تحسين قطع غيار الصيانة والإصلاح والعمليات

يختلف مخزون قطع الغيار في عمليات الصيانة والإصلاح والعمليات حسب الصناعة والمعدات، من عناصر محددة إلى إمدادات أساسية عامة. وتشمل هذه المستلزمات كل شيء بدءًا من عناصر البنية التحتية الكبيرة مثل التوربينات والمولدات والمحولات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وحتى العناصر الأصغر مثل التروس والشحوم والمماسح. تعطي العديد من الشركات التي تعتمد الأصول بدرجة مكثفة أولوية لتحسين المخزون بسبب ضغوط الامتثال للوائح المتنامية في مجال الصناعة 4.0، وخضوعها للتحول الرقمي، والحاجة إلى خفض التكاليف.

مع مرور الوقت، اختبر مديرو المخزون أساليب مختلفة لتحديد أفضل ما يناسب مؤسساتهم.

لسنوات عديدة، رأت الشركات أن العمليات حسب الطلب هي أكثر الطرق منطقية لإدارة المخزون وتقليل تكاليف التخزين. ومع ذلك، فإن الاضطرابات الأخيرة في سلسلة التوريد العالمية، بسبب الجائحة والمشكلات الجغرافية الخاصة بها، فاجأت الكثيرين.

إذا احتاجت العمليات إلى قطعة غيار غير متوفرة بسهولة، غالباً ما يؤدي ذلك إلى فترة التعطل أو نفاد مكلف للمخزون. حتى في الماضي، كانت هذه الطريقة تؤدي في كثير من الأحيان إلى نفقات إضافية للتعجيل أو الشحن، إلى جانب مخاوف بشأن جودة القطع.

وبالنظر إلى أن IDC أجرت استطلاعًا على 37% من الشركات التي تدير مخزون قطع غيار باستخدام جداول البيانات أو البريد الإلكتروني أو المجلدات المشتركة أو نهج غير مؤكد، يتضح أن هذه الممارسة تحمل مخاطر أكبر مما قد تبدو.2 إذا لم تكن توقعات الطلب دقيقة، فقد يكون تبني نهج تفاعلي أقل كفاءة.

الآن ، فكر في نهج تحسبًا فقط. يختار بعض المديرين تخزين قطع الغيار الزائدة بسبب الحوادث السابقة المتعلقة بالتأخيرات وعواقب سلبية أخرى. يعد الاحتفاظ بمخزون احتياطي أمرًا مفيدًا ولكن المخزون الزائد يترتب عليه تكاليف ويتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت للإدارة. عندما لا تُحدد الأصول حسب الأولوية والأهمية، يكون هناك خطر تراكم الأجزاء غير الضرورية التي قد تبقى على الرفوف حتى تصبح قديمة. وهذا بدوره يبدأ دورة مستمرة من الإنفاق على جهود تقليل المخزون.