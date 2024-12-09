ينبغي على المؤسسات إنشاء استراتيجية أتمتة التسويق لتبسيط مهام التسويق الرقمي، وتحسين الحملات، وتقسيم المحتوى وتجارب العملاء عبر رحلة العميل. إن استخدام التقنية الآلية لتبسيط عمليات التسويق و سير العمل يساعد المؤسسات في نهاية المطاف على تحقيق أهدافها التجارية.

يتزايد توافق الرؤى بين المديرين التنفيذيين وموظفيهم: كلاهما يتوقع أن يؤدي أتمتة التسويق والذكاء الاصطناعي (AI) إلى التخلص من الأعمال الروتينية غير الضرورية. وجدت دراسة أجرتها Salesforce1 أن 71% من الموظفين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيقضي على العديد من المهام اليدوية المستهلكة للوقت، وسيحررهم للعمل على حل المشكلات الاستراتيجية.

تستخدم المؤسسات الأتمتة لتلبية اتجاهات تجربة العملاء عبر رحلة المشتري. تتضمن الأمثلة توقع إجابات أسرع على أسئلتهم والوصول إلى المحتوى ذي الصلة الذي يساعدهم على اتخاذ القرارات.

تعتمد الحملات التسويقية على التقنيات المتقدمة لتحسين استراتيجيات الأتمتة الخاصة بها. يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق إلى العديد من الفوائد، والتي تتضمن كفاءة أكبر وعائد أعلى على نفقات التسويق وموظفي تسويق أكثر سعادة.

هناك عدة فوائد لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات المصورة، وتسويق المحتوى. تزيد من الإنتاجية وتقلل من التكاليف والأخطاء وتساعد الموظفين على التركيز على المهام الأكثر أهمية. لذلك، يجب أن تكون عملية أتمتة التسويق أولوية لكل مؤسسة.