هناك تدفّق هائل من البيانات المحيطة بعمليات إدارة الأصول. هذه البيانات ذات قيمة كبيرة، لكنها لا تصبح مجدية فعليًا إلا إذا أمكن تحليلها تحليلًا سليمًا. اليوم يظل أكثر من ثلثي هذه البيانات غير مُستخدَم بسبب تعقيد دمج منصات وأجهزة وأصول متعددة، وبسبب العمليات البطيئة الكثيفة الاعتماد على الجهد البشري اللازمة لتحويلها إلى بيانات قابلة للاستخدام. ما النتيجة؟ أداء تشغيلي أقل من المستوى المنشود ومشكلات في الموثوقية، تتجلّى بوضوح في فترات التعطّل وارتفاع معدلات العيوب.
وهنا تبرز أهمية إدارة الأصول الذكية.
توظّف حلول إدارة الأصول الذكية (IAM) البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الأصول الحيوية وأتمة عمليات المؤسسة.
فيما يلي ستة أسباب تجعل شركتك بحاجة إلى إدارة الأصول الذكية اليوم:
تركّز إدارة الأصول الذكية على أتمتة العمليات التشغيلية. يساعد ذلك في تبسيط صيانة الأصول وإدارتها، وتقليل نقاط الاختناق والعمل اليدوي، مما يُحسّن مدة التشغيل والإنتاجية ويُسهم في خفض التكاليف.
في عالم إدارة المباني والمساحات، تستخدم الشركات حلول إدارة مكان العمل المتكاملة التي تعتمد على البيانات، وإنترنت الأشياء (IOT)، والذكاء الاصطناعي. تساعد هذه الحلول المؤسسات على تصميم بيئة عمل آمنة ومرنة، وتعزيز مشاركة الموظفين، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
تُسهم إدارة الأصول الذكية في زيادة الإيرادات من خلال زيادة توفر الأصول وتحسين موثوقيتها.
فعلى سبيل المثال، تستخدم شركات التعدين مركبات ذاتية القيادة لإنجاز بعض المهام. ويمكن مراقبة المعدات عن بُعد — أحيانًا من الجهة الأخرى من العالم — للتحقق من ضغط الزيت ودرجات الحرارة، وضمان استمرار الأصل في العمل بالشكل السليم. كما يمكن للروبوتات التي تعمل في المناجم تحت سطح الأرض أن تعمل دون فترات تعطّل تُذكر، مما يحد من مخاطر السلامة في الظروف الخطرة مثل الحرائق والفيضانات والانهيارات والملوِّثات السامة في الهواء.
تجعل إدارة الأصول الذكية من الأسهل تطبيق أفضل الممارسات على مستوى القطاع، مثل تشغيل الأصول بأسلوب أكثر استدامة.
يمكن لحلول إدارة الأصول الذكية (IAM) دمج نماذج الذكاء الاصطناعي، وبيانات الطقس، وتحليلات مخاطر المناخ، وإمكانات حساب كمّيات الكربون، بما يمكّن المؤسسات من استهلاك موارد أقل في تجميع هذه البيانات المعقّدة وتحضيرها، وتوجيه مزيد من الموارد إلى تحليلها لاستخلاص رؤى عملية واتخاذ إجراءات فعّالة.
تعني إدارة الأصول الذكية بناء نظام تشغيلي مؤسسي يحكم العمليات التجارية والمالية والإنتاج على جميع مستويات المؤسسة، من الإدارة العليا وحتى فرق الخطوط الأمامية، وعلى امتداد سلسلة التوريد.
تفرض الظروف الاقتصادية والتنظيمية المتغيّرة على شركات النفط والغاز أن تبحث باستمرار عن طرق أفضل لمراقبة الأصول وإدارتها وصيانتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة الموظفين.
وكانت شركة نفط الكويت بحاجة إلى حل لإدارة الأصول يدمج هذا النطاق الواسع من العمليات تحت مظلّة واحدة. وقد حسّنت الشركة أهداف الإنتاج لديها من خلال رفع الكفاءة بعد نشر حل IBM Maximo for Oil and Gas، ليس فقط في عمليات استخراج النفط والحفر، بل أيضًا عبر عمليات أخرى تشمل العمليات البحرية ومستشفى الموظفين.
تدمج إدارة الأصول الذكية بيانات الأصول في تطبيقات بدون تعليمات برمجية وتطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية مخصّصة للفحص البصري، ومراقبة الأصول عن بُعد، والصيانة التنبؤية، بما يزيل الجزر المعزولة للمحتوى ويوفّر رؤية موحّدة عبر المؤسسة بأكملها، وكل ذلك من دون الحاجة إلى الاستعانة بعلماء بيانات.
في العام الماضي، ساعدت IBM شركة Toyota على الانتقال من الصيانة التفاعلية القائمة على الدورات إلى الصيانة الاستباقية المرتكزة على الموثوقية. وأصبحت شركة السيارات الآن قادرة على كشف الحالات الشاذة وقياس الحالة الصحية للمعدّات في جميع الأوقات، مع توقّع الأعطال وإصلاحها قبل حدوثها.
شاهد كيف ساعدت IBM شركة Toyota في بناء مصنع أكثر ذكاءً.
تعني إدارة الأصول الذكية اعتماد بنية بيانات بسيطة وآمنة، مع منصة إدارة أصول مفتوحة وقابلة للتوسّع، تمكِّنك من التعامل مع أي بيانات، على أي سحابة، وفي أي مكان.
