إن النجاح في الاستفادة من التكامل وواجهات برمجة التطبيقات والأحداث والبيانات أمر ضروري لتحقيق النقلة النوعية التالية من التحول الرقمي إلى التحول إلى الذكاء الاصطناعي. على الرغم من وجود طرق مختلفة للتعامل مع التكامل و الأتمتة، فإن جميع الطرق تؤدي إلى منصة التكامل كخدمة (iPaaS). في الواقع، كان نمو iPaaS سريعًا لسنوات ولم يظهر أي علامات على التباطؤ.

وفي الوقت نفسه، يعد تكامل التطبيقات والأنظمة والبيانات الضرورية هدفاً متحركاً. الثابت الوحيد هو التغيير، حيث يتم استبدال التطبيقات وتحديثها إلى السحابة. تدعم هذه الأسباب استثمارنا الضخم في سوق منصة التكامل كخدمة (iPaaS).

في هذا الوقت الذي يشهد فيه السوق مثل هذه الفرص والابتكار، نجمع بين التقنيات الرائدة من محفظتي التكامل الخاصة بشركة IBM و webMethods. من خلال استثماراتنا واختراعاتنا، نحن مصممون على مساعدة قادة الأعمال على تحويل التكامل إلى ميزة تنافسية.