الأهداف الاستراتيجية تحدث تأثيرات أكبر من خلال تتبع وتقييم وقياس مؤشرات الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR)

العلامات
عمليات الأعمال
28 فبراير 2025

المؤلفين

IBM Apptio team

Gregg Lindemulder

Staff Writer

يعد قياس التقدم أمرًا ضروريًا للشركات التي تعتمد على الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) كإطار عمل لتحديد الأهداف. تتضمن منهجية OKR تتبع الأهداف والنتائج الرئيسية وتسجيلها وتحسينها لإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع دائم على آخر المستجدات وعلى الهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

المؤسسات التي تستخدم نظام OKRs لمبادرات على مستوى الشركة أو على مستوى الأقسام غالبًا ما تتبع أفضل الممارسات للمساعدة في قياس النجاح. تتضمن أفضل الممارسات عادةً ما يلي:

  • تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
  • تحديد أهداف SMART
  • استخدام تنسيقات تسجيل النقاط الموحد

حدد مؤشرات الأداء الرئيسية

يُنظر أحيانا إلى الأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية على أنها مفاهيم متنافسة. ومع ذلك، غالبًا ما تستخدم المؤسسات كليهما لاستكمال بعضها البعض كجزء من عملية OKR لتحقيق أهداف الشركة.

تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في قياس نجاح الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) من خلال توفير بيانات كمّية يمكنها تتبع التقدم نحو أهداف قابلة للقياس. يمكنها العمل كعمود فقري للنتائج الرئيسية من خلال ضمان أنها تعتمد على البيانات وقابلة للقياس ومحددة زمنياً.

العديد من المنظمات تربط مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بمقاييس الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) لإنشاء نظام موثوق لتتبع وتقييم الأداء يوازن بين التطلعات طويلة الأمد والإنجازات القابلة للقياس والمحددة زمنياً.

الفرق بين مقاييس الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

بينما تعد كل من الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أدوات قيمة لإدارة الأداء، إلا أنهما تخدمان أغراضًا متميزة.

يركز إطار عمل OKR على تحديد الأهداف الطموحة والنتائج الرئيسية القابلة للقياس (KRs) لتحقيق تلك الأهداف. ومن ناحية أخرى، مؤشرات الأداء الرئيسية هي مقاييس أداء محددة تُستخدم لتقييم مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها.

على الرغم من أن مؤشرات الأداء الرئيسية تُستخدم أحيانا لتتبع الأهداف والنتائج الرئيسية، إلا أنه لا ينبغي الخلط بينها وبين الأهداف والنتائج الرئيسية نفسها.

منظر علوي لأشخاص يجلسون على مكتب طويل يعملون على أجهزة الكمبيوتر المحمول

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تحديد أهداف محددة وقابلة للقياس الفعال لمعدل العائد على الاستثمار 

تعد إضافة أهداف SMART طريقة أخرى تستخدمها المجموعة لقياس تقدم الأهداف والنتائج الرئيسية بشكل فعال. "SMART" هو اختصار للمصطلحات "محدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق، ذو صلة، ومحدد زمنياً."

هذا النهج يوفر طريقة واضحة ومنظمة لوضع معالم واقعية، ومراقبة التقدم، وتحسين الجهود لتحقيق أهداف العمل.

على سبيل المثال، قد تتبع شركة تطوير برمجيات تهدف إلى تحسين رضا العملاء أهدافًا ونتائج رئيسية مثل هذه:

الهدف: تحسين مستوى رضا العملاء بنسبة 15% خلال الربع القادم.

النتائج الرئيسية:

  1. تقليل متوسط وقت الاستجابة لتذاكر دعم العملاء بنسبة 30% في الربع القادم.

  2. خفض عدد تقارير الأخطاء المفتوحة بنسبة 40% في الربع القادم.

  3. زيادة وتيرة تحديثات المنتج بنسبة 50% في الربع القادم.

أو قد يقوم قسم التسويق الذي يسعى إلى بناء الوعي وتوليد المزيد من العملاء المحتملين بتنفيذ الأهداف والنتائج الرئيسية هذه:

الهدف: زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتوليد العملاء المحتملين.

النتائج الرئيسية:

  1. تحقيق زيادة قدرها 20% في عدد زيارات الموقع الإلكتروني.

  2. زيادة عدد العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق (MQLs) بنسبة 15% لكل ربع سنة.

  3. تحسين معدلات التحويل لوسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 25%.

يوضح كلا المثالين من الأهداف والنتائج الرئيسية استخدام أهداف SMART لإنشاء OKRs محددة جيدًا وقابلة للقياس. تكون كل نتيجة محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا. إنها تزود الأطراف المعنية بخريطة طريق واضحة لتحقيق الهدف التنظيمي

تسجيل نقاط الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs): التقييم الموضوعي للتحسين المستمر

يعد تسجيل الأهداف والنتائج الرئيسية جزءًا حيويًا من عملية القياس. يساعد التسجيل المؤسسات على تقييم النجاح، وتحسين عملية صنع القرار، وتحديد مجالات التحسين. تتضمن بعض الطرق الشائعة لتسجيل الأهداف والنتائج الرئيسية ما يلي:

تسجيل النقاط على أساس النسبة المئوية

تقوم هذه الطريقة بتعيين نسبة مئوية لكل نتيجة رئيسية تعكس مستوى الإكمال. على سبيل المثال، إذا كانت النتيجة الرئيسية مكتملة بنسبة 50%، فسيتم تخصيص درجة 50% لها. طريقة تسجيل النقاط هذه واضحة وسهلة الفهم، مما يتيح للفرق قياس تقدمهم بسرعة.
تسجيل إشارات المرور الضوئية

تستخدم هذه الطريقة نظامًا مرمزًا بالألوان للإشارة إلى حالة النتائج الرئيسية. عادة، يتم استخدام ثلاثة ألوان: الأخضر والأصفر والأحمر.

يشير اللون الأخضر إلى أن النتيجة على المسار الصحيح أو مكتملة. يشير اللون الأصفر إلى وجود خطر أو تتطلب الاهتمام. يشير اللون الأحمر إلى أن الأمر خارج المسار الصحيح أو لا يسير كما هو مخطط له. يحدد هذا التمثيل المرئي المجالات التي تحتاج إلى اهتمام حتى تتمكن الفرق من تحديد الأولويات وفقاً لذلك.
تسجيل القيمة العددية

تقوم هذه الطريقة بتعيين قيمة عددية، عادة بين 0 و 1، لكل نتيجة رئيسية بناء على مستوى الاكتمال.

على سبيل المثال، إذا اكتملت النتيجة الرئيسية في منتصف الطريق، فسيتم منحها درجة 0.5. توفر طريقة التقييم هذه تمثيلًا أكثر دقة للتقدم المحرز، مما يسهل على الفرق تحديد مستوى الإنجاز الدقيق لكل نتيجة.

يمكن أن تساعد طرق التسجيل مثل هذه المؤسسات على تحسين إدارة مشاريع الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR)، وتحديد الجداول الزمنية للإنجاز، وفهم ما سار بشكل جيد وما لم يسر على ما يرام خلال العملية.

نصائح لتحقيق أقصى قدر من تأثير الأهداف والنتائج الرئيسية

تتضمن النصائح الأخرى الموصى بها عادةً لتحسين فعالية الأهداف والنتائج الرئيسية ما يلي:

  • إجراء مراجعات أسبوعية لفريق OKR لتحسين مشاركة الموظفين.

  • مشاركة تحديثات OKR من خلال جدول بيانات أو لوحة المعلومات أو برنامج OKR.

  • مراجعة وتعديل OKRs بانتظام حتى تظل ذات صلة ومتوافقة مع أهداف المؤسسة.

  • التواصل بشأن OKRs في جميع أنحاء المؤسسة لتحسين الشفافية وتشجيع التعليقات.

  • الاحتفال بالنجاحات والتعلم من الإخفاقات باستخدامها كفرص للنمو والتحسين.

غالبًا ما تشهد المؤسسات القادرة على تبسيط قياس الأهداف والنتائج الرئيسية تحسنًا مستمرًا في قدرتها على تحقيق النتائج. يمكن أن تساعد أفضل الممارسات المؤسسات على تمكين فرق العمل وتعزيز ثقافة التعاون والمساءلة والنجاح.

قيادة مؤسستك باستخدام الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)

تعلم كيف تصوغ أهدافًا ونتائج رئيسية (OKRs) تمكّن موظفيك وتزيد من مرونة مؤسستك.

قيادة مؤسستك باستخدام الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)

تعلم كيف تصوغ أهدافًا ونتائج رئيسية (OKRs) تمكّن موظفيك وتزيد من مرونة مؤسستك.

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