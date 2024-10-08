هل الذكاء الاصطناعي يوفر الوظائف… أم يأخذها؟

سبب رئيسي لتعقيد الأمر هو أن الذكاء الاصطناعي يساعد في زيادة الطلب على محترفي الأمن السيبراني بطريقتين رئيسيتين. أولاً، تستخدم الجهات الفاعلة الخبيثة الذكاء الاصطناعي لتجاوز الدفاعات الأمنية وزيادة المخاطر الإجمالية لاختراق أمن البيانات. يمكن للأشرار استخدام الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتحسين الاستطلاع وتحديد الأهداف. يؤدي ذلك إلى أساليب هندسة اجتماعية أكثر تطوراً، بما في ذلك انتحال الشخصية من خلال التزييف العميق وحملات التضليل واسعة النطاق، كما يسهّل أيضاً التهرب من أنظمة الكشف عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي العدائية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الذكاء الاصطناعي المهاجمين على أتمتة عمليات المسح بحثًا عن الثغرات الأمنية والاستغلال وعمليات النقل غير المصرح به للبيانات، مما يجعل الهجمات الإلكترونية المعقدة أكثر سهولة للأفراد الأقل مهارة وربما يزيد من حجم وتأثير الاختراقات.

ثانيًا، يؤدي نشر الذكاء الاصطناعي إلى توسيع سطح الهجوم في المؤسسات وعدد المتجهات المتاحة للمهاجمين لاستغلالها. وفقا لتقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 من IBM، "من المتوقع أن يجلب السباق نحو تبني استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كل وظيفة تقريبًا من وظائف المؤسسة مخاطر غير مسبوقة ويضع المزيد من الضغط على... فرق الأمن السيبراني.” وجد التقرير أن التبني السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي سيزيد من أحمال التشغيل والضغط على فرق الأمن السيبراني، مما قد يزيد من نقص الموظفين.

ثالثاً: "يتطلب الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات لتدريب النماذج وإبلاغ مخرجات النموذج في وقت الاستدلال (في تقنية تسمى التوليد المعزز للاسترجاع RAG)،" وفقاً لتصريح Sam Hector، كبير قادة الاستراتيجية في شركة IBM Security. "انتشار البيانات عبر بيئات متعددة لتغذية الذكاء الاصطناعي يزيد من تعقيد تأمينه ويتطلب مهارات متخصصة إضافية، مما يزيد الطلب على الوظائف."

استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل جهات خبيثة ومحترفي الأمن السيبراني والمهنيين من جميع الأنواع يخلق مجالات تخصصية جديدة في الأمن السيبراني.

إذن، الذكاء الاصطناعي يوفر وظائف الأمن السيبراني، أليس كذلك؟ حسنًا ، ليس بهذه السرعة.