التطلُّع إلى المستقبل الصناعي باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات سلسلة الكتل (البلوك تشين)

المستقبل الصناعي ينتظره تحوُّل متسارع تقوده تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل

لكن ما يميّز هذه التقنيات حقًا هو قدرتها الاستثنائية على أتمتة البنية التحتية بالكامل يُتيح لك ذلك الإشراف على العمليات الصناعية بدقة أكبر وبأسلوب أكثر ذكاءً ومع التسارع المتزايد للعولمة وتعقيد المنتجات وارتفاع متطلبات العملاء، تتجه الشركات إلى اعتماد تقنيات متقدمة لتحسين عمليات سلاسل التوريد.

لا تقتصر الأتمتة على سلاسل التوريد فحسب، بل تمتد لتشمل التصنيع وخدمات الضيافة وصيانة الأجهزة، حيث تُدار المنشأة بالكامل بشكل آلي عبر تقنيات ذكية مدعومة بأجهزة الاستشعار. تساعد هذه المهارات على إحداث نقلة نوعية في القطاعات من خلال تقنيات قائمة على البيانات، وتُتيح لك توظيف هذه البيانات في التحليلات.

تُتيح تقنية إنترنت الأشياء طرقًا جديدة وأكثر اقتصادية لإنشاء التواصل بين "الأشياء". توفِّر سلسلة الكتل الشفافية والثبات والأمان والتشغيل البيني لإنشاء أنظمة تقنية كانت مستحيلة سابقًا. تتوقع Statista أن يصل عدد أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة إلى نحو 70 مليار جهاز بحلول نهاية 2025.

كما توفِّر تقنية الذكاء الاصطناعي قيمة أكبر للقطاعات من خلال استبدال العناصر البشرية بشكل كبير بالآلات والروبوتات وتقنيات الرؤية وغيرها. علاوةً على ذلك، يُعَد التقدم في اتصالات الجيل الخامس عاملًا محفزًا إيجابيًا لبيئتنا المحيطة. دعنا نتعرَّف على كيفية مساهمة هذه التقنيات الثلاث في تطوير القطاعات الصناعية.