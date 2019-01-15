كيف يمكن لإدارة البيانات أن تجعل إستراتيجيتك تنجح أو تفشل في إنترنت الأشياء

تظل بياناتك موجودة بطرق يمكن أن تؤثر بشكل كبير في أعمالك. ونظرًا إلى أن البيانات تأخذ حياة خاصة بها بشكل أساسي، فثمة أسئلة يجب معالجتها منذ البداية في رحلتك مع إنترنت الأشياء. أسئلة مثل:
فيما يلي، نتعرّف على السبب الذي يجعل إدارة البيانات أمرًا أساسيًا لإستراتيجية إنترنت الأشياء (IoT) القابلة للتطبيق، وكيف يمكنك اتخاذ الخطوات الأولى في إدارة موجة البيانات العارمة. (لمزيد من المعلومات حول رحلة إنترنت الأشياء بشكل عام، يُرجى قراءة منشورات المدونة الأخرى، أربع خطوات للحصول على أقصى قيمة من بيانات إنترنت الأشياء الخاصة بك.)
غالبًا ما تجرب الشركات إستراتيجيتها في إنترنت الأشياء (IOT) قبل إطلاق جهود شاملة. إثبات المفهوم (POC) هو نهج منخفض التكلفة ومنخفض المخاطر يمكن أن يساعدك على تحسين إستراتيجيتك. ومع ذلك، يفاجأ العديد من المؤسسات التي نفّذت نهج إثبات مفهوم ناجحًا أو دراسة تجريبية عند انتقالها إلى نموذج الإنتاج. تنشأ الصعوبات نتيجة لتوسع نطاق المشروع. وقد يكون تدفق البيانات من عدد قليل من الأجهزة المتصلة قابلاً للإدارة، لكن التخزين قد يصبح مشكلة مع زيادة عدد الأجهزة المتصلة.
لا يمكن ببساطة الاحتفاظ بكل البيانات التي تنشئها أجهزتك المتصلة إلى أجل غير مسمى. أولًا، ستتضاعف تكاليف التخزين بسرعة وتخرج عن السيطرة. وثانيًا، لا جدوى من جمع البيانات لمجرد الاحتفاظ بها.
بدلاً من ذلك، يجب أن تساعدك بياناتك على تحقيق هدف محدد. مثل حل مشكلة ما أو تحسين الكفاءة التشغيلية أو تبسيط إجراءات القياس أو تقليل الهدر. إذا كنت تريد حقًا أن تعمل بياناتك من أجلك – لمساعدتك على تحديد الأنماط والاتجاهات ومجالات التحسين – فعليك فهم كيفية إدارة تلك البيانات.
تخيل، على سبيل المثال، أنك تريد أن تفهم كيف تستهلك إضاءة المبنى الطاقة. يُعد تجهيز المبنى الخاص بك خطوة أولى جيدة. ولكن يجمع المبنى المتصل بيانات في الوقت الفعلي حول الكثير من العوامل – بدءًا من الضغط المحيط والارتفاع وحتى درجة الحرارة. لا تُعد معظم هذه المعلومات مهمة من أجل فهم كيفية تأثير الإضاءة في فواتير الطاقة الخاصة بك.
ومع ذلك، سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الأضواء مضاءة باستمرار في الغرف الفارغة أم لا. أو ما إذا كان من الممكن تخفيفها في يوم مشرق. إدارة البيانات هي عملية أخذ البيانات المتاحة بشكل عام وتنقيحها إلى عدد قليل من المقاييس المحددة. ويجب أن تساعدك منصة إنترنت الأشياء (IOT) على ضبط هذه المعايير والحفاظ عليها وتخزين البيانات وفقًا لذلك.
عندما تحاول حل مشكلة معينة، كما هو الحال مع مثال الإضاءة أعلاه، فينبغي لك أن تفهم كيفية ارتباط مجموعات البيانات المختلفة ببعضها.
على سبيل المثال، أنت بحاجة إلى بيانات في الوقت الفعلي من أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) الخاصة بك لإخبارك ما إذا كانت الأضواء مضاءة أم مطفأة. ويمكنك أيضًا معرفة ما إذا كانت الغرفة فارغة أو ممتلئة، أو ما إذا كان الضوء الطبيعي في الغرفة كافيًا بمفرده. تنتمي هذه المعلومات إلى التخزين قصير المدى، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة.
تحتاج أيضًا إلى الوصول إلى بعض البيانات التاريخية لمساعدتك على تحديد الأنماط. عندما جرّبت المؤقتات التلقائية على الأضواء قبل ستة أشهر، ما كان التأثير في تكاليف الطاقة لديك؟ متى تكون مرافقك أكثر ازدحامًا، ومتى تكون فترات الهدوء؟ هل هذا التغيير موسمي؟ اعتمادًا على الصناعات، قد لا ترغب في الاطلاع على نقاط البيانات هذه إلا كل بضعة أشهر. لذا فمن المنطقي تخزينها في مستودع تحليلات طويل الأمد. هناك، تكون التكاليف أقل من التكاليف قصيرة الأجل.
يعني إجراء تحليلات متقدمة على البيانات في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية أنه يمكنك فهم أداء مرافقك بشكل أكثر شمولية. كما أنه يتيح لك تنفيذ الحلول بشكل استباقي قبل ظهور المشكلات.
بتقسيم بياناتك بهذه الطريقة، تحصل على المزيج الأمثل بين الفائدة والكفاءة. وعند توصيل أجهزتك، تتجه بيانات إنترنت الأشياء الخاصة بك إلى وحدة تخزين قصيرة المدى. فهنا، تمتلك السرعة والأداء اللازمين للتعامل مع هذه المعلومات في الوقت الفعلي. ويمكن نقل البيانات الأخرى الأقل إلحاحًا إلى التخزين طويل الأجل بسعة أكبر وبتكلفة أقل.
عندما تطور حالة استخدام إنترنت الأشياء الخاصة بك، عليك أن تأخذ إستراتيجية البيانات الخاصة بك في الحسبان. ويتضمن ذلك اختيار المنصة المناسبة أيضًا. احصل على حل يُمكّنك من تحسين تخزين البيانات، وابحث عن شريك يقدم نهجًا متعدد الطبقات لإدارة بياناتك بكفاءة. بهذه الطريقة يمكنك تحسين التكاليف وتحقيق عائد أفضل على استثمارك في إنترنت الأشياء (IOT). يمكنك أيضًا القيام بذلك
للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المنصات، ندعوك لقراءة تقرير فورستر الأخير: The Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018. ويشمل هذا التقرير تقييمًا لـ 24 معيارًا لمزودي منصات البرمجيات الخاصة بالإنترنت الصناعي للأشياء (IIoT).
نبذة عن المؤلف: Jiani Zhang هي مهندسة بالتدريب ومهتمة بالتقنية مدى حياتها، وهي مديرة برنامج إدارة العروض في IBM Watson IoT Platform. من خلال هذا الدور، تساعد في قيادة مشاركة العملاء وتوجه تطوير تقنية المنصة، وكلا هذين الأمرين يساعدان العملاء على تحقيق النتائج. قبل توليها هذا المنصب، قادت Jiani فريقًا لإستراتيجية العروض وإدارتها يركز على مجال إنترنت الأشياء الصناعي (IOT). واستكمالاً لخبرتها في مجال إنترنت الأشياء (IOT)، عملت أيضًا بصفتها عضوًا أصيلاً في فريق قيادة إنترنت الأشياء (IOT) في شركة IBM. تمتد خبرتها التقنية من تصميم المنتجات وتطويرها إلى الإدارة والاستشارات.
حصلت Jiani على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ودرجة الماجستير من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أندرسون مع التركيز على إدارة التقنية.
