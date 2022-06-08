الانتقال من VMware NSX-V إلى NSX-T

تحتاج المؤسسات إلى التخطيط لترقية سلسة إلى VMware vSphere 7.x وVMware NSX-T والاستفادة من أحدث تقنيات الأمان والأتمتة وقابلية توسع الشبكة وغير ذلك الكثير.
يمكن أن تساعد IBM Cloud الشركات على الترقية إلى أحدث إصدار من vSphere وNSX-T. قبل البدء في نقل أحمال التشغيل، إليك بعض الأمور التي يجب أخذها في الحسبان:
على IBM Cloud، يُجرى الانتقال من VMware NSX-V إلى VMware NSX-T باتباع نموذج النقل من VMware® للنقل والتحويل. في هذا النهج، تُستخدم أتمتة IBM Cloud لنشر نموذج vCenter Server جديد على الشبكات المحلية الافتراضية نفسها أو غيرها. وبفضل هذا الإجراء، يمكنك تنفيذ كل من الانتقال من NSX-V إلى NSX-T ونقل أحمال التشغيل:
يوضح هذا الرسم البياني بنية النقل والتحويل التي تستخدم النشر الآلي من VMware Solutions. يتيح لك نهج الانتقال بنظام النقل والتحويل فعل ما يلي:
تلتزم IBM بدعم عملائها وجعل عملية الانتقال هذه سلسة قدر الإمكان.
راجع وثائق الانتقال إلى NSX V2T والأسئلة الشائعة:
كبديل لنشر الأتمتة، استخدم إمكانات السحابة الافتراضية الخاصة التي تعمل من دون نظام تشغيل لتحقيق هدف الانتقال باتباع البرنامج التعليمي حول حل التصميم الذاتي للسحابة الافتراضية الخاصة.
تلتزم IBM بدعم عملائها وجعل عملية الانتقال هذه سلسة قدر الإمكان.
اكتسب معارف أساسية حول الانتقال إلى السحابة بالاستعانة بأحدث تقارير شركة IBM. اكتشف أهم 10 حقائق ينبغي أن يعرفها كل مسؤول تقني.
تعرّف على أوجه الاختلاف الرئيسية بين البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). استكشف مدى توفير كل نموذج من نماذج السحابة مستويات مختلفة من التحكم وقابلية التوسع والإدارة لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
اكتشف عملية ترحيل التطبيقات عبر المنصات أو البيئات مع ضمان الحد الأدنى من التعطيل وتحسين الأداء. تعرَّف على الاستراتيجيات، وحالات الاستخدام، ومراحل ترحيل التطبيقات القديمة والحديثة.
تعرّف على كيفية نقل تطبيقاتك إلى السحابة بسرعة من خلال إستراتيجية "الرفع والنقل"، مع الاحتفاظ بالبنية التحتية الحالية والاستمتاع بمزايا السحابة في الوقت نفسه. استكشف مزايا منصة VMware وأحمال تشغيلها وحالات استخدامها التي تجعل هذا النهج الخيار المفضل للعديد من الشركات.
يمكنك نقل أحمال تشغيل منصة VMware vSphere إلى سحابة IBM Cloud باستخدام وحدة RackWare Management Module (RMM)، وهي أداة نقل ذاتية الخدمة توفر إمكانية النقل التلقائي.
تعمل Instana على تبسيط رحلة الترحيل السحابي من خلال تقديم مراقبة شاملة ورؤى قابلة للتنفيذ.
يمكنك الترحيل إلى IBM Cloud باستخدام حلول وأدوات قابلة للتخصيص لتسريع رحلتك.
تساعدك خدمات الترحيل السحابي IBM Cloud على إدارة الترحيل السحابي لأعمالك، ما يتيح لك التحول الرقمي.
سرّع رحلتك نحو الانتقال إلى السحابة من خلال الاستعانة بالخدمات الاستشارية المقدمة من خبراء IBM. اكتشف كيف يمكن لحلولنا أن تساعدك على الانتقال إلى السحابة بكفاءة، أو احجز موعدًا لحضور عرض توضيحي مباشر للتعرّف على مزايا IBM Turbonomic بصورة عملية.