فهم "أهمية قطع الغيار" في مخزون الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)

ما قطع الغيار الأكثر أهمية؟

إذا كنت مسؤولًا عن مخزون مستلزمات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)، فهذا سؤال أساسي يجب طرحه والإجابة عنه. المخزون هو استثمار، ويجب إدارة هذا الاستثمار. لكن ليست كل قطع الغيار متساوية. بعضها حيوي للعمليات أو لسلامة الموظفين. والبعض الآخر "من الجيد أن يكون لديك" ولكن ليس عاجلًا.

لهذا السبب من الضروري وجود منهجية محددة لقطع الغيار مع فهم عميق لأهميتها في عملياتك. إنها أفضل طريقة لتقديم أداء قوي وموثوق به. وهي أيضًا الطريقة التي يمكنك بها تحديد مستوى التخزين الأمثل.