هل الذكاء الاصطناعي يوفر الوظائف… أم يأخذها؟

الذكاء الاصطناعي قادم ليأخذ وظيفتك في مجال الأمن السيبراني. أو أن الذكاء الاصطناعي سوف يوفر وظيفتك.
حسنًا ، أيهما صحيح؟
كما هو الحال مع جميع الأمور المتعلقة بالأمن والذكاء الاصطناعي والتوظيف، فإن الأمر معقد.
سبب رئيسي لتعقيد الأمر هو أن الذكاء الاصطناعي يساعد في زيادة الطلب على محترفي الأمن السيبراني بطريقتين رئيسيتين. أولاً، تستخدم الجهات الفاعلة الخبيثة الذكاء الاصطناعي لتجاوز الدفاعات الأمنية وزيادة المخاطر الإجمالية لاختراق أمن البيانات. يمكن للأشرار استخدام الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتحسين الاستطلاع وتحديد الأهداف. يؤدي ذلك إلى أساليب هندسة اجتماعية أكثر تطوراً، بما في ذلك انتحال الشخصية من خلال التزييف العميق وحملات التضليل واسعة النطاق، كما يسهّل أيضاً التهرب من أنظمة الكشف عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي العدائية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الذكاء الاصطناعي المهاجمين على أتمتة عمليات المسح بحثًا عن الثغرات الأمنية والاستغلال وعمليات النقل غير المصرح به للبيانات، مما يجعل الهجمات الإلكترونية المعقدة أكثر سهولة للأفراد الأقل مهارة وربما يزيد من حجم وتأثير الاختراقات.
ثانيًا، يؤدي نشر الذكاء الاصطناعي إلى توسيع سطح الهجوم في المؤسسات وعدد المتجهات المتاحة للمهاجمين لاستغلالها. وفقا لتقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 من IBM، "من المتوقع أن يجلب السباق نحو تبني استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كل وظيفة تقريبًا من وظائف المؤسسة مخاطر غير مسبوقة ويضع المزيد من الضغط على... فرق الأمن السيبراني.” وجد التقرير أن التبني السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي سيزيد من أحمال التشغيل والضغط على فرق الأمن السيبراني، مما قد يزيد من نقص الموظفين.
ثالثاً: "يتطلب الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات لتدريب النماذج وإبلاغ مخرجات النموذج في وقت الاستدلال (في تقنية تسمى التوليد المعزز للاسترجاع RAG)،" وفقاً لتصريح Sam Hector، كبير قادة الاستراتيجية في شركة IBM Security. "انتشار البيانات عبر بيئات متعددة لتغذية الذكاء الاصطناعي يزيد من تعقيد تأمينه ويتطلب مهارات متخصصة إضافية، مما يزيد الطلب على الوظائف."
استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل جهات خبيثة ومحترفي الأمن السيبراني والمهنيين من جميع الأنواع يخلق مجالات تخصصية جديدة في الأمن السيبراني.
إذن، الذكاء الاصطناعي يوفر وظائف الأمن السيبراني، أليس كذلك؟ حسنًا ، ليس بهذه السرعة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
كلما تم دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أدوات الأمن السيبراني وأصبح أكثر قدرة كروبوت محادثة يوفر المعلومات وأداة تطوير وغير ذلك، تقل الحاجة إلى الأشخاص للقيام بمجموعة واسعة من المهام.
على المستوى الأساسي، أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة في أتمتة المهام الروتينية، مثل مراجعة السجلات وتحليلها، والكشف عن التهديدات، وفحص الثغرات، وفرز الحوادث الأساسية.
قال Hector: "بينما ستقل الحاجة لما كنا نعتبره العمل التقليدي للموظفين المبتدئين بسبب الأتمتة والذكاء الاصطناعي، إلا أن ذلك سيغير أيضًا المهارات التي نحتاجها بشكل جذري." "سيركز البشر بشكل أكبر على الاستراتيجية والتحليلات وتحسين البرامج. وهذا سيتطلب تطوير مهارات الموظفين الحاليين باستمرار لتتمحور أدوارهم حول القدرات المتطورة للذكاء الاصطناعي."
قال، "يظل الحكم البشري جزءًا حساسًا من عملية الأمن السيبراني، خاصةً في البيئات المعقدة وذات الضغط العالي مثل الاستجابة للاختراقات وعندما تدخل الاعتبارات الأخلاقية والتنظيمية كلاعب أساسي في المشهد."
يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تعزيز المعرفة البشرية بمعرفة يمكن الوصول إليها بسرعة. تتوقع مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2028، "سيؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى انهيار فجوة المهارات، مما يزيل الحاجة إلى التعليم المتخصص من 50% من وظائف الأمن السيبراني للمبتدئين."
ومن المتوقع أن يقلل الذكاء الاصطناعي أيضاً من الحاجة إلى التقييمات اليدوية للرموز البرمجية بشكل كبير في البحث عن الثغرات الأمنية، حيث يتحسن في القيام بذلك تلقائياً ويقترح الحلول.
ستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على أتمتة اختبار الاختراق جزئيًا، مما يقلل من الطلب على مختبري الاختراق من المستوى الأدنى أو المبتدئين.
يُعد استعلامات التهديدات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بالفعل نعمة كبيرة لفرق الأمن. يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات وتحليلها بشكل أسرع بكثير من الأشخاص، مما قد يقلل من الطلب على محللي استعلامات التهديدات.
كما أن الذكاء الاصطناعي بارع أيضًا في مراقبة سلوك المستخدم المشبوه واكتشافه والإبلاغ عنه، وبمجرد اكتشافه، يقوم بتمرير جلسات المستخدم المحددة إلى البشر.
قبل عشر سنوات، كان الخبراء منقسمين حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيخلق أو يقضي على وظائف الأمن السيبراني في العقد التالي.
ومن الغريب أن هذا التنبؤ المنقسم والمختلط والغامض كان صحيحًا.
ما لم يكن معروفاً قبل عقد من الزمان هو التأثير الهائل لثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي على جانبي المعادلة.
وفقاً لما ذكره Hector، فإن المهارات التي يحتاجها المتخصصون في مجال الأمن السيبراني تتحول نحو علماء البيانات وأولئك الذين لديهم خبرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء أدوار متعددة التخصصات لسد الفجوة بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. بالإضافة إلى ذلك، برزت تحديات تنظيمية وتحديات امتثال جديدة من الابتكار السريع للذكاء الاصطناعي.
من الواضح أن الذكاء الاصطناعي يقلل من حاجة المتخصصين في مجال الأمن السيبراني لأداء عدد كبير من المهام التي يمكن أتمتتها. يعمل الذكاء الاصطناعي أيضًا على زيادة قدرات الموظفين بشكل كبير من خلال تمكينهم من القيام بالمزيد من العمل في وقت أقصر بكثير مقارنة بما إذا كان بدون الذكاء الاصطناعي. ولكنها تعمل أيضًا على توسيع نطاق تعقيد المشروع العام للأمن السيبراني بشكل جذري.
إن اتساع سطح الهجوم، وارتفاع تكاليف اختراق أمن البيانات، واستخدام مجرمي الإنترنت للذكاء الاصطناعي يزيد بشكل كبير من الحاجة إلى الأمن السيبراني بشكل عام. هناك تخصصات وظيفية جديدة آخذة في الظهور، بما في ذلك أخصائيو الأمن السيبراني في مجال الذكاء الاصطناعي وعلماء بيانات الأمن السيبراني.
بينما يتولى الذكاء الاصطناعي كشف التهديدات، وتحليل السجلات، والتقييمات، وما شابه، ستستمر المهارات البشرية في التحول نحو الاستراتيجية والتخطيط وحل المشكلات وصناعة القرار. ووفقًا لتصريح Hector، قد تصبح الخبرة الهيكلية عالية المستوى أكثر قيمة من المعرفة منخفضة المستوى بالبرامج والتعليمات البرمجية والبرامج النصية. سيكون هناك تحول في الطلب على المهارات نحو أمن البيانات وإدارة البيانات لدعم العبء المتزايد المتعلق بتغذية الذكاء الاصطناعي.
لا تزال الفجوة في المهارات قائمة، والفرص المتاحة في مجال الأمن السيبراني لا تعد ولا تحصى بل وتتوسع. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي أداة قوية ولا غنى عنها بشكل متزايد، إلا أن الخبرة والمهارة والحكم البشري لا تزال ضرورية.