمنية للإنجاز، وفهم ما سار بشكل جيد وما لم يسر على ما يرام خلال العملية.
تتضمن النصائح الأخرى الموصى بها عادةً لتحسين فعالية الأهداف والنتائج الرئيسية ما يلي:
غالبًا ما تشهد المؤسسات القادرة على تبسيط قياس الأهداف والنتائج الرئيسية تحسنًا مستمرًا في قدرتها على تحقيق النتائج. يمكن أن تساعد أفضل الممارسات المؤسسات على تمكين فرق العمل وتعزيز ثقافة التعاون والمساءلة والنجاح.
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