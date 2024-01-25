تحسين قطع غيار الصيانة والإصلاح والعمليات

يواجه العديد من المديرين في الصناعات التي تعتمد على الأصول بدرجة مكثفة مثل الطاقة أو المرافق أو تصنيع العمليات مهمة حساسة للغاية عند إدارة المخزون، تتطلب دقة كبيرة. يصبح تحقيق التوازن الصحيح أمرًا بالغ الأهمية للمساعدة في ضمان نجاح مبادرات الصيانة والإصلاح والعمليات، وتحديدًا قطع الغيار التي تدعمها.
سواء كانت عمليات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO) تتناول الصيانة الوقائية، أو أعطال الخدمة، أو إصلاحات الإغلاق، فإن النتائج هي نفسها: تقديم مستويات خدمة أعلى، والعمل بأمان واستدامة، والعمل بكفاءة، وتقليل فترات التعطل غير المخططة والمكلفة.
يوضح تقرير حديث زيادة كبيرة في تكلفة فترة التعطل من 2021 إلى 2022، حيث خسرت الشركات المدرجة في تصنيف Fortune Global 500 الآن 11% من حجم مبيعاتها السنوي الذي يقارب 1.5 تريليون دولار، بارتفاع من 864 مليار دولار في 2019 إلى 2020. 1
وكشفت دراسة أخرى:
يختلف مخزون قطع الغيار في عمليات الصيانة والإصلاح والعمليات حسب الصناعة والمعدات، من عناصر محددة إلى إمدادات أساسية عامة. وتشمل هذه المستلزمات كل شيء بدءًا من عناصر البنية التحتية الكبيرة مثل التوربينات والمولدات والمحولات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وحتى العناصر الأصغر مثل التروس والشحوم والمماسح. تعطي العديد من الشركات التي تعتمد الأصول بدرجة مكثفة أولوية لتحسين المخزون بسبب ضغوط الامتثال للوائح المتنامية في مجال الصناعة 4.0، وخضوعها للتحول الرقمي، والحاجة إلى خفض التكاليف.
مع مرور الوقت، اختبر مديرو المخزون أساليب مختلفة لتحديد أفضل ما يناسب مؤسساتهم.
لسنوات عديدة، رأت الشركات أن العمليات حسب الطلب هي أكثر الطرق منطقية لإدارة المخزون وتقليل تكاليف التخزين. ومع ذلك، فإن الاضطرابات الأخيرة في سلسلة التوريد العالمية، بسبب الجائحة والمشكلات الجغرافية الخاصة بها، فاجأت الكثيرين.
إذا احتاجت العمليات إلى قطعة غيار غير متوفرة بسهولة، غالباً ما يؤدي ذلك إلى فترة التعطل أو نفاد مكلف للمخزون. حتى في الماضي، كانت هذه الطريقة تؤدي في كثير من الأحيان إلى نفقات إضافية للتعجيل أو الشحن، إلى جانب مخاوف بشأن جودة القطع.
وبالنظر إلى أن IDC أجرت استطلاعًا على 37% من الشركات التي تدير مخزون قطع غيار باستخدام جداول البيانات أو البريد الإلكتروني أو المجلدات المشتركة أو نهج غير مؤكد، يتضح أن هذه الممارسة تحمل مخاطر أكبر مما قد تبدو.2 إذا لم تكن توقعات الطلب دقيقة، فقد يكون تبني نهج تفاعلي أقل كفاءة.
الآن ، فكر في نهج تحسبًا فقط. يختار بعض المديرين تخزين قطع الغيار الزائدة بسبب الحوادث السابقة المتعلقة بالتأخيرات وعواقب سلبية أخرى. يعد الاحتفاظ بمخزون احتياطي أمرًا مفيدًا ولكن المخزون الزائد يترتب عليه تكاليف ويتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت للإدارة. عندما لا تُحدد الأصول حسب الأولوية والأهمية، يكون هناك خطر تراكم الأجزاء غير الضرورية التي قد تبقى على الرفوف حتى تصبح قديمة. وهذا بدوره يبدأ دورة مستمرة من الإنفاق على جهود تقليل المخزون.
لذلك، عند النظر في عيوب كل من نهج "حسب الطلب" ونهج "تحسبًا فقط"، يصبح الهدف هو إيجاد التوازن المثالي الذي يساعد على ضمان حصولك على المواد المناسبة للحفاظ على العمليات التجارية مع تزويد فرقك بما يحتاجون إليه في الوقت المناسب.
هذا ليس نظريًا بحتًا. هناك فائدة قابلة للقياس لموازنة ديناميكيات قطع غيار الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO) والطلب على المواد. تفتقر العديد من المؤسسات إلى الموارد الداخلية أو المعرفة اللازمة لتشغيل هذه الإجراءات الضرورية، لكن المؤسسات القادرة على القيام بذلك تفيد بما يلي:3
الإجابة المختصرة هي: جمع البيانات وتحليلها والتصرف بناءً عليها في الوقت الفعلي لتحقيق القيمة الفورية عبر العمليات. هل قول ذلك أسهل من فعله؟ قد يكون كذلك إذا كنت تعتمد على جدول بيانات، أو على حساب الأصول المادية، أو فقط على رصد الحالة.
فكر في هذه الأسئلة:
بينما يؤدي الذكاء الاصطناعي (AI) دورًا في خطط العديد من مديري المخزون، إلا أنه من المفيد متابعة أحدث إصدار من هذه التقنية. يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على تقديم دعم قوي في مجالات البيانات الرئيسية:
يمكن أن يساعد IBM MRO Inventory Optimization على تحسين مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات من خلال تقديم صورة دقيقة ومفصلة للأداء. هذا الحل المرن والقابل للتوسع هو منصة مخزون قائمة على السحابة مدارة بالكامل مصممة لجمع كميات هائلة من بيانات مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات وتخزينها وتحليلها باستخدام مجموعة من الخوارزميات والتحليلات المتقدمة لتحسين مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات بذكاء.
كما يمكن للخدمات الاستشارية ذات الصلة بسلاسل التوريد لدى IBM تعزيز إدارة سلسلة التوريد، ومساعدة العملاء على بناء سلاسل توريد شاملة ومرنة ومستدامة ومواكبة للمستقبل.
بالشراكة مع Oracle و Accelalpha، نستكشف كيف تُمكّن نماذج تشغيل الذكاء الاصطناعي الفاعل القائمة السحابة لسلاسل التوريد الأتمتة وتعزيز الكفاءة وتسريع الابتكار.
اقرأ آراء الرؤساء التنفيذيين بشأن الاستدامة وكيفية دمجها في أعمالهم
مشاركة الموردين وتبسيط حسابات انبعاثات النطاق 3 – الفئة 1 لتلبية متطلبات إعداد التقارير وتحسين الأداء.
استخدم حلول سلسلة التوريد الخاصة ب IBM للتخفيف من الاضطرابات وبناء مبادرات مرنة ومستدامة.
يمكنك بناء سلاسل توريد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خدمات استشارات سلسلة التوريد الخاصة بشركة IBM.
بناء سلاسل توريد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمد إلى تهيئة عملك لمواكبة مستقبل العمل وتوفير قدر أكبر من الشفافية وتحسين تجارب الموظفين والعملاء.