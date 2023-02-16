في العام الماضي، وبينما كانت مؤسسات علوم الحياة منشغلة بالتعافي من آثار كوفيد-19، اضطرت سريعًا إلى تحويل تركيزها نحو التخفيف من قيود سلاسل التوريد، ومعالجة نقص العمالة والمهارات، ثم مواجهة الضغوط التضخمية بنهاية العام — وهي تحديات زادتها حدّةً الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

إلى جانب هذه التحديات، سيستمر السعي لخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة والإنتاجية، والارتقاء بجودة اتخاذ القرار، وتقليل المخاطر في تعزيز استثمارات شركات الأدوية في السحابة، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، والتحليلات، والأتمتة خلال عام 2023 رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

يتعيّن على المؤسسات إعادة النظر في نماذج أعمالها لخدمة مجموعة متنوّعة من الأهداف الاستراتيجية، وسيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متزايد الأهمية في جميع هذه الأهداف، من دعم اكتشاف الأدوية وتنوّع التجارب السريرية، إلى التنبؤ ووظائف سلاسل التوريد، مرورًا بدعم التفاعل والالتزام في التجارب السريرية اللامركزية وأنظمة العلاج المتداولة في السوق. وستمهّد هذه التحوّلات الطريق لمزيد من التغيّر في هذا القطاع مع اتّساع إتاحة العلاج الجيني وحلول الصحة الدقيقة.