هل يبدو هذا مألوفًا؟ ترغب في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مؤسستك، لكنك لست متأكدًا من كيفية إثبات قيمته أو كيفية تمويل الاستثمار. يمكن لنموذج "عملية البوابة المرحلية" أن يساعدك على قياس التأثير مع مرور الوقت لإثبات القيمة وتوفير التمويل لدفعات لاحقة من الأعمال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
يجب على أي شخص يريد قياس نتائج الذكاء الاصطناعي أن يوسع مداركه تجاه النتائج المحتملة غير الواضحة. غالبًا ما تركز الشركات على الإنتاجية وحدها. عليك التفكير على نطاق أوسع في النتائج الأخرى: كفاءة التكاليف، مثل تسريع وقت الوصول إلى السوق، أو تعزيز نمو الإيرادات، مثل تقليل معدل فقدان العملاء.
كما يجب أن تتبنى نهج الاختبار والتجريب، مع التركيز على قياس مؤشرات الأداء الرئيسية للاسترشاد بها في الخطوات التالية. ويجب أن تفكر باستمرار في الخطوات التالية—حيث لا يوجد استثمار في الذكاء الاصطناعي "لمرة واحدة فقط". فهو يتطلب حوكمة، وتدريبًا، وقوة عاملة متعددة التخصصات، وصيانة، وغير ذلك الكثير. ويمكنه أن يوفر مردودًا متزايدًا بمرور الوقت مع زيادة الاعتماد وتوسيع نطاق حالات الاستخدام.
قد يبدو تنفيذ الذكاء الاصطناعي بمثابة مسعى شاق يتطلب استثمارًا أوليًا كبيرًا، ولكنه ليس بالضرورة كذلك. بدلاً من الاستثمار في العديد من حلول الذكاء الاصطناعي في آن واحد، ابدأ بالحل الذي تعتقد أنه سوف يؤدي إلى أكبر تأثير تجاري لمؤسستك.
اسأل نفسك: أين يمكنك تحقيق أكبر قدر من التأثير في مؤسستك؟ إما عن طريق زيادة الإيرادات لتعويض تكلفة تنفيذ الذكاء الاصطناعي أو عن طريق إزالة التكاليف حتى تتمكن من تمويل المرحلة التالية من العمل؟
باستخدام عملية "البوابة المرحلية"، يمكنك تقييم فعالية وتأثير الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي قبل الإقدام على التزام أكبر.
ابدأ بتحديد "مهام سير العمل" أو المجالات الوظيفية الرئيسية عالية المستوى في المؤسسة. بالنسبة إلى شركة الطيران، قد يكون ذلك مجالات مثل حجز التذاكر والحجوزات، أو العمليات الأرضية لصيانة وحركة الطائرات في المطار، أو تجربة الركاب على متن الطائرة.
بعد ذلك، قم بإنشاء المزيد من "مهام سير العمل الفرعية" المنفصلة ضمن مهام سير العمل الأكبر. بالعمل مع خبراء الذكاء الاصطناعي، ابدأ في تطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تحدث تأثيرات إيجابية على مهام سير العمل الفرعية. يمكن أن تكون حالات استخدام الذكاء الاصطناعي هذه هي "قدراتك" المحتملة للحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق.
للبدء، اختر خمس مهام سير عمل فرعية يمكن أن تؤثر فيها قدرات الذكاء الاصطناعي، وأجرِ بعض التوقعات المالية عالية المستوى. هذا يتطلب منك فهم العوامل المؤثرة في الإيرادات والتكاليف حتى تتمكن من تقديم توقعات مالية دقيقة بنسبة 50–60% على الأقل لتأثير الذكاء الاصطناعي المحتمل في مهام سير العمل الفرعية.
فهم العوامل المؤثرة في الإيرادات والتكاليف يعني أنه يجب أن تعرف ما هي "الرافعات" أو أجزاء مهام سير العمل الفرعية التي تؤثر على الإيرادات أو التكاليف مباشرة. على سبيل المثال، بالنسبة إلى شركة الطيران، قد تكون العوامل المؤثرة المحتملة للإيرادات على متن الرحلة هي البيع الإضافي من واجهة wifi أو نظام الترفيه أثناء الرحلة. على العكس من ذلك، فإن العوامل المحتملة المؤثرة في التكاليف هي تقديم الطعام على متن الطائرة.
بعد ذلك، حدد قدرة أو قدرات الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) للذكاء الاصطناعي التي ترغب في تمويلها للتطوير والاختبار الأولي. هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد القدرة أو القدرات التي يجب اختبارها.
• والعاملان المشتركان اللذان يجب أخذهما في الحسبان هما: التأثير المحتمل المقدر وجدوى التنفيذ. من خلال تمثيل قدراتك على مصفوفة تؤثر في المحور الصادي وإمكانية الجدوى على المحور السيني، يمكنك بسهولة تحديد أيها يمكن أن يحدث أكبر تأثير مع كونها الأكثر قابلية للتنفيذ.
• يمكنك أيضًا التفكير في مدى اتساع قاعدة المستخدمين التي تريد الوصول إليها. بعض القدرات يمكن أن توفر تأثيرًا كبيرًا لمجموعة صغيرة من المستخدمين المتفاعلين للغاية، مثل فريق تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال. بدلاً من ذلك، قد ترغب في الوصول إلى كل فرد في الشركة من خلال حالة استخدام مشتركة لتعزيز المعرفة بالذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل اليومية.
• يعتمد اختيارك لقدرة واحدة أو اثنتين أو أكثر للبدء بها على مقدار التمويل الذي لديك للبدء. إذا كانت لديك قدرات متعددة مع تآزر (أي نفس المستخدمين النهائيين، وأنماط تطوير وتكامل متشابهة)، فقد تتمكن من تحقيق قيمة أكبر من خلال طرحها معًا.
• التأثير المالي عامل حاسم في صناعة القرار، خاصة بالنسبة إلى أول قدرة تختارها، لأنك تريد أن تكون قادرًا على استخدام الإيرادات أو المدخرات لتوفير التمويل للدفعة التالية من العمل.
ضع خطة للقياس والتجريب، تتضمن إطارًا زمنيًا للاختبار. ضع في الحسبان:
• كم عدد المواقع أو العملاء المحتملين الذين ستختبر هذه القدرة الجديدة عليهم؟
• هل سيكون حجم العينة لديك كبيرًا بما يكفي للحصول على قراءة ذات دلالة إحصائية لمؤشرات الأداء الرئيسية؟
• هل مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك قابلة للقياس؟
• كيف ستقيسهم؟ هل هناك آلية لجمع البيانات وتحليلها بطريقة تعزل تأثير حل الذكاء الاصطناعي؟
• ما مقدار البيانات التي تحتاجها وكم من الوقت تحتاج إلى اختبارها؟
باستخدام مثالنا السابق، قد تفكر شركة الطيران في اختبار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) لحل الذكاء الاصطناعي في مطارات معينة فقط، أو مع أعضائها من النخبة فقط، قبل تطبيقه على جميع العملاء أو مناطق الخدمة.
بعد أن تكون لديك خطة، راجع عمليات الحوكمة في مؤسستك لضمان توافق الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق مع الأهداف الكبرى للشركة ولتأمين التمويل للمشروع.
تؤدي الهيئات الحاكمة دورًا أساسيًا في تنسيق الدعم ووضع الرؤية للحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، خاصة مع تقنية جديدة مثل الذكاء الاصطناعي. كما يتضح من عمل IBM مع PepsiCo، يساعد مجلس حوكمة PepsiCo في تبسيط أفكار الذكاء الاصطناعي من خلال تقييم حالات الاستخدام والتحقق منها والموافقة عليها مقارنةً بمبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول. كما يشارك المجلس أفضل الممارسات والمسرعات بينما يساعد على تقليل المخاطر لتحقيق النجاح في الحد الأدنى من المنتجات المستقبلية القابلة للتطبيق (MVP).
بمجرد الحصول على التمويل، يمكنك تطوير وتنفيذ الحد الأدنى من المنتج (المنتجات) القابل للتطبيق (MVP). يشارك هذا الدليل لإجراء تجارب باستخدام الذكاء الاصطناعي نصائح حول كيفية إجراء التجارب، بما في ذلك اختيار المستخدمين التجريبيين، وتحديد حالات الاستخدام ذات الصلة، وتقديم التدريب والدعم.
بعد أن تنتهي من تطبيق الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، ابدأ بتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية التي حددتها، باستخدام القدرات التي اخترتها في الخطوة 4. قد تتبع تقنية الذكاء الاصطناعي مؤشرات الأداء الرئيسية بنفسها باستخدام (استخدام المنتج) أو من خلال طرق أخرى مثل المخرجات أو الاستطلاعات. يمكن أن يختلف هذا بناءً على الإستراتيجية التي وضعتها في الخطوة 4.
إذا تمكن الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) من تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة، فقرر ما إذا كنت ستمضي قدمًا في تمويل التنفيذ الكامل لقدرة الذكاء الاصطناعي. قد تفكر شركة الطيران الآن في تطبيق حل الذكاء الاصطناعي لجميع العملاء في جميع المطارات التي تخدمها.
بالتوازي، قرر ما إذا كنت تريد أن تبدأ في تمويل مجموعة جديدة من قدرات الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP). نظرًا إلى نجاح هذا الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، قد يكون من المنطقي الشروع في مبادرات أخرى باستخدام إطار العمل نفسه.
إذا لم تحقق مؤشرات الأداء الرئيسية التوقعات، فتحقق من الأسباب الأساسية. هل لم يتفاعل المستخدمون مع التقنية كما هو متوقع؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تحتاج إلى تنفيذ إستراتيجية أكثر فعالية لإدارة التغيير. ألم تنجح التقنية في تحقيق جميع مؤشرات الأداء الرئيسية أم واحدة فقط؟
ربما تحتاج إلى النظر في تطبيق التقنية بطريقة مختلفة أو إعادة تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. هل لم تعمل التقنية كما هو متوقع؟ اطلب الدعم الفني أو ابحث عن حل جديد.
بالعقلية الصحيحة واتباع عملية منهجية تعتمد على البيانات والتجريب، يمكنك وضع مؤسستك في وضع يسمح لها بتطبيق الذكاء الاصطناعي بطريقة ذكية ومفيدة.
بعد ذلك، اقرأ كيفية تنفيذ الذكاء الاصطناعي بنجاح. ومع استمرارك في فتح البوابات المرحلية، استكشف كيفية توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر مؤسستك.
استكشف 4 استراتيجيات لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال أساس بيانات قوي.
تعلّم كيف يمكن للمديرين التنفيذيين تحقيق التوازن بين القيمة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي مقابل الاستثمار الذي يتطلبه والمخاطر التي يثيرها.
لقد قمنا باستطلاع آراء 2000 مؤسسة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
تعرَّف على نهج مرن للذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات على الابتكار بسرعة وتقليل مخاطر الفشل.
تعرَّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم الآلي، ونماذج الأساس في عمليات أعمالك لتحسين الأداء.
هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
تعرَّف على تاريخ الذكاء الاصطناعي واستكشف ما يخبئه المستقبل للشركات التي تفكِّر في تبني الذكاء الاصطناعي.
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وببيانات أقل.
استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. تمكَّن من إنتاج حلول ذكاء اصطناعي قوية بفضل الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات سير العمل السلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج القياسية في الصناعة.