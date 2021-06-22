فهم "أهمية قطع الغيار" في مخزون الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)

ما قطع الغيار الأكثر أهمية؟
إذا كنت مسؤولًا عن مخزون مستلزمات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)، فهذا سؤال أساسي يجب طرحه والإجابة عنه. المخزون هو استثمار، ويجب إدارة هذا الاستثمار. لكن ليست كل قطع الغيار متساوية. بعضها حيوي للعمليات أو لسلامة الموظفين. والبعض الآخر "من الجيد أن يكون لديك" ولكن ليس عاجلًا.
لهذا السبب من الضروري وجود منهجية محددة لقطع الغيار مع فهم عميق لأهميتها في عملياتك. إنها أفضل طريقة لتقديم أداء قوي وموثوق به. وهي أيضًا الطريقة التي يمكنك بها تحديد مستوى التخزين الأمثل.
إن محاولة مراجعة "أهمية قطع الغيار" وتعيين درجة لكل عنصر على حدة يدويًا أمر يكاد يكون مستحيلًا نظرًا لعشرات أو مئات الآلاف من العناصر المحفوظة في العديد من مخزونات MRO. لقد عملنا مع العديد من العملاء لتعيين أهمية الأصول والمعدات، وتُظهر لنا الخبرة أن هناك فوائد حقيقية لتخصيص الأهمية لقطع الغيار. هذا النوع من المعلومات يساعد على:
يمثل المخططان أدناه الملف التعريفي المتوسط لمراجعة الشركة المتعمقة لمخزونها:
ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن مجرد تخصيص رمز لقطع الغيار لا يكفي. هناك متغيرات يجب أيضًا أخذها في الاعتبار عند النظر إلى أهمية قطعة غيار معينة. على سبيل المثال:
بمجرد أن تحدِّد أي من المعايير أعلاه هي الأكثر أهمية لمؤسستك، ستحتاج بعد ذلك إلى اختيار منهجية وحل يعملان على تدقيق تلك المعايير بشكل منتظم. على سبيل المثال، في كل مرة يتم فيها إنشاء معاملة جديدة في نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، يجب على الحل تطبيق هذه المعاملة على المادة لتحديد ما إذا كانت درجة الأهمية لا تزال صحيحة.
أثناء عملك على تحسين مخزون MRO الخاص بك، ضَع في اعتبارك ما يلي:
يمكن أن يساعدك IBM® Maximo MRO Inventory Optimization على تحسين مخزون الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO) من خلال تقديم صورة دقيقة ومفصلة عن الأداء.
لمساعدتك على فهم مدى أهمية كل قطعة، تجمع MRO IO Material Criticality Value Service بين تكنولوجيا التحليلات الرائدة في مجال MRO والخبرة الاستشارية لتقديم تقييم دقيق لأهمية القطع الاحتياطية.استكشِف العرض التوضيحي وتعرَّف على كيفية الحصول على رؤية أوضح وأكثر دقة للمخزون لديك.
بالشراكة مع Oracle و Accelalpha، نستكشف كيف تُمكّن نماذج تشغيل الذكاء الاصطناعي الفاعل القائمة السحابة لسلاسل التوريد الأتمتة وتعزيز الكفاءة وتسريع الابتكار.
اقرأ آراء الرؤساء التنفيذيين بشأن الاستدامة وكيفية دمجها في أعمالهم
مشاركة الموردين وتبسيط حسابات انبعاثات النطاق 3 – الفئة 1 لتلبية متطلبات إعداد التقارير وتحسين الأداء.
استخدم حلول سلسلة التوريد الخاصة ب IBM للتخفيف من الاضطرابات وبناء مبادرات مرنة ومستدامة.
يمكنك بناء سلاسل توريد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خدمات استشارات سلسلة التوريد الخاصة بشركة IBM.
بناء سلاسل توريد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمد إلى تهيئة عملك لمواكبة مستقبل العمل وتوفير قدر أكبر من الشفافية وتحسين تجارب الموظفين والعملاء.