أهمية تحديث ISO للمؤسسات المالية

يوفر هذا التحول فرصة ذهبية لتعزيز كيفية تشغيل نظام الدفع. في عالم المدفوعات الفورية والاحتيال المتصاعد في مجال المدفوعات الرقمية، يجب أن ننتهز هذه الفرصة للحد من الاحتيال، وتعزيز الامتثال، وبناء بنية تحتية أفضل وأكثر قوة لعمليات الدفع. في الوضع الأمثل، من المفترض أن يوفر الحل قابلية التشغيل البيني المستمر عبر شبكات الدفع المختلفة المتوافقة مع ISO.

نظرًا إلى أن المعيار واعتماده يستمران في التطور، يجب أن يكون الحل جاهزًا في المستقبل للتغييرات التي تطرأ على معيار ISO 20022 عند حدوثها. وسيعمل حل ISO الأصلي على تسهيل اعتماد المتطلبات الجديدة عند نشرها. سيُتاح للشركات خيار دمج المدفوعات في عملياتها التجارية الكاملة من الطلب إلى الدفع، بدلاً من الاضطرار إلى استخدام عمليات تجارية منفصلة لإصدار الفواتير وتلقي المدفوعات وتسوية تلك المدفوعات في نهاية المطاف. حيث يعمل هذا الدمج على تبسيط العملية من البداية إلى النهاية.

يمكن أن تحتوي رسائل ISO الأصلية على بيانات أكثر مما كانت عليه في ظل المعايير السابقة. ومن خلال الاستفادة من هذه البيانات الإضافية، يمكن للمؤسسات المالية الوصول إلى معيار أعلى للحماية من الجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال والعقوبات. يمكن للشركات إدارة مخاطر النقد والسيولة بطريقة أفضل من خلال تسريع عملية مطابقة المدفوعات مع الحسابات والفواتير، ويمكن لكل من الشركات والمؤسسات المالية التنبؤ بالتدفقات النقدية.

مع سهولة الوصول إلى مجموعات البيانات الموحدة، يمكن للمؤسسات المالية الحصول على التحليلات بسرعة أكبر واستخدام بيانات تدفق المدفوعات لتوفير معلومات تجارية لم تكن متوفرة سابقًا في تدفقات المدفوعات الأخرى.

يساعد تطوير طبقة تحول مدعومة بواجهة برمجة تطبيقات لمعيار ISO المؤسسات المالية على إنشاء إستراتيجية الأعمال التي تحدد التجارب والمنتجات المتميزة التي تقدمها الشركة بوضوح. ومع التركيز المستمر على واجهات برمجة التطبيقات لمعيار ISO، يمكن للمؤسسات المالية الاتصال بأنظمتهم البنائية لتقديم تجاربهم ومنتجاتهم المتميزة.

من خلال حل طبقة تحول واجهة برمجة التطبيقات المعتمد على الرسائل والمستند إلى معيار ISO 20022، يمكن للمؤسسة المالية تحويل رسائل نظام الدفع القديم إلى صيغة رسائل خاصة بمعيار ISO 20022 للنظام النهائي. ويكاد أن يكون ذلك شرطًا أساسيًا للعديد من المؤسسات المالية لسد الفجوة إلى أن تتوافر لديها قدرات ISO 20022 الأصلية في أنظمتها.