وبعيدًا عن التوصيات الثابتة، تحتاج فرق ITOps إلى حلول قادرة على التنبؤ الذاتي والضبط الذاتي، بحيث تتوقع الأخطاء وفترات التعطّل مسبقًا وتستجيب لها تلقائيًا. وبما أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يستطيع تقييم سلوك النظام وأدائه وسياقه باستمرار، يمكن للفرق تجاوز الإشارات السطحية لفهم الأسباب الأساسية، والتحقق من الأعراض، وتحديد الاعتماديات مع إشراف بشري محدود. ووفقًا لدراسة Neurones، يمكن لهذه القدرات مجتمعةً خفض تكاليف ITOps بنسبة تصل إلى 35% بفضل تقليل الجهد البشري وفترات التعطّل والأعباء التشغيلية.

ومع ذلك، فإن دمج الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات تشغيلية جديدة، ويكشف عن فجوة آخذة في الاتساع بين القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرة الفرق على مراقبة السلوكيات القائمة على الوكلاء وتوجيهها.

واستجابةً لذلك، تعيد فرق ITOps تصميم عمليات قابلية الملاحظة من الأساس، وتنشر وكلاء لتحسين استخدام الموارد وأتمتة المهام ورصد الأخطاء بشكل استباقي، بينما تتعامل في الوقت نفسه مع ما يفرضه الذكاء الاصطناعي من تحديات خاصة على مستوى الحوكمة وقابلية التفسير والبيانات. يمكن لأدوات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسريع العمليات القائمة على الوكلاء، في حين يستطيع الوكلاء بدورهم تعزيز قابلية الملاحظة، لتسهم هذه القدرات معًا في بناء بيئة تكنولوجيا معلومات أكثر مرونة وكفاءة وأمانًا.