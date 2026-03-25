تحقق ITOps نقطة تحول مع الذكاء الاصطناعي الوكيل

وفقاً لتقرير جديد صادر عن Omdia بعنوان “تحديث عمليات تكنولوجيا المعلومات في عصر الوكلاء“، فإن أي استثمار في الذكاء الاصطناعي قد يكون أفضل من عدمه بالنسبة للعديد من فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps).

ويكشف التقرير الصادر بتكليف من شركة IBM أنه حتى بين المؤسسات التي توكل أقل من 10% من مهام ITOps إلى الذكاء الاصطناعي، يلاحظ 92% منها تحسناً في الأداء التشغيلي. تعزز هذه النتيجة استراتيجيةً تزداد شيوعاً، وهي: البدء بتحقيق نجاحات سهلة في عمليات التكامل قبل الانتقال إلى عمليات نشر أكثر تعقيداً للذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن تحديد مجالات عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) التي يجب منحها الأولوية قد يكون أمراً شاقاً، لا سيما في ظل التوقعات الملقاة على عاتق فرق تكنولوجيا المعلومات لخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة التنفيذ عبر البيئات والخدمات الموزعة بشكل متزايد.

علاوة على ذلك، أدت تقنيات الذكاء الاصطناعي وسير العمل الوكيل إلى زيادة تعقيد عمليات نشر تكنولوجيا المعلومات. تعاني بعض الفرق من صعوبة تزويد النماذج ببيانات ملكية كافية. يفتقر الآخرون إلى الخبرة الفنية اللازمة لتصميم وصيانة عمليات الأتمتة وسير العمل الجديدة. وفي الوقت نفسه، وفي غياب المراقبة والإشراف الكافيين، يمكن للوكلاء القيام بإجراءات غير مصرح بها أو غير مرغوب فيها، مما يؤدي إلى مخاطر تتعلق بالأمن والامتثال. وحتى في حالات الاستخدام البسيطة، يمكن أن تؤدي الاستثمارات الموجهة بشكل خاطئ في مبادرات الذكاء الاصطناعي إلى أخطاء مكلفة.

على الرغم من هذه التحديات، فإن تكامل الذكاء الاصطناعي يغذي ابتكار ITOps بوتيرة غير مسبوقة. بالنسبة لـ 39٪ من المؤسسات، بات الذكاء الاصطناعي يؤدي حالياً نصف مهام عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) على الأقل جنباً إلى جنب مع البشر. يُفيد المستخدمون الأوائل بوجود تحسينات في قدرات اكتشاف التهديدات، والصيانة التنبؤية، وأتمتة سير العمل، وتحسين التكلفة، من بين مزايا أخرى.