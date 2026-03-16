يبدأ التعقيد في الظهور عند نقل التطبيقات من مرحلة البرامج التجريبية إلى مرحلة الإنتاج الكامل. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تشغل شركات الخدمات المالية نموذج الكشف عن الغش لتقييم المعاملات في الوقت الفعلي، جنبًا إلى جنب مع مساعد العملاء. ولكل سيناريو من هذه السيناريوهات متطلبات زمن انتقال، واحتياجات تخزين بيانات وضوابط امتثال مختلفة.

في الوقت الحالي، تدير معظم المؤسسات الكبرى في مرحلة الإنتاج أنظمة متعددة من هذا النوع في وقت واحد. لا تصبح التحديات أسهل مع إضافة المزيد من الأنظمة؛ بل تتضاعف. في دراسة أجراها IBM Institute for Business Value (IBV)، قال 77% من المديرين التنفيذيين إنهم بحاجة إلى تبني الذكاء الاصطناعي بسرعة للبقاء في المنافسة. ومع ذلك، يتفق 25% منهم فقط بقوة على أن بنية تكنولوجيا المعلومات في مؤسساتهم يمكنها دعم توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

تختلف متطلبات تدريب النماذج عن متطلبات استدلال الذكاء الاصطناعي. يتطلب التدريب قدرة حاسوبية هائلة تعمل باستمرار عبر مجموعات من المعالجات المتخصصة. أما الاستدلال فيُجرى في مرحلة الإنتاج، حيث يكون زمن الانتقال والتوافر أهم من قوة المعالجة الأولية.

وفقًا لمجلة McKinsey، من المتوقع أن تشكل أحمال تشغيل الاستدلال أكثر من نصف إجمالي عمليات حوسبة الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. ويعني هذا التحول أن تشغيل النماذج بكفاءة أصبح من الشواغل الملحة في العمل مثله مثل تطوير النماذج.1

وبالنظر إلى كل هذا التعقيد، لا تُعد إدارة أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مجرد مشكلة تقنية. بل هي مشكلة تشغيلية. فالمؤسسات التي تنجح في إدارتها بشكل جيد هي تلك التي تطبق أفضل الممارسات عبر البنية التحتية والحوكمة والعمليات اليومية.