هل يبدو هذا مألوفًا؟ ترغب في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مؤسستك، لكنك لست متأكدًا من كيفية إثبات قيمته أو كيفية تمويل الاستثمار. يمكن لنموذج "عملية البوابة المرحلية" أن يساعدك على قياس التأثير مع مرور الوقت لإثبات القيمة وتوفير التمويل لدفعات لاحقة من الأعمال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.



يجب على أي شخص يريد قياس نتائج الذكاء الاصطناعي أن يوسع مداركه تجاه النتائج المحتملة غير الواضحة. غالبًا ما تركز الشركات على الإنتاجية وحدها. عليك التفكير على نطاق أوسع في النتائج الأخرى: كفاءة التكاليف، مثل تسريع وقت الوصول إلى السوق، أو تعزيز نمو الإيرادات، مثل تقليل معدل فقدان العملاء.

كما يجب أن تتبنى نهج الاختبار والتجريب، مع التركيز على قياس مؤشرات الأداء الرئيسية للاسترشاد بها في الخطوات التالية. ويجب أن تفكر باستمرار في الخطوات التالية—حيث لا يوجد استثمار في الذكاء الاصطناعي "لمرة واحدة فقط". فهو يتطلب حوكمة، وتدريبًا، وقوة عاملة متعددة التخصصات، وصيانة، وغير ذلك الكثير. ويمكنه أن يوفر مردودًا متزايدًا بمرور الوقت مع زيادة الاعتماد وتوسيع نطاق حالات الاستخدام.



قد يبدو تنفيذ الذكاء الاصطناعي بمثابة مسعى شاق يتطلب استثمارًا أوليًا كبيرًا، ولكنه ليس بالضرورة كذلك. بدلاً من الاستثمار في العديد من حلول الذكاء الاصطناعي في آن واحد، ابدأ بالحل الذي تعتقد أنه سوف يؤدي إلى أكبر تأثير تجاري لمؤسستك.

اسأل نفسك: أين يمكنك تحقيق أكبر قدر من التأثير في مؤسستك؟ إما عن طريق زيادة الإيرادات لتعويض تكلفة تنفيذ الذكاء الاصطناعي أو عن طريق إزالة التكاليف حتى تتمكن من تمويل المرحلة التالية من العمل؟



باستخدام عملية "البوابة المرحلية"، يمكنك تقييم فعالية وتأثير الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي قبل الإقدام على التزام أكبر.